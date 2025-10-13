Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 13/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 453 đại biểu, đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2039 là Đại hội đầu tiên được tổ chức theo mô hình mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức Đảng trong Chính phủ.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2020–2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

DẤU MỐC LỊCH SỬ TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ LIÊM CHÍNH, KIẾN TẠO

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào mừng và bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu diễn văn khai mạc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, những người đã đặt nền móng, xây dựng và rèn luyện Đảng bộ Chính phủ ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Đồng thời, Thủ tướng gửi lời tri ân tới các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển của Chính phủ qua các thời kỳ.

Đặc biệt, thay mặt Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người đã dành sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao và quan tâm sâu sắc đến Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ, giúp Chính phủ vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thủ tướng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân. Đại hội khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ – cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Đảng bộ Chính phủ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Chính phủ và các cơ quan trực thuộc đã ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đáng chú ý, trong hai năm cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai nhiều quyết sách có tính lịch sử về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cùng với đó là các nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo đột phá phát triển ở những lĩnh vực trọng yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; tạo đà cho cải cách, đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: “ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG – DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI – ĐỘT PHÁ, PHÁT TRIỂN – GẦN DÂN, VÌ DÂN”

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều rủi ro và thách thức mới. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Quán triệt tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đề ra phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương – Dân chủ, đổi mới – Đột phá, phát triển – Gần dân, vì dân”. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, “Đoàn kết, kỷ cương” là nền tảng; “Dân chủ, đổi mới” là phương pháp; “Đột phá, phát triển” là mục tiêu; và “Gần dân, vì dân” là tư tưởng xuyên suốt – thể hiện tinh thần “Dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị Đại hội tập trung phân tích, dự báo tình hình, thảo luận và đóng góp ý kiến về các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Trong đó, làm rõ các nội dung: xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ; huy động mọi nguồn lực để tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về xây dựng Đảng, cần bám sát 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; chú trọng công tác cán bộ – “then chốt của then chốt”, bảo đảm lựa chọn được cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần có các giải pháp đột phá để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong nhiều năm; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát huy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về các điểm mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, góp phần ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng khẳng định trong nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, gần dân, vì dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trước khi Khai mạc Đại hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đại biểu dự Đại hội đã tham quan các triển lãm chào mừng: Triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ; Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.