Quảng Trị: Dự án hơn 2.700 tỷ đồng vướng mặt bằng, chậm tiến độ
Nguyễn Thuấn
25/03/2026, 10:22
Với vai trò là dự án hạ tầng trọng điểm, tuyến đường ven biển Quảng Trị đang được chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và tái định cư để bảo đảm tiến độ thi công...
Ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm
tra tiến độ triển khai dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông -
Tây (giai đoạn 1). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỷ đồng, chiều dài khoảng
48 km.
GẤP RÚT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CHUNG
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng
90% chiều dài tuyến; phần còn lại phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026. Các
khu tái định cư đang được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó một số khu
cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao trong tháng 4 và tháng 6/2026. Tuy nhiên, vẫn
còn một số điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc bố trí đất ở cho người dân.
Về thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 44,5% giá
trị hợp đồng. Nhiều hạng mục như cầu, cống, nền đường được triển khai đồng bộ;
một số công trình trọng điểm đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính.
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở,
ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, tập
trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy
nhanh tiến độ dự án.
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công;
xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và
an toàn công trình. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phải nghiêm túc, kịp
thời xử lý các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được
yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện
các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện công
khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và ổn
định đời sống lâu dài. Chủ đầu tư chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế,
chính sách, đồng thời rà soát, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi
công.
NHIỀU ĐIỂM NGHẼN TẠI CÁC ĐOẠN TUYẾN THÀNH PHẦN
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị
Hoàng Nam kiểm tra tiến độ một số dự án thành phần của tuyến đường ven biển, gồm
đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt; dự án cầu Cửa Việt và đường hai đầu
cầu; cùng đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế.
Đối với đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, tổng chiều
dài khoảng 5,76 km, đến nay mới bàn giao mặt bằng được 1,75 km. Giá trị thi
công đạt khoảng 13,3%. Dự án đang gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng
do vướng mắc về nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, di dời mồ mả và xây dựng
nghĩa trang.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị tiếp tục chỉ
đạo các địa phương tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng;
sớm hoàn thiện các khu tái định cư; đồng thời có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vật
liệu xây dựng và chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Tại hiện trường, ông Hoàng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan
rà soát, thống kê công tác di dời mồ mả; xây dựng phương án khu tái định cư,
quy hoạch nghĩa trang Nhân dân bảo đảm đúng quy định. Chính quyền cơ sở cần
tăng cường tuyên truyền, nắm bắt nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ
phù hợp.
Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện
hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt các phương án liên quan; bảo đảm công khai,
minh bạch trong bố trí tái định cư, tổ chức bốc thăm vị trí. Đồng thời, vận động
người dân thống nhất phương án tạm cư, mức hỗ trợ trong thời gian chờ bố trí
nơi ở mới.
Theo kế hoạch, các dự án tiếp theo của tuyến đường ven biển,
trong đó có đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế, đang được triển
khai các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc
TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc
Quý 1/2026: Xuất khẩu Nghệ An tăng 51% so với cùng kỳ
Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm
Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long
Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền
