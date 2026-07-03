Đám cưới của Taylor Swift có chi phí lên đến hàng chục triệu USD vì lý do an ninh

Ca sĩ Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tuần này tại Madison Square Garden, New York. Và ngay cả với một cặp đôi tỷ phú, con số chi phí ước tính vẫn khiến người ta phải giật mình.

Ca sĩ Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tuần này.

Các chuyên gia trong ngành tổ chức sự kiện ước tính tổng chi phí của đám cưới của ca sĩ Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce có thể lên tối thiểu 20 triệu USD - ngang ngửa với đám cưới tại Venice của Jeff Bezos và Lauren Sánchez hồi mùa hè năm ngoái, và một lần nữa nhắc nhở rằng khi một cặp đôi nổi tiếng đến mức này quyết định ăn mừng trước công chúng, hóa đơn sẽ vượt xa những bông hoa và bữa tiệc mừng.

Theo các nguồn tin, cặp đôi đã đặt toàn bộ nhà thi đấu Madison Square Garden (MSG) - thường đón 20.000 khán giả - cho một buổi tụ họp chỉ 100 người vào ngày 2/7, nhiều khả năng là bữa tối rehearsal dinner, trước khi tổ chức tiệc lớn hơn cho 500 đến 999 khách vào ngày 3/7.

Giấy phép từ thành phố New York cho thấy các tuyến phố xung quanh MSG sẽ bị phong tỏa từ thứ Năm đến trưa thứ Bảy - đủ để hình dung quy mô của bộ máy hậu cần đang được triển khai cho một cuối tuần duy nhất.

Các tuyến phố xung quanh MSG sẽ bị phong tỏa cho công tác chuẩn bị cho "đám cưới thế kỷ" của Taylor Swift và Travis Kelce

Vậy con số 20 triệu USD khi được bóc tách ra từng khâu sẽ như thế nào?

ĐỊA ĐIỂM VÀ LÊN KẾ HOẠCH

Chỉ riêng việc thuê khu nhà thi đấu MSG cho ngày cuối tuần đã có thể ngốn tới 5 triệu USD. Chưa kể, các wedding planner hạng siêu sao thường tính phí từ 10 đến 20% tổng ngân sách - nhưng một chuyên gia tổ chức sự kiện kỳ cựu tại New York ước tính rằng với quy mô và độ phức tạp của sự kiện này, con số đó có thể đẩy lên tới 25%, tức là riêng phí tư vấn và lên kế hoạch đã lên đến tối thiểu 5 triệu USD.

Nhà thi đấu Madison Square Garden (MSG) với sức chứa thông thường là 20.000 khán giả

Mark Seed, wedding planner làm việc tại Los Angeles - cái tên quen thuộc trong khâu tổ chức của các ngôi sao nổi tiếng - được cho là người đứng sau lên kế hoạch cho sự kiện này.

BIẾN MỘT NHÀ THI ĐẤU THÀNH KHÔNG GIAN ĐÁM CƯỚI

Chuyển đổi một nhà thi đấu 20.000 chỗ ngồi thành không gian tiệc cưới riêng tư không phải chuyện nhỏ, cả về công sức lẫn chi phí. Các chuyên gia dự đoán không gian sẽ được chia thành nhiều khu vực riêng biệt cho cocktail, bữa tối và tiệc after-party, xoay quanh chủ đề khu vườn với ánh đèn dịu nhẹ, những lối đi phong cách rừng xanh và những màn trang trí hoa dại cầu kỳ.

Chuyển đổi một nhà thi đấu 20.000 chỗ ngồi thành không gian tiệc cưới riêng tư không phải chuyện nhỏ, cả về công sức lẫn chi phí.

Nhiều xe tải chở đạo cụ trang trí - trong đó có những thùng dán nhãn "cây" - được cho là đã được chuyển đến MSG. Riêng chi phí hoa có thể lên tới 3 triệu USD, trong khi việc phủ vải hàng nghìn ghế khán đài, hạ thấp trần nhà bằng kết cấu tạm, dựng sân khấu, thay sàn và thiết kế ánh sáng có thể đội thêm 3 triệu USD nữa.

ẨM THỰC, ÂM NHẠC VÀ NHIẾP ẢNH

Dịch vụ ăn uống và quầy bar cho một sự kiện ở quy mô này thường có giá tối thiểu 1.250 USD mỗi khách - tương đương khoảng 1 triệu USD cho 750 người - cộng thêm 75.000 USD cho thuê bếp và nhân sự phục vụ. Những nghệ sĩ được cho là đã được đặt lịch biểu diễn trong dịp này bao gồm Tim McGraw và Stevie Nicks.

Ngay cả khi những người bạn nổi tiếng của Taylor Swift biểu diễn miễn phí, việc dàn dựng một sự kiện đạt chuẩn concert bên trong một địa điểm như MSG vẫn đòi hỏi đội ngũ kỹ sư âm thanh, hệ thống đèn sân khấu và ê-kíp sản xuất - chi phí có thể lên tới 250.000 USD, cộng thêm hơn 75.000 USD cho ban nhạc đám cưới trực tiếp.

Nhiếp ảnh và quay phim cho một cặp đôi đình đám thường khởi điểm từ 65.000 USD mỗi ngày, nhưng với một khách hàng tầm cỡ Taylor Swift, còn phải tính thêm chi phí mua lại toàn bộ bản quyền hình ảnh - đẩy tổng chi phí cho hai đêm ghi lại kỷ niệm lên gần 300.000 USD.

KHÁCH MỜI VÀ HẬU CẦN

Danh sách khách mời dự kiến bao gồm những cái tên nổi tiếng là bạn thân của Taylor Swift như Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid và nhiều cầu thủ Kansas City Chiefs - đội tuyển bóng bầu dục của chú rể Travis Kelce.

Theo thông lệ của các đám cưới nghệ sĩ nổi tiếng với quy mô lớn, gia chủ thường chịu toàn bộ chi phí khách sạn cho khách từ nơi khác đến - với mức giá phòng quanh khu vực MSG lên tới 1.500 USD mỗi đêm trong dịp lễ. Vì vậy, tổng chi phí thuê phòng cho khách có thể lên đến khoảng 1,2 triệu USD.

Dịch vụ đưa đón riêng tư cho danh sách khách mời đình đám với xe SUV và xe bus sử dụng lối vào ngầm của MSG cũng có thể tiêu tốn thêm vài trăm nghìn đô nữa, chưa tính chi phí an ninh.

AN NINH CÓ THỂ LÀ KHOẢN CHI LỚN NHẤT

Nghịch lý thay, thứ ngốn tiền nhiều nhất trong đám cưới này có thể không phải hoa hay nghệ sĩ biểu diễn - mà là an ninh, và ở một khoảng cách rất xa so với các hạng mục khác.

Joseph Sordi, cựu sĩ quan NYPD với 20 năm kinh nghiệm và hiện là CEO của Strategic Security Corp., ước tính rằng việc triển khai lực lượng bảo vệ cho một sự kiện ở quy mô này - bao gồm đặc vụ bảo vệ cá nhân, cảnh sát mặc đồng phục, chuyên gia kiểm soát ra vào, nhân viên tình báo, đội K-9, nhân viên y tế và chuyên gia phản gián kỹ thuật - có thể tiêu tốn "hơn 2 triệu USD." Với một danh sách khách mời mà gương mặt nào cũng được nhận ra ngay lập tức, lớp bảo vệ nhiều tầng như vậy không phải là tùy chọn - đó là yêu cầu cơ bản, ngang hàng với dịch vụ ăn uống hay trang trí.

Với một danh sách khách mời mà gương mặt nào cũng được nhận ra ngay lập tức, lớp bảo vệ nhiều tầng là yêu cầu cơ bản.

Con số trên chưa bao gồm chi phí cho lực lượng an ninh công cộng bên ngoài địa điểm. Việc phong tỏa các tuyến phố quanh MSG trong nhiều ngày liền dự kiến cần thêm từ 5 đến 10 triệu USD cho lực lượng cảnh sát và điều tiết giao thông - một khoản chi phí mà theo cựu Ủy viên Giao thông Thành phố New York Sam Schwartz, thông thường sẽ do người nộp thuế gánh chịu, trừ khi cặp đôi tự nguyện chi trả, như một số sự kiện tư nhân lớn đã từng làm.

Tổng cộng, chi phí an ninh cá nhân và lực lượng an ninh công cộng có thể chiếm đến một nửa tổng chi phí ước tính của lễ cưới. Điều này khiến khâu an ninh mới là lý do thực sự biến đám cưới này thành một sự kiện có chi phí lên tới hàng chục triệu USD.

BÍ MẬT CŨNG CÓ GIÁ RIÊNG CỦA NÓ

Khách mời và nhà cung cấp được cho là đều phải ký thỏa thuận bảo mật (NDA), và theo các chuyên gia tổ chức sự kiện, không có gì lạ khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ làm việc tại những đám cưới quy mô này mãi đến ngày diễn ra mới biết mình đang phục vụ cho ai.

Điện thoại có thể bị giữ lại tại cửa - một biện pháp an ninh mà nhiều chuyên gia xem là tiêu chuẩn bắt buộc ở cấp độ này - trong khi đội ngũ hậu cần của cặp đôi dự kiến sẽ chủ động công bố ảnh chính thức theo thời gian thực để giảm giá trị của bất kỳ hình ảnh nào có thể bị rò rỉ.

Chính sự bí ẩn đó đã châm ngòi cho những suy đoán rằng buổi tiệc tại nhà thi đấu Madison Square Garden có thể chỉ là một màn đánh lạc hướng người hâm mộ - với không ít người trong giới nhận định rằng lễ cưới thực sự có thể diễn ra ở một địa điểm hoàn toàn khác, trong khi khu vực nhà thi đấu MSG đóng vai trò như một "sân khấu" dành cho người hâm mộ.

Dù là lễ cưới thật hay màn kịch tinh vi, con số 20 triệu USD gắn liền với cuối tuần này là hoàn toàn có thật - và nó đang trên đà trở thành một trong những sự kiện tư nhân tốn kém nhất mà thành phố New York từng chứng kiến.