HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Hoài An
02/10/2025, 07:06
Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu của Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) và Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 07/10.
Trước đó, từ ngày 20/05, BCG và TCD đã bị hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày. Đồng thời, việc chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính khiến cả 2 mã tiếp tục nằm trong diện cảnh báo từ ngày 02/07/2025.
Trong văn bản giải trình, cả Bamboo Capital và Tracodi đều cho biết không thể hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán 2024 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty còn phải nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu, xử lý nợ và đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét.
Ngoài ra, thông tin khởi tố một số cá nhân liên quan đến Bamboo Capital vào tháng 2/2025 được đánh giá là yếu tố khiến đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan e ngại, ảnh hưởng đến tiến độ lập và phát hành báo cáo kiểm toán.
Bamboo Capital và Tracodi cho biết đã liên tục cập nhật tình hình hoạt động, chia sẻ thông tin nhằm duy trì sự đồng hành và hỗ trợ từ các bên liên quan, song vẫn chưa thể tháo gỡ khó khăn.
Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 01/10, mã BCG tăng nhẹ lên 3.230 đồng/cổ phiếu, còn giá TCD đứng nguyên ở mốc 2.410 đồng/cổ phiếu.
