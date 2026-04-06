Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng xanh

Tập đoàn Đại Nam Sơn, Công ty Cổ phần thương mại Năng lượng xanh cùng với đối tác nước bạn là Công ty TNHH Dầu khí Khai Bình đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác, trong đó có lĩnh vực chế biến dầu khí và hóa dầu...

Ngày 6/4/2026, tại Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị: Tập đoàn Đại Nam Sơn, Công ty Cổ phần thương mại Năng lượng xanh (GEC) và Công ty TNHH Dầu khí Khai Bình (Trung Quốc) đã có buổi gặp gỡ, thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có chế biến dầu khí và hóa dầu, giai đoạn đầu trị giá khoảng 500 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lin Huijiang, Giám đốc dự án Đông Nam Á, Công ty Dầu khí Khai Bình, chia sẻ: Công ty Khai Bình không chỉ là một đơn vị thương mại thuần túy mà là một hệ sinh thái dầu khí hoạt động lâu năm, nắm giữ các thế mạnh về bán buôn xăng dầu, dầu hỏa, dầu Diesel và đặc biệt là hệ thống hạ tầng cảng biển, phao tiêu và dịch vụ bốc dỡ chuyên nghiệp.

Mục tiêu của công ty khi sang Việt Nam lần này là muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị xăng dầu tại Việt Nam, từ việc tìm hiểu chính sách thuế, giấy phép nhập khẩu cho đến khảo sát thực địa để đặt nền móng cho các hoạt động đầu tư lâu dài. “Chúng tôi có đủ công nghệ và nguồn hàng, hoàn toàn có thể cung cấp các loại nguyên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Việt Nam. Dầu khí Khai Bình cũng mong muốn được hợp tác với một đối tác bản địa có thực lực để hiện thực hóa việc gia công, tinh chế dầu thành phẩm ngay tại địa phương nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận”, ông Lin Huijiang bày tỏ.

Đáp lời đối tác, ông Trần Văn Cảnh, Tổng giám đốc GEC, đã khẳng định vị thế của GEC trên bản đồ dầu khí nội địa Việt Nam. Công ty này đã được Chính phủ Việt Nam cấp phép sản xuất và pha chế. Đây chính là “chìa khóa” công nghệ giúp biến các nguồn nguyên liệu thô thành xăng chất lượng cao. Theo ông, GEC không chỉ nắm giữ công thức pha chế cốt lõi mà còn có mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng với nhiều nhà máy lớn. Song song với đó, dựa trên kinh nghiệm và sự am hiểu tường tận về thị trường xăng dầu miền Nam, ông Cảnh đưa ra một số tư vấn chiến lược cho liên danh trong việc mua lại các nhà máy dầu khí đang gặp khó khăn.

Bên cạnh lĩnh vực dầu khí, Đại Nam Sơn Group cũng giới thiệu định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nhằm khẳng định tiềm lực tài chính và năng lực quản trị. Ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam Sơn, cho biết doanh nghiệp hiện đang ứng dụng các giống lúa năng suất cao cùng quy trình phân bón hữu cơ 100%, lúa chịu được nước nhiễm mặn và đất có độ phèn cao; cải tạo đất tốt, giảm phát thải, loại trừ các vi lượng hoá học tồn dư trong đất…

“Cây lúa Việt Nam có uy tín trên thị trường toàn cầu, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân, sự ổn định lương thực cho quốc gia. Đại Nam Sơn Group tham gia và chịu trách nhiệm phát triển vùng trồng lúa với Năng lượng xanh. Chúng tôi đã làm việc với các địa phương, trình xin khảo sát lập quy hoạch vùng trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô lớn nhất từ trước đến nay”, ông Huỳnh cho biết.

Tại sự kiện, các bên đã đề xuất triển khai hợp tác theo lộ trình nhằm đảm bảo an toàn và củng cố niềm tin. Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung vào hoạt động thương mại, ưu tiên mua bán nguyên liệu để kiểm chứng năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và uy tín của mỗi bên. Quá trình này phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Sang giai đoạn 2, sau khi hoạt động thương mại vận hành hiệu quả, các bên sẽ tiến tới hợp tác sâu hơn trong sản xuất và đầu tư, bao gồm gia công, pha chế và xây dựng hoặc mua lại nhà máy. Việc lựa chọn nhà máy, đánh giá trang thiết bị và xác định danh mục sản phẩm sẽ có sự tham gia tư vấn, chỉ định trực tiếp từ các chuyên gia.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp đều khẳng định mọi hoạt động hợp tác đều được xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật. Toàn bộ quy trình, từ ký kết hợp đồng đến kiểm soát dòng tiền sẽ được công khai nhằm bảo đảm tính minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, các tiêu chuẩn về chất lượng nguyên liệu và hàng hóa cũng được cam kết đáp ứng chuẩn quốc tế, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Đại Nam Sơn và GEC được xác định là một thể thống nhất, tạo nền tảng liên kết chặt chẽ, qua đó, củng cố niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác.

Về thủ tục, phía Việt Nam (thông qua đơn vị đối tác) khẳng định đã sẵn sàng chuẩn bị điều kiện giấy phép nhập khẩu, đồng thời, đảm nhận các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý và thanh toán.