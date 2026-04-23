Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Trong khi khối ngoại xả mạnh cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền trong nước còn khỏe hơn, đẩy giá các mã dẫn dắt nhóm này tăng bùng nổ. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE chiếm tới 43,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn này sáng nay, tỷ trọng cao kỷ lục.

VCB đang cho thấy tiềm năng “lặp lại lịch sử” hồi đầu năm khi xuất hiện giao dịch đột biến hơn 1.660 tỷ đồng. Mới phiên sáng mà VCB đã thanh khoản gần bằng ngưỡng kỷ lục lịch sử của phiên ngày 9/1/2026. Giá VCB cũng tăng mạnh 5,72%. Hồi đầu năm 2026 VCB cũng có một nhịp tăng dữ dội 6 phiên liên tục với biên độ tối đa hơn 37%. Điều bất ngờ là đóng cửa hôm qua, giá VCB cũng đã quay lại sát thời điểm đầu năm.

Ngoài trụ lớn nhất nhóm ngân hàng nói trên, có thêm BID, CTG thanh khoản rất ấn tượng. BID khớp 706,3 tỷ đồng, giá tăng 3,85%. CTG khớp 582,5 tỷ, giá tăng 2,58%. Cũng giống VCB, giá BID và CTG đã điều chỉnh quay lại ngưỡng đầu năm 2026.

Một điều cũng khá “trớ trêu” là sóng ngân hàng đầu năm nay chủ đạo do các ngân hàng có vốn nhà nước dẫn dắt. Hôm nay cũng vậy, ngoài 3 cổ phiếu kể trên, chỉ vài mã ngân hàng khác đồng pha là KLB tăng 2,84%, TCB tăng 1,36%, MBB tăng 0,95%, còn lại đều không đáng kể.

Với nhóm trụ Vin, VIC còn tăng 2,32% sau khi chịu áp lực bán rất lớn. Cổ phiếu này đã khớp khoảng 2,45 triệu cổ tương đương 524,5 tỷ đồng và giá bị ép lùi xuống đáng kể 3,15% so với đỉnh. VHM cũng thanh khoản tới 422,3 tỷ đồng và giá bị ép mạnh, lùi xuống 2,42% thành đảo chiều giảm 0,86% so với tham chiếu.

Rổ VN30 sáng nay phân hóa về sức mạnh, tuy độ rộng thể hiện 17 mã tăng/10 mã giảm nhưng chỉ số tăng yếu 0,46%. Nguyên nhân là đa số cổ phiếu dao động yếu khi không có dòng tiền đủ mạnh. Mặc dù tổng thanh khoản rổ blue-chips đạt gần 7.623 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 70% so với sáng hôm qua nhưng là do nhóm ngân hàng. Cụ thể, cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 chiếm tới 65% tổng giá trị khớp lệnh. Nếu cùng trừ đi thanh khoản của các mã ngân hàng thì giao dịch rổ này sáng nay thậm chí giảm nhẹ 5% so với sáng hôm qua.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường thanh khoản có dấu hiệu cải thiện nhẹ. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 59%, đạt gần 12.043 tỷ đồng. Nếu cùng trừ đi giao dịch của nhóm ngân hàng, thanh khoản sàn này vẫn tăng 19%.

Dòng tiền có tín hiệu tốt hơn giúp thị trường duy trì độ phân hóa rõ nét hơn. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,93% (+17,33 điểm) với 135 mã tăng/147 mã giảm. Tuy vậy, đại đa số cổ phiếu nằm trong diện dao động rất hẹp. Cụ thể, chỉ có 43 cổ phiếu đạt mức tăng vượt 1% và 52 mã giảm quá 1%.

Nhóm tăng giá có sự xuất sắc của một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm này cũng chiếm phần lớn thanh khoản. Tuy vậy cũng chỉ có tổng cộng 18 cổ phiếu đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài ngân hàng, nổi bật là NVL tăng 3,2%, PVT tăng 4,04%, HAH tăng 1,43%, VCG tăng 1,62%, DIG tăng 1,06%, GMD tăng 2,04%...

Ở phía giảm sâu nhất, sức ép nhẹ cũng chỉ khiến chừng 17 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Blue-chips có 3 mã giảm quá 1% là DGC giảm 1,82%, VPL giảm 1,31%, MWG giảm 1,04%. Midcap chiếm phần lớn còn lại, nổi bật là HCM giảm 1,47%, GEE giảm 3,29%, PC1 giảm 1,54%, PNJ giảm 2,86%, VSC giảm 1,08%...

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đẩy mạnh bán ra, tổng giá trị bán tăng 76% so với sáng hôm qua, khiến vị thế ròng ở HoSE là -908,7 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu ngân hàng nằm trong danh sách bán ròng lớn: CTG -115 tỷ, VCB -72,6 tỷ, ACB -65,9 tỷ, VPB -63,8 tỷ. Còn lại có VHM -113,6 tỷ, FPT -96,6 tỷ, GEX -38,7 tỷ… Phía mua ròng có VNM +31 tỷ, NVL +19 tỷ…