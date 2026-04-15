Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Khánh Vy

15/04/2026, 16:04

Phú Thọ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, thương mại bán lẻ và du lịch…

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc.

Ngày 14/4/2026, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính và du lịch và chuyển giao công nghệ năng lượng xanh…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh lần này nhằm tăng cường quảng bá, trao đổi hợp tác, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương, đối tác Trung Quốc.

“Đây là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong việc chủ động hội nhập, đồng hành cùng xu thế phát triển bền vững và đổi mới toàn cầu”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Kể từ khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, địa phương đã mở rộng không gian phát triển rộng hơn với quy mô dân số hơn 4 triệu người và GRDP đạt 16 tỷ USD.

Nhờ hệ thống giao thông đồng bộ gồm 31.000 km đường bộ cùng hệ thống đường thủy và đường sắt liên kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, các cửa khẩu quốc tế, Phú Thọ đang vươn mình trở thành điểm trung chuyển chiến lược, đặc biệt hấp dẫn đối với các đối tác lớn như Trung Quốc – quốc gia hiện đã rót gần 3,5 tỷ USD vào tỉnh.

Năm 2025, quy mô GRDP của tỉnh Phú Thọ đạt 16 tỷ USD - đứng thứ 6 cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52% - đứng thứ 4 toàn quốc và đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chia sẻ tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế, Phú Thọ đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, dành những ưu đãi lớn nhất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, thông qua các hoạt động như tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo Quý, thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho thu hút đầu tư, ngoài việc không ngừng nâng cấp, đồng bộ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Phú Thọ đã thành lập 28 khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất hơn 5.800ha, tổng số khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2050 là 58 khu với quy mô sử dụng đất hơn 14.000 ha; nhiều khu công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn và công nghệ cao.

“Với tiềm năng và thế mạnh của nhà đầu tư Trung Quốc đặc biệt trên các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại bán lẻ, du lịch… Phú Thọ mong muốn mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Theo số liệu của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, năm 2025, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Phú Thọ đạt 1,51 tỷ USD và đầu tư trong nước (DDI) đạt khoảng 10 tỷ USD. Chỉ trong ba tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút thành công 37 dự án FDI cấp mới và điều chỉnh với tổng vốn lên tới 704 triệu USD, tăng gấp 7,06 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn DDI cũng ghi nhận 28 dự án với mức đầu tư 12.532 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần.

Trong cơ cấu phân bổ vốn FDI, khu vực Vĩnh Phúc dẫn đầu với 318 triệu USD, tiếp đến là khu vực Phú Thọ 233,5 triệu USD và Hòa Bình 152,5 triệu USD. Đáng chú ý, dòng vốn ngoại này tập trung tới 99,89% vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Từ khóa:

Chủ tịch Trần Duy Đông đầu tư đầu tư Trung Quốc Hội nghị xúc tiến đầu tư Phú Thọ Phú Thọ

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Luật Thủ đô (sửa đổi): Rà soát để phân định rõ thẩm quyền

Tiêu điểm

2

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Dân sinh

3

Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Tiêu điểm

4

Việt Nam – Trung Quốc ký loạt văn kiện hợp tác liên ngành, liên địa phương

Tiêu điểm

5

Xu hướng rút ngắn chu kỳ tài chính: Giải pháp linh hoạt dòng tiền của người trưởng thành

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy