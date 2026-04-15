Huế: Miễn giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên từ 20/4/2026

Hoàng Bách

15/04/2026, 10:16

Từ ngày 20/4/2026, Thành phố Huế sẽ thực hiện miễn hoặc giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trên địa bàn…

Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Huế vừa ban hành quy định về chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Theo đó, các đối tượng áp dụng gồm:

Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ thưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nươc theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã thuê, để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn);

Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà được UBND Thành phố Huế và UBND các phường, xã thuộc Thành phố Huế giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất.

Về mức ưu đãi, Thành phố Huế sẽ miễn tiền thuê nhà cho toàn bộ thời gian thuê đối với Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc. Tuy nhiên, diện tích được áp dụng chính sách ưu đãi tiền thuê nhà không vượt quá quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do Chính phủ quy định.

Còn các cơ sở thực hiện xã hội hóa, Thành phố áp dụng giảm tiền thuê nhà với số tiền được giảm bằng số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà) cho toàn bộ thời gian thuê.

Riêng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí thụ hưởng được giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng ưu tiên; thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.

Tương tự, doanh nghiệp thuộc nhóm ưu tiên cũng được giảm tiền thuê nhà với số tiền bằng 50% số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà), nhưng không quá 5 triệu động/tháng/doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 1.759 dự án, cơ sở nhà đất

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Nghệ An: Đấu giá 23 khu đất có tổng diện tích 210.000 m2

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô 23 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất có tổng diện tích hơn 210.000 m2, phân bổ ở nhiều địa phương, bao gồm cả quỹ đất chuyển tiếp và các khu đất mới đề xuất...

Hà Nội yêu cầu báo cáo 341 dự án sử dụng đất chậm triển khai trước 30/4

Các nhà đầu tư cần khẩn trương báo cáo tình hình 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trước ngày 30/4/2026. Trường hợp không gửi, gửi không đúng hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án…

The Greenery 2 Thủy Nguyên: Nhịp sống xanh hòa vào đại lộ phồn thịnh của đất Cảng

The Greenery 2 tiếp nối tinh thần sống xanh đã tạo dấu ấn từ The Greenery 1 và được phát triển theo diện mạo mới năng động hơn, gắn với nhịp thương mại sầm uất của Bắc Sông Cấm. Hiện diện ngay cầu Nguyễn Trãi, dự án mở ra giá trị khai thác tiềm năng nhờ vị trí kết nối từ sân bay Cát Bi đến VSIP Hải Phòng.

Căn hộ bên Vịnh kỳ quan - điểm đến mới của bất động sản dòng tiền

Căn hộ du lịch bên Vịnh Bái Tử Long thuộc phân khúc bất động sản dòng tiền đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp có dòng vốn nhỏ nhưng muốn cùng lúc đạt được hai mục tiêu: Tích sản và có lợi nhuận ngay khi sở hữu, cho thuê.

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

