Hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới với WWF, tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong đó có ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi xanh, hướng tới cơ chế tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp…

Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Martin Kabaluapa, Tổng Giám đốc các văn phòng của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), nhân dịp hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Theo nội dung ký kết mới, hai bên thống nhất tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bền vững, dựa trên các giải pháp dựa vào thiên nhiên (Nature-based Solutions).

Thứ hai, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái, thông qua tăng cường kết nối cảnh quan và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.

Thứ ba, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi xanh, hướng tới cơ chế tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo tồn và phát triển thiên nhiên. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp cùng Bộ Công an, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai chương trình phối hợp phòng, chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, bắt đầu từ tháng 11/2025.

Đánh giá cao các dự án bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh cảnh và hỗ trợ kỹ thuật mà WWF này đã đồng hành cùng Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác với WWF và mong muốn tổ chức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực trong các chương trình hành động vì phát triển xanh.

Về phía WWF, Tổng Giám đốc Martin Kabaluapa đánh giá hơn 30 năm hợp tác giữa WWF và Việt Nam đã tạo nền tảng bền vững, dựa trên sự tôn trọng và mục tiêu chung, đó là xây dựng tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

Ông cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo và tầm nhìn toàn cầu của Việt Nam trong việc thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải và thực hiện mục tiêu “30x30”, bảo tồn 30% diện tích đất và biển đến năm 2030.

Theo ông, những nỗ lực của Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong trong xây dựng một tương lai tích cực cho thiên nhiên và phát triển bền vững. Đó cũng là tầm nhìn mà WWF theo đuổi.

Ông Martin Kabaluapa cho biết tổ chức sẽ huy động mạng lưới toàn cầu tại hơn 100 quốc gia, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm khoa học và đồng hành cùng Việt Nam triển khai các giải pháp có thể nhân rộng, hiệu quả và thực tiễn.

“Biên bản ghi nhớ hôm nay không chỉ là sự kết nối mà còn là bước phát triển sâu rộng trong mối quan hệ hợp tác giữa WWF và Việt Nam, một mối quan hệ hướng tới đổi mới, trách nhiệm và bền vững”, Tổng Giám đốc các văn phòng của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhấn mạnh.