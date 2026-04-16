Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.

Ngày 15/4, Bí thư Thành ủy thành phố Huế Nguyễn Đình Trung đã kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3.

Dự án Trường liên cấp A Lưới 3 được đầu tư xây dựng mới với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú, tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã triển khai nhiều hạng mục quan trọng, với giá trị thực hiện đạt khoảng 34%. Tổng vốn đã bố trí là 72,4 tỷ đồng, giải ngân đạt 62,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% kế hoạch vốn Trung ương.

Theo chủ đầu tư, tiến độ thi công cơ bản được đảm bảo. Các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương án “tăng ca, tăng kíp”, duy trì hơn 230 nhân công mỗi ngày, thi công cả ban đêm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng. Trữ lượng và hạn mức khai thác cát tại địa phương không đáp ứng nhu cầu; giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí vật liệu và vận chuyển gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều dự án triển khai đồng loạt tại các xã A Lưới 1–5 làm nhu cầu vật liệu tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công rà soát tổng thể tiến độ từng hạng mục; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, tháng gắn với trách nhiệm cụ thể của từng nhà thầu. Đồng thời, cần chủ động nguồn vật liệu, nhất là cát, đá, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3

Các đơn vị thi công cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong huy động nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự khu vực công trường. Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt đối với các hạng mục nội trú và sinh hoạt của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành uỷ thành phố Huế ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ thời gian để bù đắp tiến độ. Đối với các hạng mục đã có mặt bằng, cần tập trung thi công cuốn chiếu; trường hợp thiếu nhân lực, chủ động phối hợp với địa phương để được hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy thành phố Huế giao UBND thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại xã A Lưới 4.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99 ha, phục vụ 1.842 học sinh, trong đó dự kiến có khoảng 200 học sinh nội trú. Dự án bao gồm xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ, với các hạng mục như khối lớp học, khối hành chính – quản trị, nhà ăn – bếp, ký túc xá, thư viện, phòng bộ môn, sân thể thao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã A Lưới 4

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá tiến độ dự án còn chậm, khối lượng thi công đạt khoảng 28,3%. Một số hạng mục phần thô như khu nội trú học sinh, khu ở giáo viên, nhà ăn, các khối lớp học và hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 khẩn trương rà soát, cập nhật lại kế hoạch và tiến độ thi công chi tiết. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; tăng cường ca kíp, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các Ban Quản lý dự án rà soát tình hình cung ứng trên địa bàn; chủ động làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để thống nhất phương án, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các dự án trường liên cấp khu vực biên giới.