Huế: Miễn giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên từ 20/4/2026

Từ ngày 20/4/2026, Thành phố Huế sẽ thực hiện miễn hoặc giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trên địa bàn…

UBND Thành phố Huế vừa ban hành quy định về chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Theo đó, các đối tượng áp dụng gồm:

Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ thưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nươc theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã thuê, để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn);

Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà được UBND Thành phố Huế và UBND các phường, xã thuộc Thành phố Huế giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất.

Về mức ưu đãi, Thành phố Huế sẽ miễn tiền thuê nhà cho toàn bộ thời gian thuê đối với Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc. Tuy nhiên, diện tích được áp dụng chính sách ưu đãi tiền thuê nhà không vượt quá quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do Chính phủ quy định.

Còn các cơ sở thực hiện xã hội hóa, Thành phố áp dụng giảm tiền thuê nhà với số tiền được giảm bằng số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà) cho toàn bộ thời gian thuê.

Riêng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí thụ hưởng được giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng ưu tiên; thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.

Tương tự, doanh nghiệp thuộc nhóm ưu tiên cũng được giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu động/tháng/doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.