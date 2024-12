Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam

Tối 29/12, tại quảng trường Ngọ Môn lịch sử, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hàng nghìn nhân dân trong tỉnh tham dự lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà; mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đến hôm nay đã thành hiện thực.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đọc diễ văn tại buổi lễ.

Diễn văn nêu rõ: "Là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng hào hùng, trải qua biết bao thăng trầm, Huế vẫn vẹn nguyên sức sống mạnh mẽ; luôn giữ gìn, phát huy và lan tỏa những truyền thống quý báu với hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người đã được bồi đắp qua chiều dài lịch sử của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân. Huế không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn là niềm tự hào của nhân dân cả nước".

Theo ông Lê Trường Lưu, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Huế bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển với tâm thế là thành phố di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng, tạo động lực, khí thế mới để Huế tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng vẻ vang, xây dựng và phát triển thành một đô thị di sản thông minh và giàu bản sắc, tiếp tục phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá để phát triển nhanh và bền vững; khẳng định vai trò, vị thế các trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa, du lịch; y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Hàng nghìn người dân Thành phố Huế dự theo dõi Lễ công bố các Nghị quyết của Quấc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025.

“Trên chặng đường phát triển mới, thành phố Huế sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”, đến năm 2030, thành phố Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc”, ông Lê Trường Lưu khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu tại Lễ công bố các Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành rất cao. Như vậy, từ ngày 01/01/2025, cùng với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào, ước nguyện từ lâu của các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân thành phố Huế, mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng cho một địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, một vùng đất địa linh nhân kiệt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong lịch sử dựng nước và phát triển, thành phố Huế luôn giữ một vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng; là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây; là một trong những trung tâm lớn về văn hoá, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu; là một cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung và có vị trí trọng điểm về quốc phòng, an ninh của cả nước; là vùng đất văn hiến, văn hóa đặc sắc, là nơi duy nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1993 và trở thành thành viên chính thức của mạng lưới di sản quốc tế, đó chính là yếu tố, tiêu chuẩn đặc thù của thành phố trực thuộc Trung ương có tính chất “đô thị di sản” đầu tiên của Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, Huế đã rất nỗ lực “chuyển mình” và đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Huế đã xây dựng được mô hình đô thị theo hướng đô thị di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường; hình thành và phát triển được các trung tâm về văn hóa, du lịch, trung tâm giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đạt được nhiều kết quả quan trọng; kinh tế đạt mức tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc Quốc hội khóa 15 ban hành Nghị quyết số 38 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó quy định cụ thể một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, phí tham quan du lịch và quỹ bảo tồn di sản Huế, làm cơ sở để thúc đẩy quá trình phát triển ổn định, cân đối, hài hoà, vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thông tin tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định “Huế xứng đáng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” cùng lời nhắn gửi “Cả nước vì Huế, Huế vì cả nước”.

Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của địa phương; góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công chức và nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố Huế.

Một là, cấp ủy, chính quyền thành phố Huế có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi để giải quyết những khó khăn, thách thức khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, như việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý nhà nước từ tỉnh sang thành phố trực thuộc Trung ương với mức độ đô thị hóa cao hơn, bộ máy chính quyền phải được tổ chức thống nhất, chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn để vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng tốt chức năng quản lý nhà nước, nhất là các nhiệm vụ về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung ưu tiên cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế; phát triển du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản, văn hóa; phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng sản xuất và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh. Đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách đổi mới khoa học, công nghệ hướng tới phát triển xanh đáp ứng mục tiêu đề ra tại các chiến lược và chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, sử dụng công nghệ sạch; thường xuyên quan tâm phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu; phấn đấu đến năm 2030, thành phố Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao theo định hướng tại Nghị quyết số 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Hai là, tăng cường sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của người dân, doanh nghiệp, cùng nhau thấy được trách nhiệm, niềm tự hào và tự tin phấn đấu vươn lên; người dân, doanh nghiệp phải được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới, thành quả của quá trình phấn đấu, hy sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện việc bố trí, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ, ban, ngành ở Trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Huế trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong địa phương; đẩy mạnh hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh, thành phố khác, để tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Huế sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để trở thành một thành phố trực thuộc trung ương bình yên, đáng sống, một Huế xanh, hiện đại, thông minh, hạnh phúc.