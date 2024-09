Hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

Thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy tính đến ngày 31/8/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 20,52 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, đáng chú ý, đà tăng của vốn đầu tư nước ngoài có sự điều chỉnh kỳ thống kê của báo cáo tháng 8/2024; đó là kéo dài tới ngày 31 thay vì 20 hàng tháng như các kỳ báo cáo trước.

Dẫu vậy, tình hình thu thu hút đầu tư tháng 8 và 8 tháng đầu năm vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2024, có 2.247 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 12 tỷ USD, tăng 8,5% về số dự án và tăng 27% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, có 926 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 4,9% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 5,7 tỷ USD (tăng 14,8% so với cùng kỳ).

Riêng về góp vốn, mua cổ phần, thì cả lượt giao dịch và tổng giá trị vốn góp vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Trong đó, số lượt góp vốn, mua cổ phần trong 8 tháng qua chỉ là 2.196 lượt, giảm 7,8% so với cùng kỳ, và tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,81 tỷ USD, giảm 40,9% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 8 tháng đầu năm giai đoạn 2020-2024.

Mặc dù giảm về vốn góp, mua cổ phần song tính chung 8 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng tích cực. Theo đó, quy mô vốn đầu tư của các dự án mới tăng từ 4,56 triệu USD/dự án trong 8 tháng/2023 lên 5,34 triệu USD/dự án trong 8 tháng/2024. Trong khi đó, quy mô vốn đầu tư điều chỉnh tăng từ 5,64 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 8 tháng năm 2023 lên 6,17 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 8 tháng năm 2024.

Đáng chú ý, vốn đầu tư tiếp tục tập trung vào ngành công nghiệ chế biến, chế tạo (8,53 tỷ USD, chiếm 71,1% tổng vốn đăng ký cấp mới), đặc biệt là những dự án ở lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và sản phẩm nhiều giá trị gia tăng…

Trong số 66 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tám tháng năm 2024, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,66 tỷ USD, chiếm 38,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc gần 1,7 tỷ USD, chiếm 14,2%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,41 tỷ USD, chiếm 11,7%; Nhật Bản 1,24 tỷ USD, chiếm 10,3%; Thổ Nhĩ Kỳ 731,3 triệu USD, chiếm 6,1%; Đài Loan 660,3 triệu USD, chiếm 5,5%.

Về địa bàn đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế, như có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…

Trong số đó, đáng chú ý có Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Thái Nguyên. Riêng 10 địa phương này đã 80,7% số dự án mới và 77,3% số vốn đầu tư của cả nước trong 8 tháng.