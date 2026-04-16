Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới
Nguyễn Thuấn
16/04/2026, 10:12
Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.
Ngày 15/4, Bí thư Thành ủy thành phố Huế Nguyễn Đình Trung đã
kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và
trung học cơ sở tại xã A Lưới 3.
Dự án Trường liên cấp A Lưới 3 được đầu tư xây dựng mới với
quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú, tổng mức đầu
tư hơn 178 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã triển khai nhiều hạng mục quan trọng,
với giá trị thực hiện đạt khoảng 34%. Tổng vốn đã bố trí là 72,4 tỷ đồng, giải
ngân đạt 62,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% kế hoạch vốn Trung ương.
Theo chủ đầu tư, tiến độ thi công cơ bản được đảm bảo. Các
nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương án
“tăng ca, tăng kíp”, duy trì hơn 230 nhân công mỗi ngày, thi công cả ban đêm,
phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026.
Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn về nguồn cung vật
liệu xây dựng. Trữ lượng và hạn mức khai thác cát tại địa phương không đáp ứng
nhu cầu; giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí vật liệu và vận chuyển gia tăng.
Bên cạnh đó, nhiều dự án triển khai đồng loạt tại các xã A Lưới 1–5 làm nhu cầu
vật liệu tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế
Hoàng Hải Minh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công rà soát tổng thể tiến
độ từng hạng mục; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, tháng gắn với
trách nhiệm cụ thể của từng nhà thầu. Đồng thời, cần chủ động nguồn vật liệu,
nhất là cát, đá, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Các đơn vị thi công cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với
chính quyền địa phương trong huy động nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi
cho vận chuyển vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự khu vực công trường. Cùng với
đó là kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt đối với các hạng mục nội
trú và sinh hoạt của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao.
Qua kiểm tra, Bí thư Thành uỷ thành phố Huế ghi nhận và biểu
dương nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường
nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ thời gian để bù đắp tiến
độ. Đối với các hạng mục đã có mặt bằng, cần tập trung thi công cuốn chiếu; trường
hợp thiếu nhân lực, chủ động phối hợp với địa phương để được hỗ trợ.
Bí thư Thành ủy thành phố Huế giao UBND thành phố và các sở,
ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; đồng
thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; tuân
thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sớm đưa công
trình vào sử dụng.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã
đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung
học cơ sở tại xã A Lưới 4.
Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên diện tích
khoảng 4,99 ha, phục vụ 1.842 học sinh, trong đó dự kiến có khoảng 200 học sinh
nội trú. Dự án bao gồm xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai
điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ, với các hạng mục như
khối lớp học, khối hành chính – quản trị, nhà ăn – bếp, ký túc xá, thư viện,
phòng bộ môn, sân thể thao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc
Toàn đánh giá tiến độ dự án còn chậm, khối lượng thi công đạt khoảng 28,3%. Một
số hạng mục phần thô như khu nội trú học sinh, khu ở giáo viên, nhà ăn, các khối
lớp học và hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 khẩn trương rà soát, cập nhật lại kế hoạch
và tiến độ thi công chi tiết. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tập trung đầy đủ
nhân lực, thiết bị, vật tư; tăng cường ca kíp, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm
đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trước ngày
30/7/2026.
Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật
công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định pháp
luật liên quan.
Liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND
thành phố Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường
cùng các Ban Quản lý dự án rà soát tình hình cung ứng trên địa bàn; chủ động
làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để thống nhất phương án, ưu tiên bảo đảm
nguồn cung cho các dự án trường liên cấp khu vực biên giới.
Dù ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,83% trong quý 1/2026, song cả 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho thấy nền kinh tế cần một chiến lược điều hành linh hoạt, "tăng tốc có điều kiện" để vừa hiện thực hóa mục tiêu bứt phá, vừa duy trì sự ổn định vĩ mô bền vững...
Từ ngày 16/4, Điều lệ mẫu mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai trên toàn quốc, với các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách,...
Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị bổ sung dự án hầm qua núi Cù Hin vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.750 tỷ đồng, nhằm tăng kết nối giữa sân bay Cam Ranh và Nha Trang...
Trước những "cơn gió ngược" từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.
Chính phủ nhiệm kỳ mới (2026-2031) đã chính thức bắt đầu từ ngày 8/4/2026 với nhiệm vụ rất quan trọng là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, với năm bản lề là 2026. Tuy vậy, tình hình kinh tế thế giới gần đây đã có những thay đổi rất quan ngại. Điều này cho thấy thách thức đối với các chính sách vĩ mô là không hề nhỏ và đơn giản. Nếu Chính phủ quyết tâm để đạt được mục tiêu thì có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
