Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

Hoài An

02/10/2025, 07:06

Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu của Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) và Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 07/10.

Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, từ ngày 20/05, BCG và TCD đã bị hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày. Đồng thời, việc chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính khiến cả 2 mã tiếp tục nằm trong diện cảnh báo từ ngày 02/07/2025.

Trong văn bản giải trình, cả Bamboo Capital và Tracodi đều cho biết không thể hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán 2024 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty còn phải nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu, xử lý nợ và đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét.

Ngoài ra, thông tin khởi tố một số cá nhân liên quan đến Bamboo Capital vào tháng 2/2025 được đánh giá là yếu tố khiến đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan e ngại, ảnh hưởng đến tiến độ lập và phát hành báo cáo kiểm toán.

Bamboo Capital và Tracodi cho biết đã liên tục cập nhật tình hình hoạt động, chia sẻ thông tin nhằm duy trì sự đồng hành và hỗ trợ từ các bên liên quan, song vẫn chưa thể tháo gỡ khó khăn.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 01/10, mã BCG tăng nhẹ lên 3.230 đồng/cổ phiếu, còn giá TCD đứng nguyên ở mốc 2.410 đồng/cổ phiếu.

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

20:14, 08/09/2025

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

Đại hội cổ đông thường niên 2025 bất thành, cổ phiếu SJF vẫn được gỡ cảnh báo

00:00, 09/08/2025

Đại hội cổ đông thường niên 2025 bất thành, cổ phiếu SJF vẫn được gỡ cảnh báo

Xóa được lỗ lũy kế, TPC giải trình khắc phục cổ phiếu diện cảnh báo

14:08, 28/07/2025

Bamboo Capital BCG chưa nộp BCTC bán niên 2025 đã soát xét chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 chứng khoán diện kiểm soát TCD Tradico trái phiếu vào diện cảnh báo xử lý nợ

Đọc thêm

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả của CTG vào ngày 17/11/2025 và ngày thanh toán của BIDV dự kiến diễn ra vào 14/11.

Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

Ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng) - trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

Mẹ ruột Tổng giám đốc GEX đăng ký mua thêm 12 triệu cổ phiếu

Bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Chứng khoán VCBS vừa đưa ra ước tính lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3 trong đó kỳ vọng các công ty chứng khoán ghi nhận một quý thắng lớn, đặc biệt trong mảng tự doanh.

Quỹ ngoại Dragon Capital liên tục "lướt sóng" cổ phiếu DXG

Vừa mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG vào hôm 23/9 thì đến ngày 25/9, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên đã bán ra 2,2 triệu cổ phiếu DXG

