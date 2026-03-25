Quảng Trị: Dự án hơn 2.700 tỷ đồng vướng mặt bằng, chậm tiến độ

Nguyễn Thuấn

25/03/2026, 10:22

Với vai trò là dự án hạ tầng trọng điểm, tuyến đường ven biển Quảng Trị đang được chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và tái định cư để bảo đảm tiến độ thi công...

Công trường thi công dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1
Công trường thi công dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1

Ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây (giai đoạn 1). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỷ đồng, chiều dài khoảng 48 km.

GẤP RÚT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CHUNG

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 90% chiều dài tuyến; phần còn lại phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026. Các khu tái định cư đang được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó một số khu cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao trong tháng 4 và tháng 6/2026. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc bố trí đất ở cho người dân.

Về thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 44,5% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục như cầu, cống, nền đường được triển khai đồng bộ; một số công trình trọng điểm đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phải nghiêm túc, kịp thời xử lý các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1 tại xã Cửa Việt
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1 tại xã Cửa Việt

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và ổn định đời sống lâu dài. Chủ đầu tư chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, đồng thời rà soát, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công.

NHIỀU ĐIỂM NGHẼN TẠI CÁC ĐOẠN TUYẾN THÀNH PHẦN

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra tiến độ một số dự án thành phần của tuyến đường ven biển, gồm đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt; dự án cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu; cùng đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế.

Đối với đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, tổng chiều dài khoảng 5,76 km, đến nay mới bàn giao mặt bằng được 1,75 km. Giá trị thi công đạt khoảng 13,3%. Dự án đang gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng do vướng mắc về nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, di dời mồ mả và xây dựng nghĩa trang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; sớm hoàn thiện các khu tái định cư; đồng thời có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng và chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế

Tại hiện trường, ông Hoàng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống kê công tác di dời mồ mả; xây dựng phương án khu tái định cư, quy hoạch nghĩa trang Nhân dân bảo đảm đúng quy định. Chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nắm bắt nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt các phương án liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch trong bố trí tái định cư, tổ chức bốc thăm vị trí. Đồng thời, vận động người dân thống nhất phương án tạm cư, mức hỗ trợ trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới.

Theo kế hoạch, các dự án tiếp theo của tuyến đường ven biển, trong đó có đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế, đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026. 

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

06:00, 24/03/2026

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án LNG Quỳnh Lập gần 500 ha

12:17, 21/03/2026

Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án LNG Quỳnh Lập gần 500 ha

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng để xây dựng dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra, góp phần kiểm soát ngập, điều tiết nguồn nước và hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực Tây Bắc Thành phố...

Quý 1/2026: Xuất khẩu Nghệ An tăng 51% so với cùng kỳ

Quý 1/2026: Xuất khẩu Nghệ An tăng 51% so với cùng kỳ

Trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An cơ bản giữ được nhịp phát triển, với sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 1,26 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước.

Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm

Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (mới) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ định hướng chiến lược đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế xanh, hiện đại và từng bước giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Khung pháp lý

2

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tài chính

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Tiêu điểm

4

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Thế giới

5

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy