Nền kinh tế tỷ USD đằng sau quá trình phục hồi thể chất của các vận động viên

Công nghệ phục hồi từng chỉ dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, từ ủng nén khí đến súng massage đang dần bước ra khỏi phòng thay đồ của các đội tuyển để len lỏi vào phòng gym, phòng khách sạn và cả phòng ngủ của người tiêu dùng bình thường...

Ảnh: Hyperice

Nếu như trước đây, quá trình hồi phục sau thi đấu chỉ gói gọn trong những thùng đá lạnh của đội bóng và vài cuộn băng dán thể thao thông thường, thì giờ đây, việc phục hồi thể chất đã trở thành cả một nền kinh tế thứ hai trị giá hàng tỷ đô la, vận hành song song với chính sân cỏ.

Theo Forbes, con số chính xác là 3,1 tỷ đô la Mỹ - quy mô của thị trường phục hồi cơ bắp toàn cầu hiện nay. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 12,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034. Trong giai đoạn chuyển giao này, ngành cơ sinh học, công nghệ phục hồi và cả những nền văn hóa chăm sóc sức khỏe cổ xưa đang cùng hội tụ, mang việc phục hồi thể chất đến gần hơn với cả những người bình thường.

Trong kỳ World Cup 2026, thương hiệu thiết bị công nghệ phục hồi cơ bắp chuyên sâu Hyperice phần lớn hoạt động bên ngoài ánh đèn sân khấu chính thức của các sân vận động, thay vào đó xây dựng những phòng phục hồi ngay bên trong các khách sạn nơi các đội tuyển lưu trú trên khắp Bắc Mỹ.

Công nghệ phục hồi và cả những nền văn hóa chăm sóc sức khỏe cổ xưa đang cùng hội tụ. Ảnh: USA Soccer

"Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều liên đoàn bóng đá bằng cách thiết lập các phòng phục hồi ngay tại khách sạn của họ," ông Steph Smith, phó chủ tịch marketing tại Hyperice cho biết với Forbes. "Chúng tôi tạo ra những không gian nơi các cầu thủ có thể sử dụng ủng nén khí Normatec, súng massage, hay các thiết bị Venom - những thiết bị hỗ trợ phục hồi hàng đầu hiện nay".

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ các đội tuyển quốc gia, Hyperice còn xây dựng quan hệ hợp tác với các phòng tập như Equinox, Lifetime, Barry's Bootcamp, F45, và thậm chí cả phòng chờ Delta One tại sân bay JFK, biến việc phục hồi thể chất có hệ thống thành một giá trị gia tăng dành cho khách hàng.

Thậm chí, một hợp tác toàn cầu với chuỗi khách sạn Westin còn cho phép khách lưu trú đặt trọn bộ dụng cụ phục hồi "Recover & Recharge by Hyperice" ngay qua dịch vụ phòng. "Đây chính xác là công nghệ mà các vận động viên chuyên nghiệp đang sử dụng," ông Smith chia sẻ, "và thật tuyệt khi những người tập luyện thể thao bình thường cũng có thể tiếp cận cùng một công nghệ đó".

Ảnh: Hyperice

Thực tế, không chỉ các vận động viên chuyên nghiệp mới cần đến sự phục hồi nghiêm túc sau khi vận động. Ngay cả một buổi chạy bộ ngắn hay một lớp tập tại phòng gym hay fitness cũng có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy đau nhức cơ bắp và cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Việc chăm sóc cơ thể sau khi tập luyện quan trọng không kém gì việc chuẩn bị trước khi vận động, vì vậy, sở hữu những công cụ phục hồi thực sự hiệu quả là điều cần thiết đối với bất kỳ ai theo đuổi lối sống năng động.

"Thị trường các công cụ phục hồi đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây, và nhiều khả năng đà tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các bằng chứng học thuật vẫn cho thấy tồn tại một thứ tự ưu tiên nhất định giữa việc phục hồi, giấc ngủ, dinh dưỡng và khối lượng tập luyện.

Các công cụ hỗ trợ chỉ nên đóng vai trò bổ trợ cho những yếu tố nền tảng đó," ông Arj Thiruchelvam, huấn luyện viên chạy bộ kiêm nhà sáng lập Performance Physique với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao, nhận định.

Việc chăm sóc cơ thể một cách liên tục, xuyên suốt là chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng các công cụ phục hồi có thể chính là "điểm nhấn" hoàn thiện cho một quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ảnh: DesFit

Từ những chiếc quần legging tập luyện giúp cải thiện tuần hoàn máu, thảm bấm huyệt, súng massage, cho đến các công nghệ nén khí thông minh - những khoản đầu tư nhỏ này có thể giúp giảm tình trạng đau nhức cơ bắp khởi phát muộn (DOMS), hỗ trợ thư giãn sau khi tập luyện, và kéo dài tuổi thọ cho cả một hành trình rèn luyện thể chất.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những giải pháp có cơ sở khoa học vững chắc, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi vận động và mang lại hiệu quả toàn diện. Không ít người cũng đang tìm đến những sản phẩm tiện lợi hơn, đa dạng hơn, thay vì chỉ gói gọn trong những thanh protein cồng kềnh hay ly sữa lắc có vị hơi "sạn" từng thống trị thị trường ngay từ những ngày đầu.

Ngoài ra, thị trường này cũng đã mở rộng vượt xa phạm vi dinh dưỡng thể thao thông thường, giao thoa với các lĩnh vực như lão hóa khỏe mạnh, lối sống năng động và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Theo dữ liệu từ Innova Market Insights, số lượng sản phẩm dinh dưỡng thể thao có gắn nhãn công dụng hồi phục sau tập luyện đã tăng 17% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, và ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong 5 năm qua đối với các sản phẩm bổ sung thể thao dành cho giai đoạn hậu tập luyện, với mức tăng 27% trong giai đoạn từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2024.

Số lượng sản phẩm dinh dưỡng thể thao có gắn nhãn công dụng hồi phục sau tập luyện cũng đang tăng lên. Ảnh: Fitness Volt

Có thể thấy, từ những phòng phục hồi bên trong khách sạn của các đội tuyển quốc gia, cho đến chiếc thảm bấm huyệt nằm khiêm tốn trong phòng ngủ của một người tập gym nghiệp dư, ranh giới giữa phục hồi thể thao chuyên nghiệp và chăm sóc sức khỏe đại chúng đang ngày càng trở nên mờ nhạt.

Điều từng chỉ dành riêng cho giới vận động viên đỉnh cao - công nghệ nén khí, súng massage, hay các liệu trình phục hồi bài bản - giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống năng động của hàng triệu người tập thể dục bình thường.

Khi ranh giới giữa "chuyên nghiệp" và "đại chúng" ngày càng thu hẹp, ngành công nghiệp phục hồi thể chất nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng lại ở việc phục vụ những sân đấu đỉnh cao, mà còn tiếp tục len lỏi sâu hơn vào đời sống thường nhật - nơi mọi cơ thể, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều xứng đáng được chăm sóc và phục hồi đúng cách.