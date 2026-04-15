Tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh (Trung Quốc)
Khánh Vy
15/04/2026, 16:04
Phú Thọ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, thương mại bán lẻ và du lịch…
Ngày
14/4/2026, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị xúc
tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn,
linh kiện điện tử, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông, nông
nghiệp công nghệ cao, tài chính và du lịch và chuyển giao công nghệ năng lượng
xanh…
Phát biểu tại
Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết Hội nghị xúc tiến đầu
tư tại Bắc Kinh lần này nhằm tăng cường quảng bá, trao đổi hợp tác, kết nối đầu
tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương, đối tác Trung
Quốc.
“Đây là minh
chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong việc chủ động hội nhập, đồng
hành cùng xu thế phát triển bền vững và đổi mới toàn cầu”, Chủ tịch Trần Duy Đông
nhấn mạnh.
Kể từ khi
sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, địa phương đã mở rộng không
gian phát triển rộng hơn với quy mô dân số hơn 4 triệu người và GRDP đạt 16 tỷ
USD.
Nhờ hệ thống
giao thông đồng bộ gồm 31.000 km đường bộ cùng hệ thống đường thủy và đường sắt
liên kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, các cửa khẩu quốc tế, Phú Thọ đang vươn mình
trở thành điểm trung chuyển chiến lược, đặc biệt hấp dẫn đối với các đối tác lớn
như Trung Quốc – quốc gia hiện đã rót gần 3,5 tỷ USD vào tỉnh.
Năm 2025,
quy mô GRDP của tỉnh Phú Thọ đạt 16 tỷ USD - đứng thứ 6 cả nước; tốc độ tăng
trưởng kinh tế đạt 10,52% - đứng thứ 4 toàn quốc và đứng thứ nhất vùng Trung du
và miền núi phía Bắc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Theo Chủ tịch
tỉnh Phú Thọ, xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để
thúc đẩy phát triển kinh tế, Phú Thọ đã không ngừng cải thiện môi trường đầu
tư, dành những ưu đãi lớn nhất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, cải
cách thủ tục hành chính và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, thông qua
các hoạt động như tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo Quý, thường
xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải
quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Để chuẩn bị
các điều kiện sẵn sàng cho thu hút đầu tư, ngoài việc không ngừng nâng cấp, đồng bộ
hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Phú Thọ đã thành lập 28 khu công
nghiệp với quy mô sử dụng đất hơn 5.800ha, tổng số khu công nghiệp được quy hoạch
đến năm 2050 là 58 khu với quy mô sử dụng đất hơn 14.000 ha; nhiều khu công
nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư
quy mô lớn và công nghệ cao.
“Với tiềm năng và thế mạnh của nhà đầu tư Trung
Quốc đặc biệt trên các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông,
đô thị, thương mại bán lẻ, du lịch… Phú Thọ mong muốn mở rộng cơ hội thu hút đầu
tư với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.
Theo số liệu
của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, năm 2025, đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Phú Thọ đạt 1,51 tỷ USD và đầu tư trong nước
(DDI) đạt khoảng 10 tỷ USD. Chỉ trong ba tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút thành
công 37 dự án FDI cấp mới và điều chỉnh với tổng vốn lên tới 704 triệu USD,
tăng gấp 7,06 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn DDI cũng ghi nhận 28 dự án với mức đầu
tư 12.532 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần.
Trong cơ cấu
phân bổ vốn FDI, khu vực Vĩnh Phúc dẫn đầu với 318 triệu USD, tiếp đến là khu vực
Phú Thọ 233,5 triệu USD và Hòa Bình 152,5 triệu USD. Đáng chú ý, dòng vốn ngoại
này tập trung tới 99,89% vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.
