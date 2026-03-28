Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HPG dự kiến chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Hà Anh

28/03/2026, 08:32

HPG vừa công bố tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2026 về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 vào ngày 21/4 tới

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 vào ngày 21/4 tới tại Hội trường lớn Grall Ballroom, tầng 1, KS Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt.

Theo đó, HĐQT HPG dự kiến kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn đạt 210.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng; cổ tức 15%.

Đồng thời, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức 15% - trong đó, 10% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ tức bằng tiền mặt.

Qua đó, HPG dự kiến phát hành 767.546.585 cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 4/2026 và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.

Về cổ tức bằng tiền, với 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HPG dự kiến chi khoảng 3.800 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức (nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2025) lên tới hơn 51.034 tỷ đồng. Nếu được thông qua, thì đây sẽ là lần đầu tiên HPG chia cổ tức tiền mặt sau 4 năm, kể từ đợt 5% tiền mặt hồi đầu năm 2021.

Mới đây, SSI Research duy trì quan điểm tích cực đối với HPG trong năm 2026 với góc nhìn đầu tư dài hạn, và tiếp tục lựa chọn HPG là cổ phiếu hàng đầu cho ngành Thép năm 2026. SSI Research duy trì khuyến nghị "mua" và giữ nguyên giá mục tiêu là 35.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 30%. Tại mức giá hiện tại, HPG hiện đang giao dịch P/E dự phóng năm 2026 ở mức 10,4x, khá hấp dẫn đối với một doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì năm 2026 là năm đầu tiên Dung Quất 2 vận hành toàn bộ năm, nâng công suất thép HRC lên 9 triệu tấn, đồng thời là năm đầu tiên cả năm áp thuế chống bán phá giá đối với HRC Trung Quốc. Do đó, doanh thu và lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng mạnh (lần lượt +33% so với cùng kỳ và +35% so với cùng kỳ).

Thêm vào đó, việc mở rộng điều tra chống bán phá giá đối với HRC khổ rộng sẽ góp phần gia tăng bảo vệ cho các sản phẩm chủ lực của HPG và củng cố triển vọng tích cực cho toàn ngành trong dài hạn.

Đáng chú ý, trong quý 4/2025, HPG tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu thuần đạt 46,2 nghìn tỷ đồng (+33,9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+38,4% so với cùng kỳ). Mảng thép vẫn là động lực tăng trưởng chính với doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ và 28% so với quý trước, lợi nhuận ròng tăng 39% so với cùng kỳ nhưng giảm nhẹ 4% so với quý trước do HPG đã hoàn tất và đưa vào vận hành nhà máy Dung Quất 2 - Giai đoạn 2, đồng thời tiếp tục tăng công suất cho Giai đoạn 1.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng mảng thép giảm 2,4 điểm phần trăm xuống còn 7,2% so với quý trước, chủ yếu do chi phí đầu vào tăng (giá quặng sắt tăng 3% so với quý trước, than cốc tăng 7% so với quý trước), chi phí khấu hao tăng mạnh (2,9 nghìn tỷ so với 2,1 nghìn tỷ trong quý 3/2025) và mức chiết khấu bán hàng cao hơn (1,1 nghìn tỷ đồng so với 300 tỷ đồng trong quý 3/2025), trong khi giá thép tương đối ổn định trong quý.

Cũng trong quý 4/2025, đà tăng trưởng mảng nông nghiệp quay về mức bình thường trong bối cảnh giá heo hơi giảm, khiến doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 11% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản đóng góp 439 tỷ đồng lợi nhuận trong quý, tăng 107% so với cùng kỳ và tăng 12% so với quý trước, chủ yếu đến từ hoạt động bán đất khu công nghiệp tại nhiều khu vực khác nhau.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

