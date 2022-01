HSG: Quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 lợi nhuận sau thuế 638 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021). Theo đó, sản lượng tiêu thụ tháng quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 HSG đạt 604.518 tấn, đạt 113% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 16.934 tỷ đồng, đạt 186% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 638 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ.

Quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 của HSG (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn đầu thích ứng với trạng thái bình thường mới, các hoạt động của nền kinh tế Việt Nam từng bước mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mảng xuất khẩu của HSG vẫn đạt kết quả ấn tượng. Sản lượng xuất khẩu tôn mạ trong quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 của HSG duy trì trên 115 nghìn tấn/ tháng, dẫn đầu và chiếm khoảng 40% tổng sản lượng xuất khẩu tôn mạ toàn ngành theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, HSG sẽ tiếp tục đẩy mạnh kênh xuất khẩu, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng và phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu.

Năm 2022 được dự báo sẽ là một năm triển vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu xây dựng hồi phục mạnh trở lại sẽ khiến mức tiêu thụ tôn thép tiếp tục tăng mạnh hơn. HSG nhận định tình hình kinh tế - xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp.

Chính vì vậy, tại thị trường nội địa, bên cạnh các mặt hàng sản xuất và kinh doanh truyền thống, HSG tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home, đẩy mạnh bán hàng trên kênh online qua trang website thương mại điện tử và app Hoa Sen Home.

Tính đến cuối tháng 12/2021, HSG đã đưa vào hoạt động hơn 80 siêu thị Hoa Sen Home trên cả nước, từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất số 1 tại Việt Nam, đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý.