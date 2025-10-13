Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả.

Chiều 13/10, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, chủ trì buổi họp báo.

Đồng chủ trì có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Tham gia Họp báo còn có các Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng các Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG, HOÀN THÀNH TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ RA

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung và diễn ra thành công tốt đẹp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP

Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến dự và chỉ đạo. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cùng gần 1.800 đại biểu và khách mời.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt của Đảng bộ Chính phủ – một Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương, trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tham dự họp báo - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác cán bộ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm và mười hai nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, trong hai năm 2024 – 2025, nhiều quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và đổi mới bộ máy hành chính.

THẢO LUẬN SÂU SẮC, THỐNG NHẤT CAO, THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, công tác thảo luận, góp ý các Văn kiện được tiến hành dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Có 51/51 đảng bộ trực thuộc gửi báo cáo góp ý bằng văn bản với hơn 110.000 lượt ý kiến, trong đó hơn 109.000 ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo, trên 2.600 ý kiến góp ý, bổ sung.

Đại hội chia thành 15 tổ thảo luận với 212 lượt ý kiến đóng góp, thể hiện sự nghiên cứu sâu sắc, tinh thần xây dựng và tính chiến đấu cao, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa thực tiễn lớn trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tham dự họp báo - Ảnh: VGP

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị với các trọng tâm: tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thông qua với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng Chính phủ số và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Chính phủ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong thời kỳ mới.