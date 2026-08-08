Hollywood đã có hai biểu tượng xa xỉ mới

Hollywood luôn có những cặp đôi nổi tiếng nhưng rất hiếm cặp đôi nào cùng lúc đứng ở trung tâm của điện ảnh, thời trang xa xỉ và nền kinh tế thương hiệu như hai diễn viên Tom Holland và Zendaya…

Ảnh: British GQ

Mùa hè 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt. Sau nhiều tháng giữ kín đời tư, Tom Holland xác nhận cả hai đã kết hôn đầu năm. Một buổi tiệc cưới riêng tư tại khách sạn hạng sang Beaverbrook ở Surrey đầu tháng 8 vừa qua càng củng cố hình ảnh của họ như một cặp đôi lựa chọn sự kín đáo thay vì phô trương. Trong thời đại mà mọi thương hiệu đều cố gắng xuất hiện nhiều hơn, Tom Holland và Zendaya lại trở thành cặp đôi được săn đón nhất Hollywood bằng cách xuất hiện ít hơn.

Họ không livestream cuộc sống riêng. Không biến tình yêu thành nội dung. Không xây dựng một "đế chế cặp đôi" với những hợp đồng quảng cáo chung trị giá hàng chục triệu USD. Ngay cả đám cưới cũng diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ được xác nhận sau khi cả hai xuất hiện với nhẫn cưới trên tay. Và chính sự tiết chế ấy đã trở thành tài sản lớn nhất của họ.

Đúng thời điểm này, cả hai cũng đang thống trị phòng vé. Spider-Man: Brand New Day nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim thành công nhất năm, còn The Odyssey của Christopher Nolan tiếp tục nối dài sức hút toàn cầu của cả hai diễn viên trẻ. Nhưng điều khiến giới xa xỉ quan tâm không chỉ là doanh thu phòng vé mà là khả năng tạo dựng niềm tin.

Tom Holland và Zendaya đang là cặp đôi được săn đón nhất Hollywood. Ảnh: HOLA

Trong nhiều năm, ngành hàng xa xỉ lựa chọn đại sứ thương hiệu dựa trên mức độ nổi tiếng. Ngày nay, tiêu chí ấy đã thay đổi. Các thương hiệu tìm kiếm những cá nhân có thể duy trì hình ảnh ổn định trong nhiều năm, có sự nghiệp phát triển bền vững và sở hữu câu chuyện đủ chân thực để tạo kết nối cảm xúc với khách hàng.

Cả Tom Holland và Zendaya đều đáp ứng gần như đầy đủ những tiêu chí đó. Họ cùng gắn kết lâu dài và cùng trưởng thành trong môi trường điện ảnh. Họ phân biệt rạch ròi công việc và đời tư, luôn kiểm soát hình ảnh cá nhân một cách nhất quán. Chính sự nhất quán ấy tạo nên giá trị mà các thương hiệu xa xỉ rất khó mua được bằng ngân sách quảng cáo.

Ở lĩnh vực thời trang, Zendaya từ lâu đã là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất với các nhà mốt, hợp tác cùng Louis Vuitton, Bulgari và nhiều thương hiệu lớn trong ngành. Tom Holland cũng ngày càng mở rộng sự hiện diện của mình thông qua các chiến dịch thời trang và làm đẹp, trong đó có Prada Beauty.

Điều thú vị là sức hút của họ không đến từ những màn xuất hiện quá cầu kỳ. Trong thời gian quảng bá Spider-Man: Brand New Day, Zendaya liên tục gây chú ý với những bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật, trong khi Tom Holland chọn những bộ suit tối giản hoặc trang phục đời thường tinh tế. Khi không xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai lại theo đuổi phong cách giản dị với áo phông, denim, cardigan và sneaker. Chính sự cân bằng giữa hào quang và đời thường khiến hình ảnh của họ trở nên gần gũi hơn với thế hệ khách hàng trẻ.

Cặp đôi diễn viên xuất hiện trên phố London ngày 6/8 với cặp nhẫn cưới trên tay. Ảnh: Vogue

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với những chiến dịch quảng cáo thiếu chân thực, cặp đôi "Tomdaya" mang lại điều mà các thương hiệu mong muốn nhất: sự tin cậy. Họ không biến đời tư thành công cụ tiếp thị, nhưng chính cách họ bảo vệ đời tư lại khiến công chúng quan tâm nhiều hơn. Đó là nghịch lý thú vị của nền kinh tế ngôi sao hiện đại: càng ít phô bày, giá trị thương hiệu càng lớn.

Cùng lúc với thành công tại phòng vé, Tom Holland tiếp tục là đại sứ toàn cầu cho dòng nước hoa Prada Paradigme, trong khi Zendaya vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Toàn cầu của Prada Paradoxe, sau khi chia sẻ rằng đây vốn đã là mùi hương cô yêu thích từ trước. Lần đầu tiên, hai vợ chồng cùng đại diện cho hai dòng nước hoa chủ lực của Prada Beauty, tạo nên một hệ sinh thái hình ảnh hiếm thấy trong ngành làm đẹp xa xỉ.

Đó không phải là sự trùng hợp. Từ góc độ kinh tế, Tom Holland và Zendaya phản ánh sự dịch chuyển của ngành xa xỉ từ “hình tượng” (Symbolic Pricing) sang “tin cậy” (Trust Pricing).

Nếu trước đây giá trị của một thương hiệu được xây dựng chủ yếu bằng biểu tượng, logo và khát vọng, thì ngày nay niềm tin, tính xác thực và sự đồng hành lâu dài với khách hàng trở thành yếu tố quan trọng hơn. Một đại sứ thương hiệu không chỉ giúp bán sản phẩm mà còn góp phần xây dựng uy tín và bản sắc.

Prada Beauty đã thực hiện một nước đi chiến lược với bộ đôi nước hoa nam và nữ. Ảnh: Gen Hack Magazine

Dù được đồn đoán là một cặp đôi suốt thời gian dài, Tom Holland cùng Zendaya không chủ động công khai chuyện tình cảm. Thảm đỏ lễ ra mắt bom tấn Spider-Man: Brand New Day ở Madrid đánh dấu lần đầu họ chính thức sánh đôi tham dự sự kiện công khai sau 5 năm.

Cặp đôi được cho là thuê trọn khu nghỉ dưỡng năm sao ở vùng nông thôn nước Anh để tổ chức đám cưới, với chi phí vào khoảng 500.000 bảng Anh. Nhưng khách mời và nhân viên không được sử dụng điện thoại để hạn chế hình ảnh, thông tin phát tán. Một số nhân viên phải ký thỏa thuận bảo mật...

Ở góc độ xây dựng thương hiệu cá nhân, cặp đôi cho thấy: người thực sự có quyền lực thì không công khai tất cả, mà khiến cho cả thế giới... không được xem. Còn ở góc độ kinh doanh, Prada Beauty đã thực hiện một nước đi đáng chú ý. Thương hiệu sở hữu hai câu chuyện song song: Paradigme và Paradoxe, Tom và Zendaya, nam và nữ.

Không cần một chiến dịch quảng cáo chung, chỉ riêng việc công chúng biết họ cùng thuộc hệ sinh thái Prada Beauty cũng đủ tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Thông điệp của dòng nước hoa này là "Never the same, always myself" - luôn thay đổi nhưng vẫn là chính mình.

Tom Holland cùng Zendaya không chủ động công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Today Show

Sắp tới đây, có thể ngành xa xỉ không chỉ là lựa chọn gương mặt đại diện là người nổi tiếng. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc Hollywood cần tạo nên những "cặp đôi thương hiệu" phản ánh triết lý chân thật và đời thường hơn, giảm bớt những hợp đồng mua bán tin tức hay các buổi phát trực tuyến.

Bởi lẽ, sự nam tính và nữ tính giờ đây không còn bị đóng khung bởi những khuôn mẫu cũ, mà được định nghĩa bằng sự tự tin, tính xác thực và khả năng thể hiện bản sắc cá nhân. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược của các thương hiệu trong việc tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ toàn cầu.