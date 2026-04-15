Tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Phú Thọ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, thương mại bán lẻ và du lịch…

Ngày 14/4/2026, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính và du lịch và chuyển giao công nghệ năng lượng xanh…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh lần này nhằm tăng cường quảng bá, trao đổi hợp tác, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương, đối tác Trung Quốc.

“Đây là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong việc chủ động hội nhập, đồng hành cùng xu thế phát triển bền vững và đổi mới toàn cầu”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Kể từ khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, địa phương đã mở rộng không gian phát triển rộng hơn với quy mô dân số hơn 4 triệu người và GRDP đạt 16 tỷ USD.

Nhờ hệ thống giao thông đồng bộ gồm 31.000 km đường bộ cùng hệ thống đường thủy và đường sắt liên kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, các cửa khẩu quốc tế, Phú Thọ đang vươn mình trở thành điểm trung chuyển chiến lược, đặc biệt hấp dẫn đối với các đối tác lớn như Trung Quốc – quốc gia hiện đã rót gần 3,5 tỷ USD vào tỉnh.

Năm 2025, quy mô GRDP của tỉnh Phú Thọ đạt 16 tỷ USD - đứng thứ 6 cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52% - đứng thứ 4 toàn quốc và đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chia sẻ tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế, Phú Thọ đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, dành những ưu đãi lớn nhất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, thông qua các hoạt động như tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo Quý, thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho thu hút đầu tư, ngoài việc không ngừng nâng cấp, đồng bộ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Phú Thọ đã thành lập 28 khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất hơn 5.800ha, tổng số khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2050 là 58 khu với quy mô sử dụng đất hơn 14.000 ha; nhiều khu công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn và công nghệ cao.

“Với tiềm năng và thế mạnh của nhà đầu tư Trung Quốc đặc biệt trên các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại bán lẻ, du lịch… Phú Thọ mong muốn mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Theo số liệu của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, năm 2025, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Phú Thọ đạt 1,51 tỷ USD và đầu tư trong nước (DDI) đạt khoảng 10 tỷ USD. Chỉ trong ba tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút thành công 37 dự án FDI cấp mới và điều chỉnh với tổng vốn lên tới 704 triệu USD, tăng gấp 7,06 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn DDI cũng ghi nhận 28 dự án với mức đầu tư 12.532 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần.

Trong cơ cấu phân bổ vốn FDI, khu vực Vĩnh Phúc dẫn đầu với 318 triệu USD, tiếp đến là khu vực Phú Thọ 233,5 triệu USD và Hòa Bình 152,5 triệu USD. Đáng chú ý, dòng vốn ngoại này tập trung tới 99,89% vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.