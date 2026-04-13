Hợp tác văn hóa là công cụ hiệu quả để tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia

Chiều 13/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová…

Chào mừng Bộ trưởng Martina Šimkovičová cùng đoàn công tác Bộ Văn hóa Slovakia thăm và làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa Việt Nam và Slovakia. Sáng nay, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, hai bên đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa, tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová khẳng định tầm quan trọng của hợp tác văn hóa trong việc củng cố quan hệ song phương. Bộ trưởng Martina Šimkovičová bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, văn hóa là công cụ hiệu quả để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia cho rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa giai đoạn 2026–2030 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa cụ thể, thiết thực. Slovakia mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy dịch thuật văn học, giới thiệu sách, hợp tác điện ảnh; tổ chức “Ngày Văn hóa” của mỗi nước tại Việt Nam và Slovakia, cũng như các tuần phim song phương.

Phía Slovakia cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc, múa; đồng thời mời Việt Nam tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại Slovakia...

Hai Bộ trưởng trao quà và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đáp lại, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Việt Nam và Slovakia có nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua, là tiền đề thuận lợi để tăng cường hợp tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Hai nước đều có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều giá trị đặc sắc cùng những đặc trưng riêng.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, số hóa di sản; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, bảo tàng; tăng cường trao đổi đoàn và chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm.

Bộ trưởng cũng cho biết, Việt Nam chú trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường hội nhập, giao lưu quốc tế thông qua việc tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa quy mô khu vực và quốc tế. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trong đó có Lễ hội Văn hóa Thế giới, các liên hoan phim quốc tế và liên hoan nghệ thuật truyền thống.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động văn hóa, qua đó thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam – Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác văn hóa đóng vai trò cầu nối quan trọng.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026–2030 vừa được ký kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia, hai bên sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác văn hóa trong thời gian tới.