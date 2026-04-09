Huế đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 dự án nhà ở xã hội

Thành phố Huế hiện đang triển khai 21 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 20.537 căn, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đang thi công.

Sáng 8/4, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã kiểm tra thực tế và làm việc với thành phố Huế về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

QUỸ DỰ ÁN DỒI DÀO, TIẾN ĐỘ ĐANG ĐƯỢC ĐẨY NHANH

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, đến nay trên địa bàn có 21 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 20.537 căn. Trong đó, 12 dự án nhà ở xã hội độc lập cung cấp khoảng 12.752 căn và 9 dự án nhà ở xã hội được bố trí trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại với khoảng 7.785 căn.

Đáng chú ý, trong số các dự án nhà ở xã hội độc lập, đã có 3 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với 1.712 căn; 3 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 1.634 căn. Ngoài ra, 6 dự án còn lại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến cung cấp thêm 9.406 căn trong thời gian tới.

Nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Huế đã và đang triển khai

Đối với các dự án nhà ở thương mại có quỹ đất 20%, toàn bộ 9 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang trong các giai đoạn triển khai khác nhau, góp phần bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, thành phố Huế dự kiến hoàn thành khoảng 18.461 căn nhà ở xã hội, tương ứng hơn 1,78 triệu m² sàn. So với chỉ tiêu Chính phủ giao là 11.800 căn, con số này vượt tới 6.661 căn, cho thấy dư địa và quyết tâm lớn của địa phương trong phát triển phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU

Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo thành phố Huế cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Từ tháng 3/2026 đến nay, giá vật liệu và chi phí xây dựng có xu hướng tăng, làm đội chi phí đầu tư và tác động trực tiếp đến tiến độ thi công.

Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% vẫn còn gặp nhiều trở ngại, khiến việc triển khai chưa đạt như kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, Huế có nhiều lợi thế nổi bật trong phát triển nhà ở xã hội. Thành phố sở hữu quỹ đất dồi dào, nhiều vị trí thuận lợi, nằm gần trục giao thông chính, khu công nghiệp và có hạ tầng tương đối đồng bộ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực cũng là yếu tố quan trọng tạo đà cho các dự án triển khai hiệu quả.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với khoảng 21 dự án và hơn 20.500 căn đang có trong kế hoạch, trong khi chỉ tiêu đặt ra chỉ khoảng 12.000 căn, Huế hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành vượt mục tiêu giai đoạn đến năm 2030.

Để bảo đảm tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai xây dựng ngay trên các phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không chờ phân kỳ đầu tư cho các năm sau. Đồng thời, UBND thành phố Huế cần tăng cường đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với UBND thành phố Huế

Cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm như dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An (phường Thanh Thủy); dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ) và dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1, khu C – Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng).