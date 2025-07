Xóa được lỗ lũy kế, TPC giải trình khắc phục cổ phiếu diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) giải trình khắc phục cổ phiếu diện cảnh báo quý 2/2025.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 TPC đã công ty, TPC ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 120 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 115 tỷ đồng); lũy kế đạt hơn 230 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt hơn 2 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 5 tỷ). TPC cho biết lợi nhuận quý 2/2025 giảm mạnh so với cùng kỳ là do lợi nhuận gộp giảm do giá nguyên liệu và tỷ giá tăng trong khi giá bán không thay đổi; lợi nhuận khác giảm do trong kỳ công ty không có khoản thu từ thanh lý tài sản;

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TPC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng. Với lợi nhuận thu được, công ty chuyển từ lỗ lũy kế 3,3 tỷ đồng (cuối năm 2024) sang lãi lũy kế hơn 2,7 tỷ đồng.

TPC cho biết kết quả quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm cao hơn kế hoạch về sản lượng và lợi nhuận. Qua đó, Công ty ghi lãi lũy kế nửa đầu năm trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

Mặt khác, HĐQT và Ban Giám đốc đang tích cực tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu trong nước, tăng cường kiểm soát chi phí nhà máy để cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như kế hoạch.

Do đó, sau khi công bố BCTC soát xét bán niên 2025 riêng và hợp nhất, TPC sẽ khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định hiện hành.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu TPC vào diện cảnh báo từ ngày 29/03/2024 do ghi lỗ lũy kế trên BCTC kiểm toán 2023 là âm 15,237 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT TPC đã đăng ký giảm vốn điều lệ từ hơn 244,3 tỷ xuống còn 225,169 tỷ đồng theo hình thức công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và không bán lại sau đó hủy cổ phiếu này theo quy định.