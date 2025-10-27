Hơn 22.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dự kiến sẽ được mở rộng lên 10-12 làn xe theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm ùn tắc giao thông trên toàn tuyến...
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành về việc mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Theo nội dung công văn, Bộ Xây dựng chấp thuận giao Công ty Phương Thành là nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đã có văn bản đề xuất nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bảo đảm quy mô theo quy hoạch (10 - 12 làn xe), trong đó cam kết sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn huy động, không sử dụng vốn nhà nước. Tổng chi phí dự kiến để mở rộng toàn tuyến ước khoảng 22.000 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và các quy định pháp luật có liên quan. Toàn bộ chi phí và rủi ro trong trường hợp hồ sơ không được chấp thuận sẽ do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm.
Trường hợp nhà đầu tư không được lựa chọn sau quá trình thẩm định, việc hoàn trả chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về PPP.
Trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo, nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với các địa phương liên quan để thống nhất các điều kiện cần thiết cho việc triển khai dự án bao gồm: giải pháp mở rộng và nâng cấp tuyến cao tốc, phương án kết nối giao thông phục vụ dân sinh, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, điểm đổ thải, và phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.
Cục Đường bộ Việt Nam được giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án dự kiến vào quý 2/2026.
Dự án cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hiện có chiều dài khoảng 29 km, được đầu tư theo hình thức BOT và bắt đầu thu phí hoàn vốn từ ngày 6/10/2015. Dự án có điểm đầu tại Km 182 300 (nút giao Pháp Vân). Điểm cuối tại Km 211 256 (nút giao Đại Xuyên). Quy mô mặt cắt ngang 33,5m gồm 6 làn xe cơ giới
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến cao tốc này được định hướng mở rộng lên 10 – 12 làn xe (đoạn Pháp Vân – Vành đai 4 có 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 – Cầu Giẽ có 10 làn xe) với lộ trình đầu tư trước năm 2030.
