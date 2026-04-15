Huế: Ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư từ phía Trung Quốc ngay từ đầu năm

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và từng bước mở rộng đầu tư trên địa bàn...

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký tại Huế đạt 123 triệu USD, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 12,3 triệu USD). Lũy kế đến nay, địa phương đã thu hút 169 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 4,31 tỷ USD, cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rõ nét của dòng vốn ngoại.

Đáng chú ý, hiện nay TP. Huế có hơn 30 dự án FDI đến từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 787,5 triệu USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Các dự án này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, du lịch và thương mại; nhiều dự án hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định và đóng góp tích cực vào ngân sách cũng như tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Những tháng đầu năm, TP. Huế ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sôi động từ phía Trung Quốc, cho thấy xu hướng gia tăng quan tâm của các doanh nghiệp nước này đối với môi trường đầu tư của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp chế biến và dịch vụ đô thị.

Ngay từ đầu tháng 4, UBND Thành phố Huế đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) nhằm triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị. Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án tại Huế theo các mô hình EPC, PPP…, đảm bảo tính đồng bộ từ xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng, phù hợp với quy định pháp luật cũng như điều kiện thực tiễn của từng dự án trên địa bàn.

Trước đó, trong tháng 3, TP. Huế cũng ghi nhận hai dự án FDI tiêu biểu từ nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp gồm: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử do Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou đầu tư với tổng số vốn khoảng 260 tỷ đồng và dự án sản xuất đồ bảo hộ, sản phẩm vệ sinh cá nhân của Công ty TNHH Vật tư y tế Zonsen với tổng vốn 92,5 tỷ đồng.

Từ góc nhìn nhà đầu tư Trung Quốc, Huế được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng với định hướng phát triển rõ ràng và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Các nhà đầu tư mong muốn phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hạ tầng để đồng hành cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Là thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Trong chiến lược đó, việc tăng cường thu hút FDI, đặc biệt là dòng vốn chất lượng cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa công nghệ, được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, theo Quyết định số 3644/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2026, Huế đặt mục tiêu chủ động nghiên cứu xu hướng dịch chuyển dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều thay đổi, qua đó xác định các nhóm nhà đầu tư tiềm năng và các thị trường trọng điểm trong giai đoạn tới.

Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và các nước EU, đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng mạng lưới đối tác.

Việc phát huy vị trí chiến lược với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, quỹ đất sạch cùng nguồn nhân lực chi phí cạnh tranh được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư quốc tế tại địa bàn trong thời gian tới.