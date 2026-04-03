Trang chủ Đầu tư

Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế với thành phố Krems (Áo)

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 19:00

Với nhiều tiềm năng tương đồng, thành phố Huế và thành phố Krems đang hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến du lịch và phát triển đô thị bền vững.

Ký kết Ý định thư hợp tác giữa ba bên gồm thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ thành phố Huế

Chiều 3/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Thị trưởng thành phố Krems do ông Peter Molnar làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có ông Philipp Agathonos, Đại sứ Áo tại Việt Nam và Tiến sĩ Heinz Boyer, Chủ tịch Trường Đại học IMC Krems.

MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Tại buổi làm việc, ông Peter Molnar bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời cho biết chuyến thăm nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ hiến Bang Hạ Áo về việc khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai địa phương. Theo ông, Huế sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch và giáo dục.

Trên cơ sở đó, Thị trưởng thành phố Krems mong muốn hai bên sớm thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, y tế, du lịch bền vững và giao lưu văn hóa. Đồng thời, đề nghị thống nhất các nội dung để tiến tới ký kết Ý định thư hợp tác giữa thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ thành phố Huế, tạo nền tảng triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Ông Peter Molnar, Thị trưởng thành phố Krems phát biểu tại buổi làm việc

Ông Philipp Agathonos, Đại sứ Áo tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Huế và các đối tác của Áo. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Huế và Bang Hạ Áo nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo nói chung sẽ ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; đồng thời giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của thành phố Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu và du lịch.

ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiện nay, thành phố Huế đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với nhiều đối tác châu Âu trên các lĩnh vực thương mại – đầu tư, hỗ trợ phát triển, y tế, giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản. Thời gian tới, thành phố tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng tăng cường kết nối với các đối tác của Áo nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đề xuất mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp; phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan và khu đô thị; đầu tư, khai thác cảng biển; công nghiệp hỗ trợ trong các ngành dệt may, điện tử, ô tô; phát triển đô thị xanh, hạ tầng kỹ thuật; y tế; giáo dục – đào tạo; công nghệ thông tin; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, hai bên thống nhất đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa – du lịch. Thành phố Huế đề nghị phối hợp bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị di sản theo hướng xanh và thông minh. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch như roadshow giới thiệu du lịch Huế tại thành phố Krems và các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Festival Huế cũng như tại Bang Hạ Áo.

Thành phố cũng định hướng vận động các doanh nghiệp lữ hành xây dựng, đổi mới các chương trình du lịch châu Âu – Việt Nam, chú trọng phát triển thị trường Áo, đưa điểm đến Huế – Krems vào các tour du lịch quốc tế.

Nhấn mạnh định hướng phát triển thành phố Huế theo hướng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thân thiện với môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ sự đồng thuận với các đề xuất hợp tác, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục trao đổi, làm rõ nội dung để triển khai trong thời gian tới.

Dịp này, lễ ký kết Ý định thư hợp tác giữa ba bên gồm thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ thành phố Huế đã được tổ chức. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa các bên trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

