Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng
Thu Hằng
24/04/2026, 09:55
Số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội cho thấy hiện phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới mức bình quân, phổ biến từ mức 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng...
Lần
gần nhất, Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và
trợ cấp hằng tháng là ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số
75/2024/NĐ-CP. Mức tăng thêm là 15%.
Theo Bộ Nội vụ, với
việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng
tháng ở mức 15%, đã giúp nâng cao mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hằng tháng, điều này đã góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người
thụ hưởng.
Việc thực hiện điều
chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã giúp thu hẹp
chênh lệch về lương hưu với người nghỉ hưu sau năm 1995.
Tuy nhiên, tại báo cáo tổng kết thi hành pháp
luật về điều chỉnh lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Nội vụ cho rằng, việc điều chỉnh lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số
75/2024/NĐ-CP và các quy định về việc điều chỉnh lương hưu trước đây vẫn còn bộc
lộ một số điểm bất cập, hạn chế.
Thứ nhất, không đảm bảo
nguyên tắc “đóng - hưởng”. Do mức điều chỉnh lương hưu đang cao hơn đáng kể so
với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, vượt lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.
Tính trong giai đoạn
2016-2025, mức tăng lương hưu là 71,09%; mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng là
34,85%; lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội là 67,28%.
Điều này đã làm mức
lương hưu của người nghỉ hưu được điều chỉnh tăng lên quá cao, không phù hợp với
mức đóng và thời gian đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội trước đó.
Thứ hai, ảnh hưởng đến khả
năng đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn do việc điều chỉnh lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ở mức cao, kết hợp cùng với
tác động của việc già hóa dân số (số người nghỉ hưu đang có xu hướng gia tăng hằng
năm) đã làm cho tốc độ tăng số chi chế độ (quỹ hưu trí và tử tuất) vượt tốc độ
tăng thu quỹ hưu trí và tử tuất.
Cụ thể, số chi chế độ
hưu trí và tử tuất của năm 2024 đã gấp 2,63 lần số chi của năm 2016; số thu quỹ
hưu trí và tử tuất năm 2024 đã gấp 2,19 lần số thu của năm 2016. Theo đó, tỷ lệ
số chi quỹ trên số thu quỹ đã tăng từ 65,14% của năm 2016 lên 78,37% của năm
2024.
Thứ ba, việc điều chỉnh lương hưu tăng chung theo một tỷ lệ
(%) với mức cao trong thời gian qua đã làm gia tăng khoảng cách về mức lương
hưu giữa những người nghỉ hưu.
Người
có mức lương hưu càng cao thì càng được hưởng lợi từ việc điều chỉnh lương hưu,
mức lương hưu sau điều chỉnh được dùng làm căn cứ để thực hiện việc điều chỉnh
của lần tiếp theo (tác động kép), mà không phải hoàn toàn do nguyên tắc “đóng -
hưởng”.
Bộ
Nội vụ cho rằng, điều này ngày càng làm gia tăng khoảng cách về lương hưu giữa
những người nghỉ hưu có mức hưởng thấp, và người nghỉ hưu có mức hưởng cao.
Trong khi đó, phần lớn người nghỉ hưu hiện nay thuộc nhóm có mức hưởng dưới mức
hưởng bình quân.
Theo
thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội, hơn 1,3 triệu người có mức hưởng từ 3 triệu
đồng/tháng trở lên đến dưới 10 triệu đồng; hơn 1 triệu người có mức hưởng từ 6
triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng; số người có mức hưởng từ 10 triệu đồng trở
lên đến dưới 20 triệu đồng trên 418.000 người. Trong khi đó, số người có mức hưởng
từ 20 triệu đồng/tháng trở lên chỉ khoảng 11.500 người.
Theo Bộ Nội vụ, việc
điều chỉnh lương hưu ở mức cao trong giai đoạn vừa qua, ngoài việc đảm bảo điều
chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tác động của mức tăng chỉ số giá tiêu
dùng, còn xuất phát từ nguyên nhân chính việc điều chỉnh lương hưu được gắn với
việc điều chỉnh mức lương cơ sở.
Về nội dung này, Bộ Nội
vụ (trước đây là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã nhiều lần báo cáo với
các cấp có thẩm quyền. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ quy định về việc tính
mức tiền lương bình quân, điều chỉnh tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội đối với người lao động thuộc chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
hiện nay.
Hiện, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đồng thời vấn đề này trong việc thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải
cách chính sách tiền lương, và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo
hiểm xã hội.
Trong đó, có nghiên cứu
đánh giá về việc sửa đổi các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội có liên
quan để khắc phục các hạn chế tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nêu trên.
Trong năm 2026,
phương án điều chỉnh lương hưu đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị.
Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội,
trợ cấp hưu trí xã hội.
Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026
18:57, 23/04/2026
Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả sau kỳ nghỉ lễ 30/4
11:17, 16/04/2026
Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng
Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công
Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...
Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...
Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...
Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới
Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc
Những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội...
