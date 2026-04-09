Huế đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 dự án nhà ở xã hội
Nguyễn Thuấn
09/04/2026, 15:56
Thành phố Huế hiện đang triển khai 21 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 20.537 căn, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đang thi công.
Sáng 8/4, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã kiểm tra thực tế và làm việc với thành phố Huế về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.
QUỸ DỰ ÁN DỒI DÀO, TIẾN ĐỘ ĐANG ĐƯỢC ĐẨY NHANH
Theo báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, đến nay trên địa bàn có 21 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 20.537 căn. Trong đó, 12 dự án nhà ở xã hội độc lập cung cấp khoảng 12.752 căn và 9 dự án nhà ở xã hội được bố trí trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại với khoảng 7.785 căn.
Đáng chú ý, trong số các dự án nhà ở xã hội độc lập, đã có 3 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với 1.712 căn; 3 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 1.634 căn. Ngoài ra, 6 dự án còn lại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến cung cấp thêm 9.406 căn trong thời gian tới.
Đối với các dự án nhà ở thương mại có quỹ đất 20%, toàn bộ 9 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang trong các giai đoạn triển khai khác nhau, góp phần bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở xã hội.
Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, thành phố Huế dự kiến hoàn thành khoảng 18.461 căn nhà ở xã hội, tương ứng hơn 1,78 triệu m² sàn. So với chỉ tiêu Chính phủ giao là 11.800 căn, con số này vượt tới 6.661 căn, cho thấy dư địa và quyết tâm lớn của địa phương trong phát triển phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.
THÁO GỠ KHÓ KHĂN, TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU
Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo thành phố Huế cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Từ tháng 3/2026 đến nay, giá vật liệu và chi phí xây dựng có xu hướng tăng, làm đội chi phí đầu tư và tác động trực tiếp đến tiến độ thi công.
Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% vẫn còn gặp nhiều trở ngại, khiến việc triển khai chưa đạt như kỳ vọng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, Huế có nhiều lợi thế nổi bật trong phát triển nhà ở xã hội. Thành phố sở hữu quỹ đất dồi dào, nhiều vị trí thuận lợi, nằm gần trục giao thông chính, khu công nghiệp và có hạ tầng tương đối đồng bộ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực cũng là yếu tố quan trọng tạo đà cho các dự án triển khai hiệu quả.
Thứ trưởng nhấn mạnh, với khoảng 21 dự án và hơn 20.500 căn đang có trong kế hoạch, trong khi chỉ tiêu đặt ra chỉ khoảng 12.000 căn, Huế hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành vượt mục tiêu giai đoạn đến năm 2030.
Để bảo đảm tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai xây dựng ngay trên các phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không chờ phân kỳ đầu tư cho các năm sau. Đồng thời, UBND thành phố Huế cần tăng cường đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.
Cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm như dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An (phường Thanh Thủy); dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ) và dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1, khu C – Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng).
Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026
15:51, 03/04/2026
Kinh tế Hà Tĩnh quý 1/2026 tăng trưởng 12,42%, dẫn đầu cả nước
Lần đầu Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng đạt chuẩn EASA
VAECO trở thành đơn vị đầu tiên trong nước đạt EASA Part 147, đánh dấu bước tiến trong chuẩn hóa đào tạo kỹ thuật hàng không...
WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…
Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau...
Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng
Hà Nội sẽ chưa áp dụng ngay việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026, mà triển khai theo lộ trình thí điểm, có phạm vi và đối tượng cụ thể...
Kịp thời ban hành các giải pháp để giữ mạch vận tải biển trước căng thẳng Trung Đông
Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang trở thành phép thử đối với dòng chảy thương mại toàn cầu khi làm tăng chi phí vận tải biển và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh này, việc kịp thời ban hành các chính sách từ cơ quan quản lý cùng sự sẻ chia rủi ro của cộng đồng doanh nghiệp vận tải là giải pháp để giảm tác động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: