Trang chủ Dân sinh

Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Nhật Dương

16/04/2026, 11:17

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ được nhận tiền sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5...

Ảnh minh họa.

Do thời điểm chi trả định kỳ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2026 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng.

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5/2026, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ Bảy, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ Hai, ngày 4/5/2026.

Trước những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chủ động phối hợp với Bưu điện để xây dựng kế hoạch chi trả tiền mặt ngay sau khi hoàn tất việc chuyển khoản. Theo đó, đối với các trường hợp nhận tiền mặt, người dân có thể đến nhận sau kỳ nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 4/5.

Như vậy, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ được nhận tiền sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, việc điều chỉnh lịch chi trả trong tháng 5/2026 nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về ngày làm việc, nhưng người dân vẫn nhận được đầy đủ, kịp thời các khoản lương hưu, trợ cấp, không bị gián đoạn do yếu tố lịch nghỉ lễ.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng hình thức nhận tiền qua tài khoản cá nhân để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí xã hội và đảm bảo an toàn trong quá trình nhận tiền.

Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống chi trả trực tiếp mà còn hạn chế tiếp xúc, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa dịch vụ công hiện nay.

Số liệu trong kỳ chi trả tháng 4/2026 (đợt 1) cho thấy, toàn TP. Hà Nội có hơn 606.800 người trong danh sách nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong đó, trên 604.000 người nhận tiền qua tài khoản ATM. Tỷ lệ này phản ánh rõ nét hiệu quả của quá trình chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

