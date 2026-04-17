Trang chủ Thế giới

IEA: Châu Âu có thể hết xăng máy bay trong 6 tuần tới

Điệp Vũ

17/04/2026, 09:10

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/4 cảnh báo châu Âu có thể cạn nguồn xăng máy bay trong 6 tuần tới, một diễn biến có thể gây ra những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế khu vực...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trao đổi với hãng tin CNBC, IEA nói rằng tình trạng thiếu hụt xăng hàng không sẽ xảy ra nếu các quốc gia châu Âu không thể nhập khẩu đủ lượng xăng từ thị trường quốc tế để bù đắp cho nguồn cung bị mất từ Trung Đông. Trước cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Trung Đông là nguồn đáp ứng 75% lượng nhập khẩu ròng xăng hàng không của châu Âu.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất từ trước đến nay - như lời của Tổng giám đốc IEA, ông Fatih Birol, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP cùng ngày.

Ông Birol cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá xăng dầu mà còn tác động mạnh mẽ đến giá khí đốt và điện, với một số khu vực trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề hơn những nơi khác.

Người đứng đầu IEA cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tháng 4 này, khi các hạn chế về nguồn cung dầu trở nên nghiêm trọng hơn. Ông dự báo mức độ mất mát nguồn cung dầu trong tháng 4 sẽ gấp đôi so với tháng 3.

“Ngoài ra, nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm từ dầu mỏ khác cũng thiếu hụt. Sự thiếu hụt đó sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế thấp hơn ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi. Nhiều quốc gia có thể sẽ phải thực thi việc phân bổ nhiên liệu theo định mức trong thời gian tới”, ông Birol nói.

Các nhà phân tích cũng đưa ra những cảnh báo ảm đạm, nhấn mạnh rằng tình hình của các hãng hàng không châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào lượng dầu thô có thể được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn Rystad Energy, cho biết việc các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz đang khiến nguồn cung từ Trung Đông cạn kiệt và châu Âu cần tìm nguồn thay thế.

Hiện tại, giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế và chưa có một phương án nào để mở cửa hoàn toàn tuyến đường biển huyết mạch này. Từ khi Mỹ tiến hành phong tỏa các hải cảng của Iran ở khu vực Hormuz vào đầu tuần này, chỉ có một vài tàu chở dầu đi qua được eo biển mỗi ngày trong tuần này, do Iran tiếp tục đe dọa sẽ tiếp tục tấn công các tàu.

Trong phiên giao dịch ngày 16/4, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 5% lên gần 100 USD/thùng.

Ngành hàng không đóng góp 851 tỷ euro vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Âu mỗi năm và hỗ trợ 14 triệu việc làm, theo dữ liệu từ tổ chức ACI Europe.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet báo cáo rằng xung đột ở Trung Đông và chi phí nhiên liệu tăng cao đang ảnh hưởng đến lượng khách đặt vé, với số lượng vé bán ra cho cuối năm giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Hãng cho biết phải chịu thêm 25 triệu bảng Anh chi phí nhiên liệu trong tháng 3 và đã mua các biện pháp phòng hộ (hedge) cho ít nhất 70% lượng nhiên liệu mà hãng dự kiến sẽ tiêu thụ mùa hè để tự bảo vệ trước sự biến động giá.

ACI Europe, tổ chức đại diện cho các sân bay trên toàn Liên minh châu Âu (EU), cảnh báo hoạt động du lịch trong những tháng cao điểm mùa hè sẽ bị ảnh hưởng bất lợi bởi giá xăng dầu tăng cao, gây ra những tác động kinh tế nghiêm trọng cho một số quốc gia thành viên phụ thuộc vào sự thúc đẩy kinh tế từ du lịch.

Những quốc gia sản xuất lưu huỳnh nhiều nhất, Trung Quốc dẫn đầu

Những quốc gia sản xuất lưu huỳnh nhiều nhất, Trung Quốc dẫn đầu

Lưu huỳnh (sulfur) là một nguyên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón, hóa chất, lọc dầu và một số công nghệ năng lượng mới...

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Riêng TSMC hiện chiếm tới 45% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan...

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Anh là nước bị hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất, với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 0,8% trong năm nay...

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang gây ra một làn sóng rời bỏ nhà máy để về quê của lao động di cư ở Ấn Độ, gây ra những thách thức nghiêm trọng cho các ngành sản xuất chủ chốt như dệt may, giày dép và ô tô của nước này...

Châu Á rung lắc ra sao khi Hormuz bất ổn?

Châu Á rung lắc ra sao khi Hormuz bất ổn?

Eo biển Hormuz chỉ là một dải nước hẹp giữa Iran và Oman, nhưng lại đóng vai trò như “van năng lượng” của kinh tế toàn cầu. Khi van này vận hành không trơn tru, áp lực không dừng lại ở Trung Đông mà lập tức dồn về châu Á - khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất và cũng là công xưởng của thế giới.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy