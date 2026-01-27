HVX bị hủy niêm yết sau 3 năm thua lỗ

Hiện cổ phiếu của HVX đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo công văn gửi Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HVX.

HOSE cho biết, cổ phiếu của HVX hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 22/01/2026, HOSE đã nhận được công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty, theo đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là -45,7 tỷ đồng. Như vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị thua lỗ trong 03 năm (2023, 2024, 2025) liên tục - lần lượt âm hơn 64 tỷ, 43,83 tỷ và 45,7 tỷ đồng).

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 47 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025: 'Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm vết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: e) Hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trên báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong 03 năm liên tục gần nhất hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét", cổ phiếu HVX đã rơi vào trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Do đó, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HVX theo quy định nêu trên.

Trước thông báo hủy niêm yết, HVX cũng có biến động lớn về nhân sự. Cụ thể: ông Lê Xuân Khôi (1972) - Chủ tịch cùng Thành viên HĐQT là ông Trần Việt Hồng (1971) đồng loạt có đơn từ nhiệm trong ngày 22/01.

Cụ thể, ông Khôi cho biết đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT HVX từ ĐHĐCĐ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028. Việc sản xuất kinh doanh xi măng gặp nhiều khó khăn, ông vừa là Tổng Giám đốc Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch, vừa kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT HVX. Ông Khôi cho biết cần có nhiều thời gian hơn để tập trung điều hành hoạt động của VICEM Hoàng Thạch dẫn đến không có điều kiện, thời gian để tham gia HĐQT HVX. Do vậy, ông có đơn xin thôi làm đại diện phần vốn VICEM (Tổng công ty Xi măng Việt Nam) tại HNX, và thôi tham gia HĐQT cũng như chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Ngày 24/12/2025, VICEM đã có quyết định về việc cử người đại diện phần vốn tại HVX. Do đó, ông Khôi làm đơn từ nhiệm các vị trí tại HVX.

Về ông Trần Việt Hồng, ông được bầu làm Thành viên HĐQT HVX từ tháng 4/2023, nay từ nhiệm theo chủ trương của VICEM.

HVX cho biết năm 2025, doanh thu và các khoản thu khác đạt 96,05% kế hoạch, tăng 23,92% so với năm 2024, nhưng chưa đạt mục tiêu do sản lượng xi măng tự tiêu thụ thấp và giá thu về của một số chủng loại xi măng thấp hơn dự kiến.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 45,722 tỷ đồng, giảm lỗ nhẹ so với kế hoạch 2025 nhưng tăng lỗ 1,906 tỷ đồng so với 2024 do áp lực chi phí và cạnh tranh giá.

Mặt khác, công tác quản lý, thu hồi công nợ làm đúng quy chế, không phát sinh nợ quá hạn khó đòi. Công nợ nội bộ với Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM là 30 tỷ đồng, đang trả dần hàng tháng. Do lỗ kéo dài 2 năm, công ty gặp khó khăn khi vay ngân hàng, hạn mức tín dụng giảm và lãi suất vay cao, làm chi phí tài chính tăng. Các chỉ số tài chính vẫn trong ngưỡng kiểm soát: hệ số thanh toán nợ 0,4 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 0,8 lần.

Được biết, HVX đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 12/2 tới tại 65 Nguyễn Văn Cừ, Đà Nẵng. Theo đó, HVX dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt 670,175 tỷ đồng, tăng 55,44% so với cùng kỳ (431,144 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 39,79 tỷ đồng (cùng kỳ âm 45,722 tỷ đồng).