Trang chủ Kinh tế số

Rò rỉ thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm

Bạch Dương

05/02/2026, 09:01

Từ lâu, giới công nghệ đã đồn đoán Apple sẽ sớm trình làng iPhone không nút bấm vật lý. Phiên bản kỷ niệm 20 năm có thể chính là sản phẩm hiện thực hóa ý tưởng này…

Ảnh minh hoạ iPhone 17 Promax: CNET.
Ảnh minh hoạ iPhone 17 Promax: CNET.

Theo nhiều nguồn tin, năm 2027 tới đây, Apple sẽ tung thiết kế đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ra đời của iPhone, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X vào năm 2017.

Thời điểm kỷ niệm 10 năm, Apple đã mạnh dạn loại bỏ Touch ID, đưa Face ID lên thay thế và mở ra một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cho iPhone với viền màn hình mỏng tối đa và duy trì cho đến các thế hệ iPhone hiện nay.

Còn hiện nay, theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển một mẫu iPhone có thiết kế “cực kỳ phức tạp”, khác xa so với các thế hệ trước.

LOẠT ĐỒN ĐOÁN VỀ ĐỘT PHÁ MỚI TRÊN "iPhone 2027"

Ra mắt lần đầu vào năm 2007, iPhone đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên di động hiện đại. Dù ở thời điểm đó, sản phẩm chưa phổ biến như hiện nay, nhưng tác động đối với xã hội và kinh tế là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, Apple của hiện tại đã khác xa dưới thời của nhà sáng lập Steve Jobs, khi hãng phải đối mặt với những thách thức mới, đặc biệt là làn sóng cạnh tranh từ các công ty AI tạo sinh.

Dòng iPhone mới nhất là iPhone 17 đã được hãng giới thiệu vào năm ngoái, trong khi iPhone 18 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, mặc dù iPhone 19 sẽ được Apple trình làng vào năm 2027, song giới công nghệ đồn đoán khi đó, Apple sẽ không đặt tên thế hệ iPhone tiếp theo như cách thông thông.

Vì cách đây 10 năm trước, năm 2017, Apple cũng từng “bỏ qua” iPhone 9 để ra mắt iPhone X. Vì vậy, không loại trừ khả năng Apple sẽ tiếp tục phá vỡ quy ước để giới thiệu iPhone 20, đánh dấu tròn 20 năm ra mắt iPhone, thay vì iPhone 19.

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào xác nhận tên gọi chính thức của mẫu iPhone kỷ niệm này. Liệu đó sẽ là iPhone 20, iPhone XX hay thậm chí iPhone 2027 để đồng bộ với cách đặt tên hệ điều hành?

Ảnh minh hoạ: CNET. 
Ảnh minh hoạ: CNET. 

Từ lâu, giới công nghệ đã đồn đoán Apple đang phát triển chiếc iPhone không còn nút bấm vật lý, và phiên bản kỷ niệm 20 năm có thể chính là sản phẩm hiện thực hóa ý tưởng này.

Một tin đồn xuất phát từ Trung Quốc vào năm ngoái cho hay iPhone ra mắt năm 2027 sẽ loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý. Thay vào đó, nút nguồn, âm lượng, nút hành động, nút điều khiển camera sẽ được tích hợp trực tiếp vào khung máy, đi kèm hệ thống phản hồi xúc giác tương tự trackpad trên MacBook. Công nghệ này cho phép thiết bị nhận biết lực nhấn nhẹ hay mạnh để kích hoạt các chức năng khác nhau.

Bên cạnh đó, iPhone kỷ niệm 20 năm được cho là sẽ sử dụng màn hình OLED mỏng hơn và sáng hơn, theo ETNews. Apple có thể áp dụng công nghệ màn hình OLED của Samsung mang tên Color Filter on Encapsulation, loại bỏ lớp phim phân cực truyền thống và đưa bộ lọc màu tích hợp trực tiếp vào lớp bảo vệ của màn hình. Nhờ đó, cấu trúc màn hình trở nên gọn nhẹ hơn, giúp giảm chói, tăng độ sáng và tiết kiệm điện năng.

Về hiệu năng, Apple dự kiến sẽ chuyển sang chip 2nm từ dòng iPhone 18. Đến phiên bản kỷ niệm năm 2027, thiết bị nhiều khả năng sẽ sử dụng thế hệ chip 2nm thứ hai, mang lại bước tiến rõ rệt về hiệu suất lẫn hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, máy có thể được trang bị RAM băng thông cao dành cho thiết bị di động, nhằm tăng tốc độ xử lý và truyền dữ liệu.

LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG PIN ANODE SILICON? 

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ pin. iPhone kỷ niệm 20 năm có thể là dòng điện thoại đầu tiên của Apple sử dụng pin anode silicon. Hiện nay, pin anode silicon đã xuất hiện trên một số mẫu smartphone Trung Quốc như OnePlus 15 hay Oppo Find X9 Pro.

Công nghệ này cho phép tăng dung lượng pin trong cùng một kích thước nhờ mật độ năng lượng cao hơn. Nếu áp dụng, Apple có thể trang bị pin dung lượng lớn hơn mà không làm tăng đáng kể kích thước thiết bị.

Về camera, thông tin hiện vẫn còn khá hạn chế. Dù có tin đồn rằng Apple có thể đưa cảm biến 200MP lên iPhone vào khoảng năm 2028, nhưng chưa có nhiều dữ liệu cụ thể.

Nhiều kỳ vọng cho rằng Apple sẽ nâng cấp cảm biến lớn hơn và cải thiện thuật toán xử lý hình ảnh, đặc biệt ở chế độ chân dung và macro. Tuy nhiên, người dùng có thể phải chờ đến khi iPhone 18 ra mắt để hiểu rõ hơn định hướng camera của Apple trong giai đoạn tiếp theo.

iPhone kỷ niệm 20 năm được dự đoán sẽ trình làng vào năm 2027.

Còn trước mắt, cuối năm nay, Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và Pro Max với Dynamic Island thu gọn và bộ xử lý mạnh hơn, đồng thời không loại trừ khả năng ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đang được đồn đoán.

Apple kỷ niệm 20 năm cảm biến 200MP chip 2nm công nghệ smartphone iPhone 18 iPhone 20 kinh tế số màn hình OLED pin anode silicon thiết kế iPhone 2027

VnEconomy