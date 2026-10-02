ION CITY - Đô thị thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế đêm trên trục Đại lộ Võ Văn Kiệt

Sở hữu vị trí trên hai bên Đại lộ Võ Văn Kiệt, quy mô gần 90 ha cùng mô hình đô thị đa chức năng, ION CITY tại phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh được Tập đoàn TUTA phát triển theo định hướng kết hợp không gian ở với thương mại, dịch vụ và giải trí, hướng tới hình thành một điểm đến kinh tế đêm tại khu vực.

ION CITY nằm tại lõi Thủ phủ Công nghiệp thành phố Bắc Ninh.

Sự phát triển mạnh của công nghiệp đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ tại Bắc Ninh.

Trong bối cảnh đó, Đại lộ Võ Văn Kiệt được định hướng mở rộng mặt cắt lên 60m với 14 làn xe, tạo thêm dư địa phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị dọc hai bên tuyến.

Từ trục giao thông này, ION CITY có khả năng kết nối tới nhiều khu công nghiệp trong khu vực như Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng, Quang Châu, Đình Trám, Yên Lư... Đây là những khu vực tập trung đông người lao động, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hình thành nhu cầu về mua sắm, ẩm thực, giao lưu và giải trí, đặc biệt ngoài giờ làm việc.

Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông và nhu cầu tiêu dùng đang tạo điều kiện để các mô hình đô thị tích hợp nhà ở với thương mại, dịch vụ phát triển. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, các khu đô thị này còn có thể hình thành những trung tâm tiêu dùng và dịch vụ mới gắn với tốc độ đô thị hóa tại các địa bàn công nghiệp.

ION CITY TRÊN TRỤC ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT

Tọa lạc tại phường Tiền Phong, ION CITY có quy mô gần 90 ha, trải dài khoảng 3,5 km dọc Đại lộ Võ Văn Kiệt. Theo định hướng phát triển, dự án được tổ chức theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp không gian ở với các hoạt động thương mại, dịch vụ và tiện ích.

Cơ cấu sản phẩm của dự án gồm 2.265 sản phẩm đất nền phố và 818 sản phẩm Building 6 tầng có hầm, kết hợp với hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ.

Với dòng đất nền phố, dự án cung cấp các diện tích phổ biến từ 60 m2 đến 110 m2, gồm các lựa chọn 60, 70, 75, 90, 96 và 110 m2, mặt tiền 5–6 m. Cơ cấu diện tích này tạo điều kiện để chủ sở hữu lựa chọn phương án sử dụng phù hợp với nhu cầu ở, kinh doanh hoặc cho thuê.

Đại lộ Võ Văn Kiệt được định hướng mở rộng mặt cắt ngang 60 m, kết hợp tuyến Metro theo quy hoạch.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các sản phẩm đất nền phố tại ION CITY đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất riêng từng lô. Đây là cơ sở pháp lý để khách hàng chủ động hoạch định phương án sử dụng tài sản theo nhu cầu.

Trong khi đó, dòng Building 6 tầng có hầm, với mặt tiền rộng lên tới 8m trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu kết hợp không gian ở với hoạt động kinh doanh. Với lợi thế mặt tiền trên trục giao thông lớn, các sản phẩm này có thể được sử dụng cho nhiều loại hình như showroom, văn phòng, nhà hàng, cửa hàng hoặc dịch vụ.

Thiết kế 6 tầng cũng tạo điều kiện phân chia công năng linh hoạt. Chủ sở hữu có thể tự vận hành hoạt động kinh doanh, cho thuê từng tầng hoặc khai thác toàn bộ công trình. Phần tầng hầm bổ sung không gian đỗ xe, qua đó hỗ trợ hoạt động của khách hàng, nhân sự và các cơ sở kinh doanh.

HỆ TIỆN ÍCH TẠO NỀN TẢNG CHO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ ĐÊM

Tại ION CITY, Tập đoàn TUTA quy hoạch các không gian phục vụ đời sống cư dân, đồng thời hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của cộng đồng trong khu vực.

Một trong những điểm nhấn là cụm 4 công viên liên hoàn Ngọc Hân Công Chúa, được định hướng kết nối không gian cảnh quan với các hoạt động vui chơi, vận động và thư giãn. Cùng với hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ, các không gian này góp phần hình thành môi trường sinh hoạt đa dạng trong nội khu.

Trong tổng thể dự án, khách sạn quốc tế Sheraton được định hướng trở thành một điểm nhấn về lưu trú và dịch vụ, phục vụ nhóm khách doanh nhân, chuyên gia và khách công tác. Khi đi vào vận hành, sự hiện diện của cơ sở lưu trú quốc tế có thể bổ sung nguồn khách cho khu vực, đồng thời tạo thêm nhu cầu đối với các hoạt động ăn uống, mua sắm, gặp gỡ và dịch vụ.

Chuỗi 4 công viên Ngọc Hân Công Chúa nằm trong lõi ION CITY.

Trên nền tảng đó, định hướng “Thành phố kinh tế đêm” của ION CITY được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa lưu trú, mua sắm, ẩm thực và giải trí. Việc kéo dài hoạt động thương mại sau giờ làm việc có thể mở rộng thời gian khai thác của các cơ sở kinh doanh, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt và tiêu dùng cho cư dân, người lao động và chuyên gia.

Đối với các đô thị nằm trong vùng phát triển công nghiệp, đây là hướng tiếp cận gắn với sự thay đổi trong nhu cầu của lực lượng lao động và cộng đồng chuyên gia. Khi quy mô sản xuất và dân cư gia tăng, nhu cầu không chỉ dừng ở nơi ở mà mở rộng sang các dịch vụ phục vụ đời sống, từ ăn uống, mua sắm đến vui chơi, giao lưu và thư giãn.

Việc hình thành một không gian tích hợp các chức năng này có thể góp phần tăng tính liên tục của hoạt động đô thị, đồng thời tạo thêm dư địa cho các loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển theo quá trình hình thành cộng đồng cư dân.

Với lợi thế nằm trên trục Đại lộ Võ Văn Kiệt, quy mô gần 90 ha và định hướng phát triển đa chức năng, ION CITY đang được TUTA định vị theo mô hình đô thị kết hợp giữa an cư, thương mại, dịch vụ và giải trí. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng không gian đô thị gắn với các trung tâm công nghiệp, mô hình này hướng tới việc đáp ứng đồng thời nhu cầu ở và nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ ngày càng đa dạng của cộng đồng dân cư và lực lượng lao động trong khu vực.