HPA sắp chi tiếp cổ tức bằng tiền 2025 tỷ lệ 21%

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐTN 2026 vào hồi 14h ngày 21/4 tới tại tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 93 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo đó, HPA đặt mục tiêu kinh doanh cho năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.005 tỷ đồng, cổ tức dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30%.

Bên cạnh đó, HPA cũng báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025 bằng tiền mặt với số tiền gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464% trong quý 2 và quý 3/2025. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đồng thời, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 21% bằng tiền mặt, tương đương giá trị 598,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, HPA ghi nhận doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng; lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 569 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng tăng 55% (1.031 tỷ đồng) chủ yếu là do sản lượng bán hàng tăng cùng với việc giá bán bình quân các sản phẩm tăng lên so với cùng kỳ năm 2024;Còn lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ lãi 1.980 tỷ đồng, tăng 936 tỷ - tương ứng 90% so với cùng kỳ (1.044 tỷ đồng) là do lợi nhuận công ty con chuyển về tăng 939 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận HPA đề ra cho năm 2026 giảm lần lượt 18% và 37% so với kết quả năm 2025.

Được biết, cổ phiếu này mới niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 6/2/2026 với giá 41.900 đồng/cổ phiếu.