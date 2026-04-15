Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có đề xuất điều chỉnh tăng cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp lên 3,8 triệu đồng.

Theo dự thảo, việc điều chỉnh áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ, với thời điểm thực hiện dự kiến từ ngày 1/7/2026. Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án điều chỉnh.

Với phương án 1, một số nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026. Các nhóm còn lại được tăng 8%. Phương án 2, điều chỉnh tăng 8% với tất cả các nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, để thống nhất thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh thêm lương hưu đúng và đủ với các đối tượng nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng thấp.

Đây là những người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày này, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, và Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Theo đó, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà nhóm này có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được tăng lên bằng mức này.

Cụ thể, những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng để đạt 3,8 triệu đồng.

Còn những người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Từ thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 cho thấy, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đã được xác định dựa trên thời gian công tác thực tế và mức tiền lương tháng trước khi nghỉ việc của người lao động.

Tuy nhiên, với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, nên phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp. Từ đó, ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này.

Dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư; và trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư.