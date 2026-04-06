Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng xanh
Thanh Xuân
06/04/2026, 20:50
Tập đoàn Đại Nam Sơn, Công ty Cổ phần thương mại Năng lượng xanh cùng với đối tác nước bạn là Công ty TNHH Dầu khí Khai Bình đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác, trong đó có lĩnh vực chế biến dầu khí và hóa dầu...
Ngày
6/4/2026, tại Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị: Tập đoàn Đại Nam Sơn, Công ty Cổ phần
thương mại Năng lượng xanh (GEC) và Công ty TNHH Dầu khí Khai Bình (Trung Quốc)
đã có buổi gặp gỡ, thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực tại Việt
Nam, trong đó có chế biến dầu khí và hóa dầu, giai đoạn đầu trị giá khoảng 500
tỷ đồng...
Phát biểu tại
buổi làm việc, ông Lin Huijiang, Giám đốc dự án Đông Nam Á, Công ty Dầu khí
Khai Bình, chia sẻ: Công ty Khai Bình không chỉ là một đơn vị thương mại
thuần túy mà là một hệ sinh thái dầu khí hoạt động lâu năm, nắm giữ các thế mạnh
về bán buôn xăng dầu, dầu hỏa, dầu Diesel và đặc biệt là hệ thống hạ tầng cảng
biển, phao tiêu và dịch vụ bốc dỡ chuyên nghiệp.
Mục tiêu của công ty khi sang Việt Nam lần này là muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị xăng dầu
tại Việt Nam, từ việc tìm hiểu chính sách thuế, giấy phép nhập khẩu cho đến khảo
sát thực địa để đặt nền móng cho các hoạt động đầu tư lâu dài. “Chúng tôi có đủ
công nghệ và nguồn hàng, hoàn toàn có thể cung cấp các loại nguyên liệu đảm bảo
các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Việt Nam. Dầu khí Khai Bình cũng mong muốn
được hợp tác với một đối tác bản địa có thực lực để hiện thực hóa việc gia
công, tinh chế dầu thành phẩm ngay tại địa phương nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi
nhuận”, ông Lin Huijiang bày tỏ.
Đáp lời đối
tác, ông Trần Văn Cảnh, Tổng giám đốc GEC, đã khẳng định vị thế của GEC trên bản
đồ dầu khí nội địa Việt Nam. Công ty này đã được Chính phủ Việt Nam cấp phép sản
xuất và pha chế. Đây chính là “chìa khóa” công nghệ giúp biến các nguồn nguyên
liệu thô thành xăng chất lượng cao. Theo ông, GEC không chỉ nắm giữ công thức
pha chế cốt lõi mà còn có mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng với nhiều nhà máy
lớn. Song song với đó, dựa trên kinh nghiệm và sự am hiểu tường tận về thị trường
xăng dầu miền Nam, ông Cảnh đưa ra một số tư vấn chiến lược cho liên danh trong
việc mua lại các nhà máy dầu khí đang gặp khó khăn.
Bên cạnh lĩnh
vực dầu khí, Đại Nam Sơn Group cũng giới thiệu định hướng phát triển nông nghiệp
quy mô lớn, nhằm khẳng định tiềm lực tài chính và năng lực quản trị. Ông Phạm
Đình Huỳnh, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam Sơn, cho biết doanh nghiệp hiện đang ứng
dụng các giống lúa năng suất cao cùng quy trình phân bón hữu cơ 100%, lúa chịu
được nước nhiễm mặn và đất có độ phèn cao; cải tạo đất tốt, giảm phát thải, loại
trừ các vi lượng hoá học tồn dư trong đất…
“Cây lúa Việt
Nam có uy tín trên thị trường toàn cầu, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân, sự
ổn định lương thực cho quốc gia. Đại Nam Sơn Group tham gia và chịu trách nhiệm
phát triển vùng trồng lúa với Năng lượng xanh. Chúng tôi đã làm việc với các địa
phương, trình xin khảo sát lập quy hoạch vùng trồng lúa theo mô hình cánh đồng
mẫu lớn với quy mô lớn nhất từ trước đến nay”, ông Huỳnh cho biết.
Tại sự kiện,
các bên đã đề xuất triển khai hợp tác theo lộ trình nhằm đảm bảo an toàn và củng
cố niềm tin. Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung vào hoạt động thương mại, ưu tiên
mua bán nguyên liệu để kiểm chứng năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và uy
tín của mỗi bên. Quá trình này phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật Việt
Nam cũng như thông lệ quốc tế.
Sang giai đoạn
2, sau khi hoạt động thương mại vận hành hiệu quả, các bên sẽ tiến tới hợp tác
sâu hơn trong sản xuất và đầu tư, bao gồm gia công, pha chế và xây dựng hoặc
mua lại nhà máy. Việc lựa chọn nhà máy, đánh giá trang thiết bị và xác định
danh mục sản phẩm sẽ có sự tham gia tư vấn, chỉ định trực tiếp từ các chuyên
gia.
Tại sự kiện,
các doanh nghiệp đều khẳng định mọi hoạt động hợp tác đều được xây dựng trên
nguyên tắc minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật. Toàn bộ quy trình, từ
ký kết hợp đồng đến kiểm soát dòng tiền sẽ được công khai nhằm bảo đảm tính
minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.
Đồng thời,
các tiêu chuẩn về chất lượng nguyên liệu và hàng hóa cũng được cam kết đáp ứng
chuẩn quốc tế, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Đại Nam Sơn và GEC được xác định là một thể thống nhất, tạo nền tảng liên kết chặt chẽ, qua
đó, củng cố niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác.
Về thủ tục,
phía Việt Nam (thông qua đơn vị đối tác) khẳng định đã sẵn sàng chuẩn bị điều
kiện giấy phép nhập khẩu, đồng thời, đảm nhận các vấn đề liên quan đến hồ sơ
pháp lý và thanh toán.
