Hơn 250 doanh nghiệp sẽ tham dự triển lãm y dược và thiết bị y tế tại TP. Hồ Chí Minh

Triển lãm sẽ diễn ra từ 27-29/11 tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào ứng dụng AI, Robotic vào ngành y tế và các giải pháp “xanh hoá” cho ngành hoá chất, y dược nhằm thúc đẩy chuyển đổi kép…
Ngày 13/11, Sở Công Thương và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã thông báo về việc tổ chức chuỗi triển lãm quốc tế về y dược, thiết bị y tế Vietnam Medi-Pharm – Vietmedicare Expo 2025, diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay có 300 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 15 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Nga, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia… Các doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm, công nghệ mới thuộc nhóm dược phẩm, thiết bị và công nghệ y tế, thiết bị nha khoa, sản phẩm làm đẹp và y tế thông minh.
Trong đó, sự kiện trọng tâm trong chuỗi Vietnam Medi-Pharm – Vietmedicare Expo 2025 là nơi các doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp, thiết bị và công nghệ mới trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Diễn ra song song bao gồm ba triển lãm quốc tế: Triển lãm máy móc, thiết bị, công nghệ và Sản phẩm công nghiệp (VinaMax Expo 2025); Triển lãm y dược Medi-Pharm – Vietmedicare Expo 2025 và Triển lãm Công nghiệp Hóa chất lần thứ 21 (VinaChem Expo 2025). Bên cạnh đó là các chuyên đề đồng hành như VietPharma&Tech (công nghệ sản xuất dược), VietLab Expo (thiết bị thí nghiệm – phân tích) và Smart Health (giải pháp y tế thông minh).
Các nhóm ngành được trưng bày năm nay trải rộng từ dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, công nghệ sản xuất dược, thiết bị phân tích – chẩn đoán, đến dịch vụ khám chữa bệnh và du lịch y tế chất lượng cao.
Theo ông Hứa Phú Doãn, Chủ tịch Hội thiết bị y tế TP. Hồ Chí Minh và là thành viên Ban Tổ chức sự kiện, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự kiện trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Ông Doãn cho biết triển lãm sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bệnh viện và trường đại học, giúp tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại – đầu tư.
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều tọa đàm chuyên môn sẽ được tổ chức như “Thiết bị và công nghệ y tế thông minh trong bệnh viện”, “Ứng dụng công nghệ sinh học trong y tế”, và “Dịch vụ phân tích – thí nghiệm và tiêu chuẩn đo lường chất lượng”. Bên cạnh đó, các chương trình giao thương quốc tế, kết nối doanh nghiệp, cũng như các chuyến tham quan bệnh viện, khu công nghiệp và nhà máy dược sẽ được triển khai để mở rộng cơ hội hợp tác.
Sự kiện còn đặc biệt chú trọng đến giao thương trong lĩnh vực nông dược và thuốc bảo vệ thực vật, với sự phối hợp của Ban Tổ chức và Phân hội hóa chất Trung Quốc (Bộ Thương mại Trung Quốc). Những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp hai nước.
Ông Lê Hoài Quốc, Chủ tịch Hội tự động hoá TP. Hồ Chí Minh, cho biết nội dung xuyên suốt tại triển lãm năm nay là các nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong việc xây dựng các nhà máy thông minh. Ông Quốc nhấn mạnh: “Để thực hiện chuyển đổi xanh, trước tiên phải thực hiện chuyển đổi số. Việc ứng dụng số hoá vào quy trình vận hành và quản lý sẽ tối ưu hoá nguồn lực, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, đặc biệt khi kết hợp với AI trong hệ thống.”
Sự kiện Vinamac Expo 2025 cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của Chi hội Robot Việt Nam, đi kèm với chuỗi hoạt động về đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực tự động hoá mà hội đã lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới.
Vinamac Expo 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian hội tụ của công nghệ mới, ý tưởng sáng tạo, và giải pháp công nghiệp tiên tiến, đóng góp vào việc mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
