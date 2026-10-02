Đồng hành cùng MIK Group, Khải Minh Land chính thức phân phối Imperia Sensa Park

Sẵn sàng đưa nguồn cung căn hộ mới chất lượng tại khu Đông TP.HCM đến với đông đảo khách hàng – nhà đầu tư, Khải Minh Land đồng hành - hợp tác cùng MIK Group, chính thức phân phối dự án Imperia Sensa Park quy mô gần 5ha.

Trong khuôn khổ sự kiện kick off dự án với chủ đề “Your Light in Motion” diễn ra ngày 29/9/2026 vừa qua, Khải Minh Land được MIK Group trao chứng nhận phân phối chính thức Imperia Sensa Park trước sự hiện diện của hệ thống đối tác chiến lược và lực lượng chuyên viên kinh doanh hùng hậu.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ và đề cao giá trị thực, sự hợp tác giữa Khải Minh Land và MIK Group mở ra cơ hội đồng hành lâu dài giữa hai thương hiệu uy tín, đồng thời bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, đáp ứng nhu cầu sở hữu ngày càng đa dạng, khắt khe của khách hàng hiện nay.

Imperia Sensa Park được phát triển bởi MIK Group – một trong những Nhà Phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam. Theo đuổi mục tiêu “Kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng”, MIK Group tập trung chiến lược phát triển trên ba trụ cột: mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu.

Theo đó, MIK Group triển khai các dự án theo hệ tiêu chuẩn xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và quản lý; đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác quốc tế, chắt lọc tinh hoa phát triển đô thị và linh hoạt vận dụng với đặc trưng từng địa phương.

Hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group sở hữu quỹ đất 10.000 ha cùng danh mục dự án đồ sộ tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, trong đó có hơn 20.000 căn hộ đã bàn giao. MIK Group từng bước khẳng định vị thế qua ba dòng sản phẩm chủ lực M Series, I Series và K Series, chinh phục khách hàng bằng những trải nghiệm sống khác biệt, đồng thời ghi dấu tại nhiều giải thưởng bất động sản uy tín.

Tiếp nối những dấu ấn nổi bật trên thị trường, Imperia Sensa Park là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng I Series của MIK Group tại khu Đông TP.HCM. Đồng hành cùng MIK Group đưa dự án đến gần hơn với khách hàng là Khải Minh Land – Đơn vị phân phối và dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp.

Khải Minh Land chính thức phân phối dự án Imperia Sensa Park.

Hoạt động sôi nổi trên thị trường bất động sản hơn 10 năm qua, Khải Minh Land không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh, trực tiếp cùng các chủ đầu tư tham gia vào quá trình triển khai dự án toàn diện từ nghiên cứu thị trường, tư vấn sản phẩm đến xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển hệ thống phân phối. Doanh nghiệp hiện là đại lý phân phối chủ lực cho nhiều chủ đầu tư lớn như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Keppel, Phú Long, Khang Điền,...

Bên cạnh hệ thống vận hành chuyên nghiệp, mạng lưới chi nhánh rộng khắp và đội ngũ K.I.S (Khai Minh Land Investment Specialist) giàu kinh nghiệm, Khải Minh Land còn sở hữu tệp khách hàng thân thiết dồi dào, đồng thời chủ động ứng dụng nền tảng công nghệ số KLAND để mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối với khách hàng.

Chính những nền tảng đó giúp Khải Minh Land liên tục kiến tạo chuỗi thành tích bán hàng xuất sắc trên khắp các dự án, mang về doanh thu ấn tượng ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn nhất; từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của đơn vị phân phối hàng đầu.

IMPERIA SENSA PARK – KHÔNG GIAN SỐNG GIÀU TRẢI NGHIỆM TẠI ĐÔNG SÀI GÒN

Bước vào hành trình phân phối Imperia Sensa Park, Khải Minh Land và MIK Group đã thống nhất các hạng mục hợp tác trọng tâm, đảm bảo việc phát huy thế mạnh mỗi bên cùng quyết tâm triển khai hiệu quả, đưa sản phẩm tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu.

Dự án nằm ngay trục Võ Chí Công, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông trọng điểm của khu Đông: đường Liên Phường, Vành đai 2, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế - hành chính của thành phố và dễ dàng di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đặc biệt, dự án nằm gần ga ST15 thuộc tuyến Metro số 6 theo quy hoạch, đón đầu xu hướng phát triển TOD và mở rộng dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Với quy mô gần 5ha cùng lợi thế 2 mặt giáp sông, Imperia Sensa Park được quy hoạch với mật độ xây dựng 28% gồm 922 căn hộ cao cấp và 93 sản phẩm thấp tầng. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô gần như cạn kiệt, địa thế ven sông tạo cho dự án một lớp đệm tự nhiên, kết nối hồ cảnh quan hơn 2.400 m2 hình thành khoảng thở đắt giá giữa lòng đô thị.

Không gian căn hộ Imperia Sensa Park ưu tiên ánh sáng và lưu thông gió tự nhiên.

Đáng chú ý, Imperia Sensa Park được thiết kế bởi đội ngũ danh tiếng đến từ Singapore: studioMilou và ONG&ONG mang đến không gian sống linh hoạt, giàu trải nghiệm theo tinh thần “Discovery Residences”.

Các căn hộ sở hữu layout vuông vức với trần cao 2.9m, hệ cửa kính kịch trần, ưu tiên ánh sáng tự nhiên gió trời và tầm nhìn khoáng đạt. Cùng với đó là hơn 40 tiện ích chia làm ba nhóm: Creative Hub, Vitality Sanctuary và Social Club liên kết liền mạch phục vụ nhu cầu làm việc, vận động, thư giãn, kết nối cho cư dân.

Với những giá trị đắt giá của Imperia Sensa Park, việc Khải Minh Land đồng hành cùng MIK Group sẽ mở ra cơ hội bứt phá: Từ chinh phục khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh đến cùng nhau kiến tạo chuẩn mực sống mới kết hợp hài hoà giữa an cư đẳng cấp và đầu tư cùng song hành.