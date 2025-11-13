Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có giám đốc mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Thu Hằng
13/11/2025, 17:21
Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...
Văn phòng ILO tại Việt Nam vừa thông báo bà Sinwon Park, tới Hà Nội vào tháng 11/2025 để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.
Bà Park có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội, cùng cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy Chương trình Nghị sự về Việc làm thỏa đáng của ILO.
Trước khi gia nhập ILO, từ năm 2011, bà công tác tại Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, nơi bà phụ trách các sáng kiến quan trọng như dịch vụ việc làm công cho nhóm lao động dễ bị tổn thương, phát triển hệ thống bảo hiểm việc làm, nâng cao chương trình đào tạo nghề, và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
“Được đảm nhận cương vị này là một vinh dự lớn đối với tôi, nhất là trong thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng kinh tế - xã hội. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động để tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc thúc đẩy việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người,” bà chia sẻ.
Bà Park tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công của Trường Đại học Bristol (Vương quốc Anh) và Thạc sĩ Hành chính công của Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc).
Với vai trò là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, tạo cơ hội việc làm thỏa đáng, tăng cường an sinh xã hội, và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề lao động - việc làm.
Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...
Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…
Huế đang là điểm sáng về phát triển kinh tế số ở khu vực miền Trung. Với tỷ trọng đóng góp hơn 13% vào GRDP, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo...
Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là nguồn dữ liệu lõi, phục vụ công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc...
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: