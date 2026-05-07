Huế đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ “nút thắt” hạ tầng, nhân lực tại các khu công nghiệp trọng điểm

Trực tiếp kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Khu công nghiệp Phú Bài, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng và nguồn lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, logistics, cảng biển, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế nhiều dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời làm việc với các nhà đầu tư để nắm bắt tình hình triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

TẬP TRUNG THÁO GỠ HẠ TẦNG, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố trong các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ và phát triển đô thị. Những năm gần đây, khu kinh tế này đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, góp phần mở rộng không gian công nghiệp, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều dự án đang được doanh nghiệp tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, kho bãi và các công trình phụ trợ. Một số dự án công nghiệp, logistics, cảng biển và nhà ở công nhân từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ gắn với cảng biển Chân Mây và đô thị khu vực phía Nam thành phố Huế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu; nhiều tuyến giao thông đối ngoại như đường Tây Cảng Chân Mây, tuyến ven biển Cảnh Dương cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ về giao thông, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt lao động đang trở thành bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong khu kinh tế. Các nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm nghiên cứu xây dựng tuyến xe buýt công cộng phục vụ nhu cầu đi lại, đưa đón công nhân nhằm ổn định nguồn nhân lực và tạo thuận lợi cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang thiếu nguồn lao động

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi tiến độ từng dự án, chủ động làm việc với doanh nghiệp để kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên ngập úng trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhất là những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống công nhân. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan cần đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ nhằm hạn chế ngập cục bộ trong mùa mưa.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN CÔNG NGHIỆP, NÂNG CHẤT LƯỢNG THU HÚT ĐẦU TƯ

Liên quan đến bài toán nguồn nhân lực, lãnh đạo thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp phối hợp với các sở, ngành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp rà soát nhu cầu lao động theo từng ngành nghề, từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp với thực tế sản xuất.

Đối với các nhà đầu tư, thành phố đề nghị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đã cam kết; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công nhân.

Trước đó, chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cũng đã làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Bài nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Bài

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phú Bài có diện tích khoảng 743,47ha và được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tập trung, đa ngành, ưu tiên công nghiệp nhẹ, công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ cao. Theo phương án điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích khu công nghiệp này dự kiến nâng lên 759,5ha.

Đến nay, Khu công nghiệp Phú Bài đã thu hút 73 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 18 nghìn tỷ đồng, gồm 3 dự án hạ tầng và 70 dự án thứ cấp.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách hỗ trợ và nguồn lao động phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, rà soát và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với các dự án đang triển khai, thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để sớm đưa dự án vào hoạt động; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát quy hoạch, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Song song với đó, Huế cũng định hướng đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng thu hút dự án vào khu công nghiệp; chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương trong giai đoạn tới.