Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Thu Hằng

15/04/2026, 14:50

Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có đề xuất điều chỉnh tăng cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp lên 3,8 triệu đồng.

Theo dự thảo, việc điều chỉnh áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ, với thời điểm thực hiện dự kiến từ ngày 1/7/2026. Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án điều chỉnh.

Với phương án 1, một số nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026. Các nhóm còn lại được tăng 8%. Phương án 2, điều chỉnh tăng 8% với tất cả các nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, để thống nhất thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh thêm lương hưu đúng và đủ với các đối tượng nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng thấp.

Đây là những người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày này, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, và Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Theo đó, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà nhóm này có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được tăng lên bằng mức này.

Cụ thể, những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng để đạt 3,8 triệu đồng.

Còn những người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Từ thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 cho thấy, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đã được xác định dựa trên thời gian công tác thực tế và mức tiền lương tháng trước khi nghỉ việc của người lao động.

Tuy nhiên, với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, nên phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp. Từ đó, ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này.

Dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư; và trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư.

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

11:11, 28/03/2026

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

14:35, 18/03/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

09:15, 19/03/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

bảo hiểm xã hội lương hưu người nghỉ hưu trước 1995 trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Trước tình trạng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả quỹ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đây là yêu cầu cấp thiết khi năm 2025, thành phố đã vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng...

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp đánh giá cao quy định giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật, bởi giúp giảm chi phí ban đầu và tạo động lực để tuyển dụng nhóm này. Song, còn băn khoăn về thời hỗ trợ 12 tháng là tương đối ngắn...

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành một thách thức lớn đối với ngành y tế toàn cầu, Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Long Châu và Sandoz nâng cao nhận thức, thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân…

Dự kiến

Dự kiến "xóa sổ" bệnh án giấy vào năm 2030

Bộ Y tế đặt mục tiêu 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030, chính thức “xóa sổ” bệnh án giấy…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận

Chứng khoán

2

Quỹ ngoại báo lỗ tháng 3, tăng phòng thủ tiền mặt

Chứng khoán

3

Ước tính 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 2/2026

Chứng khoán

4

Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5: Tour xuất ngoại vẫn đắt khách

Du lịch

5

Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall “kiếm đậm”

Thế giới

