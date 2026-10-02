Sự kiện ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: "Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang"

Với chủ đề “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”, sự kiện không chỉ giới thiệu thông tin về dự án mà còn kết hợp trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy. Chương trình do đơn vị phát triển dự án MSH Group phối hợp cùng chủ đầu tư Onsen Fuji tổ chức.
Thay vì tập trung vào các hoạt động giới thiệu sản phẩm trên sân khấu, chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa thông tin dự án và trải nghiệm thực tế. Đội ngũ kinh doanh có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ và các tiện ích khoáng nóng đang được vận hành tại Thanh Thủy.
Phát biểu tại sự kiện, ông Tomita, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Onsen Fuji, cho biết lễ ra quân đánh dấu cột mốc chính thức bắt đầu triển khai kinh doanh dự án Lynn Times Onsen Sky Garden.
Theo ông Tomita, từ thời điểm này, các giá trị của dự án sẽ được giới thiệu đầy đủ hơn tới đội ngũ kinh doanh, những người trực tiếp kết nối sản phẩm với khách hàng trên thị trường.
Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với nghi thức kích hoạt dự án, chính thức khởi động chiến dịch kinh doanh Lynn Times Onsen Sky Garden trên hệ thống phân phối.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm được tổ chức ngay sau lễ ra quân. Các khách mời và đội ngũ kinh doanh dùng tiệc buffet tại nhà hàng Lynntimes Thanh Thủy trước khi trải nghiệm liệu trình ngâm tắm khoáng nóng tự nhiên tại Công viên Ohayo Onsen & Spa.
Việc trực tiếp trải nghiệm chất lượng dịch vụ, mô hình vận hành và không gian nghỉ dưỡng tại quần thể Lynntimes Thanh Thủy giúp đội ngũ tư vấn có thêm góc nhìn thực tế về hệ sinh thái mà dự án Lynn Times Onsen Sky Garden kế thừa và phát triển.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều dự án mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, việc Lynn Times Onsen Sky Garden được phát triển trong một quần thể đã có hệ thống dịch vụ vận hành được xem là một yếu tố đáng chú ý. Thay vì phải chờ đợi toàn bộ tiện ích hình thành, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ hiện hữu trước khi đưa ra quyết định.
Theo định hướng của chủ đầu tư, nền tảng hạ tầng và dịch vụ đã được hình thành tại quần thể nghỉ dưỡng Thanh Thủy là cơ sở để Lynn Times Onsen Sky Garden phát triển dòng sản phẩm mới, hướng tới nhu cầu sống kết hợp giữa lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Cùng với quá trình già hóa dân số, nhu cầu về một không gian sống gắn với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và kết nối gia đình đang dần trở thành một trong những xu hướng được thị trường bất động sản quan tâm.
Nhóm khách hàng trung niên, cận nghỉ hưu và nghỉ hưu không chỉ tìm kiếm một nơi ở đơn thuần mà còn chú trọng đến chất lượng môi trường sống, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khả năng nghỉ dưỡng và giá trị sử dụng thực tế của tài sản.
Đây cũng là phân khúc mà nhiều sản phẩm bất động sản hiện nay chưa được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nói trên.
Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Lynn Times Onsen Sky Garden được định hướng phát triển theo mô hình căn hộ hưu trí 5 sao thế hệ mới, kết hợp giữa không gian sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích phục vụ đời sống trong cùng một hệ sinh thái.
Mô hình này hướng tới việc mở rộng công năng của một tài sản bất động sản, từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú sang đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm của người sử dụng.
Một trong những thông tin được quan tâm tại sự kiện là mức giá của Lynn Times Onsen Sky Garden. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án có giá từ khoảng 28 triệu đồng/m2, mức giá trung bình khoảng 32 triệu đồng/m², tương đương từ hơn 1 tỷ đồng/căn.
Mức giá này được đặt trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội những năm gần đây liên tục tăng.
Theo số liệu được CBRE công bố, từ quý 3/2025, giá bán sơ cấp căn hộ trung bình tại thị trường Hà Nội, không tính nguồn cung từ các đại đô thị tại Văn Giang, Hưng Yên, duy trì trên ngưỡng 100 triệu đồng/m².
Trong quý 1/2026, nếu tính cả nguồn cung tại các đại đô thị ở Văn Giang, giá bán trung bình căn hộ chung cư trên toàn thị trường đạt khoảng 84 triệu đồng/m2, tăng gần 8% theo quý và 13% theo năm.
Trong tương quan với mặt bằng giá này, mức giá từ 28 triệu đồng/m2 của Lynn Times Onsen Sky Garden tạo ra một khoảng giá khác biệt, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Bên cạnh yếu tố giá, việc dự án nằm trong quần thể nghỉ dưỡng đã có hạ tầng và dịch vụ vận hành cũng là một điểm được doanh nghiệp kỳ vọng tạo khác biệt trong quá trình tiếp cận khách hàng.
Lễ ra quân ngày 30/9 đánh dấu thời điểm Lynn Times Onsen Sky Garden chính thức bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh trên hệ thống phân phối với sự tham gia của 10 đại lý chiến lược.
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