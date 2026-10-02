Waterpoint: Giá trị thực từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng và sức sống đô thị

Từ nền tảng quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích tích hợp đang từng bước hoàn thiện và những công trình hạ tầng kết nối liên vùng mới vừa đưa vào khai thác, Waterpoint đang cho thấy vị thế của một đại đô thị kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, nơi những “giá trị thực” đã hiện hữu rõ nét và tiếp tục được bồi đắp mỗi ngày.

Triển lãm Bất động sản Giá trị thực - Nam Long Experience 2026 vừa diễn ra đã cụ thể hóa câu chuyện “giá trị thực” qua những yếu tố người mua có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm, từ quy hoạch, tiến độ đến hệ tiện ích và môi trường sống của các dự án. Từ câu chuyện tại triển lãm, một vấn đề rộng hơn được đặt ra: điều gì tạo nên giá trị thực của một đại đô thị và những giá trị ấy được bồi đắp như thế nào theo thời gian?

Tại Waterpoint, câu chuyện “giá trị thực” của đại đô thị tích hợp được bồi đắp từ hai lớp giá trị: Những động lực phát triển bên ngoài và nội lực hình thành bên trong đô thị. Ở lớp giá trị đầu tiên, một dấu mốc mới vừa được thiết lập khi cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58km chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 1/10, mở thêm trục kết nối giữa ĐBSCL, TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã vận hành, năng lực kết nối liên vùng của Waterpoint sẽ tiếp tục mở rộng khi các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 hoàn thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh những động lực từ hạ tầng liên vùng, giá trị dài hạn của một đại đô thị còn được tạo nên từ chính nội lực bên trong: khả năng hiện thực hóa quy hoạch, chất lượng môi trường sống và hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu thường nhật của cư dân.

TỪ LỢI THẾ KẾT NỐI ĐẾN CHẤT LƯỢNG SỐNG TRONG LÒNG ĐÔ THỊ

Giá trị bất động sản ngày nay không chỉ được đánh giá qua vị trí hay tiềm năng tăng giá. Chất lượng xây dựng, môi trường sống, hệ tiện ích và quy hoạch tổng thể đang ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định của người mua. Xu hướng này được phản ánh trong Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn khi 64% người mua nhà quan tâm đến hệ thống tiện ích, 61% chú trọng chất lượng xây dựng, 58% ưu tiên môi trường sống và 55% đánh giá cao quy hoạch tổng thể dự án.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, các dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp, nhiều cảnh quan xanh và hệ tiện ích đồng bộ còn ghi nhận giá chuyển nhượng cao hơn từ 5-10% so với các dự án lân cận cùng phân khúc, theo dữ liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS). Đây chính là “bảo chứng” cho tính thanh khoản và khả năng gia tăng giá trị tài sản bền vững của dòng bất động sản giá trị thực.

Không gian xanh góp phần kiến tạo giá trị sống thực tại Waterpoint.

Đây cũng là định hướng phát triển của nhiều đô thị hàng đầu thế giới, nơi thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Trên quy mô 355ha tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Waterpoint được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp, hướng tới khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân trong một hệ sinh thái thống nhất. Từ hạ tầng kết nối đồng bộ, hệ sinh thái đô thị tích hợp đến các hoạt động gắn kết cộng đồng và dịch vụ quản lý vận hành thông minh, các nền tảng này cùng tạo nên hệ giá trị thực xuyên suốt quá trình sống tại đô thị. Trong tổng hòa những giá trị ấy, nền tảng sống xanh được thể hiện rõ nét ngay từ cách Waterpoint dành ưu tiên cho thiên nhiên trong quy hoạch.

Toàn cảnh đại đô thị Waterpoint quy mô 355ha.

Đại đô thị sở hữu lợi thế độc bản khi được bao bọc bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông, cùng 65ha mảng xanh và 30ha mặt nước. Hệ sinh thái xanh trải dài qua công viên ven sông 29ha, Vịnh nước ngọt 8,6ha, Central Park 25ha, 8km kênh đào cùng mật độ dân số lý tưởng (~84 người/ha).

Sự quan tâm đến chất lượng môi trường sống còn được thể hiện qua hệ thống trạm quan trắc không khí tại Central Park, cập nhật chỉ số AQI liên tục giúp cư dân theo dõi chất lượng không khí trong khu đô thị.

Song song với cảnh quan, các lớp hạ tầng xã hội và tiện ích cũng từng bước được bổ sung vào đời sống đô thị. Từ hệ thống giáo dục, thể thao, không gian vui chơi - giải trí đến các hoạt động văn hóa và cộng đồng, Waterpoint đang từng bước hình thành một nhịp sống sôi động và giàu bản sắc.

Chị Vũ Diệp Anh, một cư dân đang sống tại Waterpoint chia sẻ: “Tôi chuyển về Waterpoint từ khi có con, nên tiêu chí đầu tiên của gia đình là tìm một môi trường sống xanh, sạch và lành mạnh. Ở đây, con có không gian vui chơi, được gần gũi với thiên nhiên và có môi trường học tập tốt. Điều tôi thích nữa là gia đình có cơ hội gặp gỡ, kết nối với những người có cùng tần số, cùng lối sống, nên dần hình thành một cộng đồng khá gắn kết.”

Không gian sống rộng mở tại Waterpoint góp phần kết nối cộng đồng cư dân.

Một đại đô thị đáng sống không chỉ cần quy hoạch tốt, mà còn phải được vận hành tốt. Tại Waterpoint, danh hiệu “đại đô thị đáng sống” được chứng minh bằng một đô thị đã hiện hữu sinh động với hệ tiện ích đi vào vận hành và cộng đồng cư dân về an cư ngày một đông đúc. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho triết lý “bất động sản giá trị thực” mà Nam Long đã và đang theo đuổi.