Iran đang có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài bị đóng băng?

Bình Minh

13/04/2026, 10:41

Các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản ở nước ngoài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc đàm phán hòa bình vừa diễn ra ở Pakistan, một trong những yêu cầu mà phía Iran đưa ra với Mỹ là giải phóng tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Tehran. Do hai bên còn sự khác biệt quan điểm ở mức độ lớn trong nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề tài sản đóng băng, nên cuộc đàm phán đã không thể đi đến một thỏa thuận hòa bình.

Theo trang Euronews, không có một dữ liệu thống kê cụ thể nào về số tài sản bị đóng băng của Iran, nhưng theo một số ước tính, con số này là hơn 100 tỷ USD.

Trước đây, Iran đã mở các tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng toàn cầu lớn, nhằm mục đích duy trì dự trữ phục vụ cho việc hậu thuẫn tỷ giá đồng nội tệ của nước này là rial. Sau đó, các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản đó.

Đây là một lý do khiến đồng rial có những đợt giảm giá chóng mặt và các nhà nhập khẩu Iran gặp khó khăn trong việc tìm nguồn ngoại tệ như USD, euro, yên Nhật… để mua hàng hóa từ nước ngoài.

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent thừa nhận Mỹ cố tình gây ra sự thiếu hụt ngoại tệ ở Iran để tạo sức ép đối với chính quyền Tehran.

“Chúng tôi đã tạo ra sự thiếu hụt USD ở Iran, với đỉnh điểm là vào tháng 12/2025, khi một trong những ngân hàng lớn nhất Iran sụp đổ vì bị người dân rút tiền ồ ạt. Ngân hàng Trung ương Iran đã phải in tiền, tỷ giá đồng tiền của Iran rơi tự do và lạm phát bùng nổ”, ông Bessent nói.

Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran đã ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Theo dữ liệu được Trung tâm Thống kê Iran (SCI) công bố, tốc độ lạm phát hàng năm ở nước này trong tháng 2 là 68,1%, mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) công bố mức lạm phát là 62,2%.

Điều này cho thấy tài sản bị đóng băng là một vấn đề gai góc trong cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Mỹ từ lâu đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để chặn Iran tiếp cận với dự trữ ngoại hối của nước này. Tuy nhiên, đã có một số lần Iran được tiếp cận một phần với các tài sản đó. Chẳng hạn, sau khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga vào năm 2014, Iran được đưa về nước 4,2 tỷ USD dự trữ ở nước ngoài.

Năm 2015, cũng các quốc gia trên phê chuẩn một Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà theo đó, Iran nhất trí cắt giảm mạnh chương trình hạt nhân, cho phép các thanh sát viên quốc tế vào kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này. Đổi lại, Iran được phép tiếp cận với tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.

Dù vậy, vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng đối với Iran, một lần nữa đóng băng tài sản của Iran nằm trong các tài khoản ở nước ngoài.

Sau khi bị Mỹ tái áp các biện pháp trừng phạt, Iran đã tập trung vào đàm phán song phương với các quốc gia nơi đặt các tài khoản bị đóng băng của nước này, để thuyết phục các nước đó giải phóng những tài sản đó.

Đợt giải phóng tài sản đóng băng của Iran gần đây nhất diễn ra vào tháng 9/2024, khi có khoảng 6 tỷ USD tiền bán dầu của Iran - bị đóng băng trong các ngân hàng ở Hàn Quốc vào năm 2019 - được chuyển về các tài khoản ở Qatar sau khi Mỹ tạm miễn trừng phạt đối với Iran liên quan tới việc trao đổi tù nhân.

Tuy nhiên, việc giải phóng số tài sản này đi kèm điều kiện Iran chỉ được dùng số tiền đó để mua những hàng hóa vì mục đích nhân đạo như thực phẩm và thuốc men, dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ.

Tiếp đó, tài sản của Iran ở nước ngoài tiếp tục bị phong tỏa sau khi Hamas - tổ chức phiến quân được Iran hậu thuẫn - tấn công Israel vào tháng 10/2023.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

EU vẫn cảnh báo về cú sốc đình lạm dù Mỹ - Iran ngừng bắn

Những lệnh bán khống dầu lớn bất thường được đặt trước khi có tin ngừng bắn giữa Mỹ - Iran

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Chuỗi sự kiện thường niên mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần này diễn ra dưới sức ép từ cú sốc địa chính trị mới là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này sẽ phong tỏa tất cả hoạt động hàng hải ra vào các hải cảng của Iran từ 10h sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ...

Giá vàng "bốc hơi" hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác...

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Những diễn biến này đang đặt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Tehran vào tình thế mong manh...

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau 21 giờ đàm phán tại Islamabad (Pakistan), Mỹ và Iran đã rời khỏi đây vào ngày Chủ nhật (12/4) mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

