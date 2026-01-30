Huế – Quảng Trị xúc tiến thu hút khách Hàn Quốc

Quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy mở đường bay trực tiếp, Huế – Quảng Trị đang từng bước tăng cường kết nối với thị trường khách Hàn Quốc, một trong những thị trường quốc tế trọng điểm...

Ngày 29/1, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đoàn công tác thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Huế – Quảng Trị và xúc tiến mở đường bay tại thị trường Hàn Quốc.

Tham dự chương trình có ông Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lee Jin Seok, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA). Về phía thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cùng gần 100 đại biểu là đại diện các cơ quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không hàng đầu tại Việt Nam và Seoul.

Các đại biểu và khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: T.A

Tại chương trình, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh nổi bật của du lịch thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, thành phố Huế hiện là địa phương sở hữu 8 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và tư liệu được UNESCO ghi danh, cùng gần 1.000 di tích lịch sử đã được kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị. Bên cạnh hệ thống di sản đặc sắc, Huế còn có 2 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm 3 sân golf mới do các đối tác Hàn Quốc đầu tư và phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Đối với tỉnh Quảng Trị, đây là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh nổi bật về du lịch. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Trị (mới) được hợp nhất từ Quảng Bình và Quảng Trị (cũ), hình thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á, được ví như “bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh cách mạng”, biểu tượng của khát vọng hòa bình và hữu nghị trên toàn thế giới.

Quảng Trị sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với đường bờ biển dài gần 200 km; di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một trong những vườn quốc gia hàng đầu châu Á với hệ sinh thái đa dạng, hệ thống hang động tráng lệ, độc đáo. Hiện nay, địa phương này đã có 3 sân golf tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực ven biển đi vào hoạt động, tạo lợi thế lớn trong việc thu hút dòng khách nghỉ dưỡng kết hợp thể thao cao cấp.

Nhờ khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên sẵn có, du lịch thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Năm 2025, thành phố Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, riêng khách Hàn Quốc đạt khoảng 20.000 lượt. Cùng năm, tỉnh Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 450 nghìn lượt, khách Hàn Quốc gần 4.000 lượt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.A

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh thị trường khách Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm, đầy tiềm năng đối với cả thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Việc xúc tiến mở các đường bay trực tiếp giữa Huế, Quảng Trị với các thành phố lớn của Hàn Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Cụ thể, đường bay trực tiếp sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp hai địa phương trở thành điểm đến thuận tiện hơn trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách Hàn Quốc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tour du lịch trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, golf, tham quan di sản, trải nghiệm ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ hội mở rộng hợp tác cho các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư hai bên.