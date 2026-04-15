Huế: Miễn giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên từ 20/4/2026

UBND Thành phố Huế vừa ban hành quy định về chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Theo đó, các đối tượng áp dụng gồm:
Tổ chức
hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền
thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; Cơ sở thực
hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy
mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,
tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ thưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nươc
theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Hợp tác xã thuê, để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng
bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng
với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi
mới sáng tạo (doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn);
Tổ chức có chức năng quản lý,
kinh doanh nhà được UBND Thành phố Huế và UBND các phường, xã thuộc Thành phố
Huế giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai
thác nhà, đất.
Về mức ưu đãi, Thành phố
Huế sẽ miễn tiền thuê nhà cho toàn bộ thời gian thuê đối với Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc. Tuy nhiên,
diện tích được áp dụng chính sách ưu đãi tiền thuê nhà không vượt quá quy định
về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do
Chính phủ quy định.
Còn các cơ sở thực hiện xã hội hóa, Thành phố áp dụng giảm tiền thuê nhà với
số tiền được giảm bằng số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà) cho toàn bộ
thời gian thuê.
Riêng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí thụ
hưởng được giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu
tiền thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng ưu tiên; thời gian
hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.
Tương tự, doanh nghiệp thuộc nhóm ưu tiên cũng được
giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền
thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu động/tháng/doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ tối
đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.