Huế: Ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư từ phía Trung Quốc ngay từ đầu năm

Phương Nhi

15/04/2026, 16:24

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và từng bước mở rộng đầu tư trên địa bàn...

Huế đang dần trở thành cứ điểm đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư Trung Quốc.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký tại Huế đạt 123 triệu USD, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 12,3 triệu USD). Lũy kế đến nay, địa phương đã thu hút 169 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 4,31 tỷ USD, cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rõ nét của dòng vốn ngoại.

Đáng chú ý, hiện nay TP. Huế có hơn 30 dự án FDI đến từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 787,5 triệu USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Các dự án này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, du lịch và thương mại; nhiều dự án hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định và đóng góp tích cực vào ngân sách cũng như tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Những tháng đầu năm, TP. Huế ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sôi động từ phía Trung Quốc, cho thấy xu hướng gia tăng quan tâm của các doanh nghiệp nước này đối với môi trường đầu tư của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp chế biến và dịch vụ đô thị.

Ngay từ đầu tháng 4, UBND Thành phố Huế đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) nhằm triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị. Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án tại Huế theo các mô hình EPC, PPP…, đảm bảo tính đồng bộ từ xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng, phù hợp với quy định pháp luật cũng như điều kiện thực tiễn của từng dự án trên địa bàn.

Trước đó, trong tháng 3, TP. Huế cũng ghi nhận hai dự án FDI tiêu biểu từ nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp gồm: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử do Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou đầu tư với tổng số vốn khoảng 260 tỷ đồng và dự án sản xuất đồ bảo hộ, sản phẩm vệ sinh cá nhân của Công ty TNHH Vật tư y tế Zonsen với tổng vốn 92,5 tỷ đồng.

Từ góc nhìn nhà đầu tư Trung Quốc, Huế được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng với định hướng phát triển rõ ràng và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Các nhà đầu tư mong muốn phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hạ tầng để đồng hành cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Là thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Trong chiến lược đó, việc tăng cường thu hút FDI, đặc biệt là dòng vốn chất lượng cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa công nghệ, được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, theo Quyết định số 3644/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2026, Huế đặt mục tiêu chủ động nghiên cứu xu hướng dịch chuyển dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều thay đổi, qua đó xác định các nhóm nhà đầu tư tiềm năng và các thị trường trọng điểm trong giai đoạn tới.

Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và các nước EU, đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng mạng lưới đối tác.

Việc phát huy vị trí chiến lược với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, quỹ đất sạch cùng nguồn nhân lực chi phí cạnh tranh được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư quốc tế tại địa bàn trong thời gian tới.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Huế đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 dự án nhà ở xã hội

Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế với thành phố Krems (Áo)

Phú Thọ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, thương mại bán lẻ và du lịch…

Với định hướng phát triển công nghệ tài chính, việc tăng cường hợp tác với Australia sẽ là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị của ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng...

Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện cho phía Singapore triển khai dự án VSIP III ngay trong năm nay...

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (14 - 15/4/2025)...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

