Hơn 11.800 trẻ em đã nhiễm Covid-19

Thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá và triển khai các giải pháp bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trước tác động tiêu cực của đại địch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 8/9.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/8, có 11.822 trẻ em là F0, số trẻ em F1 là 27.334 em. Riêng tại Hà Nội, theo Bộ Y tế, tính từ ngày 5/7 - 30/7, có khoảng 5% tổng số ca mắc Covid-19 là trẻ em từ 0-5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước.

Ở phạm vi rộng hơn, trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều trẻ em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng. Nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ hoặc chính trẻ em phải điều trị, cách ly để phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Covid-19 đã bắt đầu xâm nhập vào các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tập trung, nguy cơ lây lan sang nhiều em khác. Trong và sau đại dịch, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, lao động trẻ em, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có nguy cơ gia tăng.

Bà Lesley Miller, Phó trưởng Đại diện UNICEF nhấn mạnh, quyền và sự bảo vệ tốt nhất của trẻ em phải được ưu tiên trong mọi chính sách, quyết định và hướng dẫn liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19.

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến trẻ em, TS Annie Chu, Điều phối viên Nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: “Các bằng chứng hiện có cho thấy, trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do nhiễm Covid-19 so với các nhóm tuổi khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là chúng ta phải dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, như giữ khoảng cách an toàn, tránh đám đông và tiếp xúc gần, đeo khẩu trang đúng cách và thường xuyên rửa tay. Các biện pháp phòng ngừa riêng của người lớn cũng rất quan trọng trong việc ngăn ngừa lây truyền virus cho trẻ em”.

Trong khi đó, để đảm bảo mọi trẻ em đều được học tập, PGS.TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cần có hướng dẫn bảo đảm an toàn khi mở cửa trường học trong điều kiện dịch Covid-19 còn kéo dài và hướng dẫn quy trình xử lý khi phát sinh các tình huống về dịch bệnh.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp chia sẻ, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cập nhật thường xuyên các vấn đề trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn. Từ đó đánh giá tình hình và kịp thời chỉ đạo địa phương xây dựng các giải pháp can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em an toàn trong khu phong tỏa, khu cách ly tạm thời.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá, vừa qua, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em là F0, F1, phụ nữ đang mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời, trên 108.000 người lớn và trẻ F1 được hỗ trợ tiền ăn với gần 116 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời gian tới cần thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho trẻ em. Trong đó, ưu tiên điều trị, chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế. Trẻ em phải cách ly để phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung. Bố trí tiêm phòng vaccine cho trẻ em khi có đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, cần triển khai kịp thời, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em là F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhận được các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23, các chính sách hỗ trợ bổ sung của địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu, thành lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cha, mẹ do Covid-19...