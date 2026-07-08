Izumi City: Tọa độ đáng sống được nâng tầm bởi quy hoạch

Giữa làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ về phía Đông TP.HCM, Đồng Nai đang dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới nhờ lợi thế hạ tầng, không gian ven sông và dư địa đô thị còn rộng mở. Tọa lạc tại tâm điểm này, Izumi City được nhìn nhận là đô thị lý tưởng để an cư khi hội tụ vị trí chiến lược bên sông Đồng Nai, quy hoạch đồng bộ và triết lý phát triển gắn với cả yếu tố hiện đại lẫn phong thủy.

Từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cấu trúc đô thị vùng Đông Nam Bộ. Với vị thế mới, địa phương đang mở rộng vai trò từ trung tâm công nghiệp sang cực tăng trưởng đa chức năng, thu hút logistics, thương mại, dịch vụ và dòng dân cư chất lượng cao.

Đáng chú ý, hành lang sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến Nhơn Trạch đang được định hướng trở thành một trục tái thiết quan trọng. Theo chủ trương được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai thống nhất, không gian ven sông sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành diện mạo đô thị ven sông đặc trưng, gắn với dịch vụ, công trình công cộng và chất lượng sống mới.

ĐỒNG NAI: ĐÓN VẬN HỘI TỪ NHỮNG “MẠCH” TĂNG TRƯỞNG MỚI

Khi dòng sông trở thành trục tổ chức không gian đô thị, những khu vực nằm dọc hành lang phát triển này càng có thêm dư địa bứt phá. Trong đó, khu vực Long Hưng nổi bật nhờ vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, với tiềm năng phát triển các mô hình đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng liên vùng và nội tỉnh tiếp tục tạo xung lực phát triển cho khu vực. Bên cạnh sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến metro nối dài đến sân bay đang được triển khai. Đây là những trục huyết mạch giúp liên kết Đồng Nai với sân bay, cảng biển, trung tâm logistics và các cực tăng trưởng, mở ra dư địa phát triển cho các đô thị nằm trên trục kết nối phía Đông và sẵn sàng cho làn sóng an cư mới.

Không gian sống xanh tại Izumi City bên sông Đồng Nai mang đến môi trường lý tưởng để các gia đình an cư, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và thể chất.

Sự cộng hưởng giữa vị thế mới, quy hoạch ven sông và hạ tầng kết nối đang tạo lực hút rõ nét cho thị trường. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tại Đồng Nai tăng 21% tính đến tháng 9/2025, cao gấp đôi mức trung bình khu Đông TP.HCM.

SỨC HÚT ĐÔ THỊ VEN SÔNG ĐỒNG NAI QUA LĂNG KÍNH QUY HOẠCH VÀ PHONG THỦY

Trong lịch sử đô thị thế giới, nhiều thành phố phồn vinh được hình thành bên các dòng sông lớn. Sông mở ra giao thương, định hình cảnh quan và bản sắc sống, nhờ đó bất động sản ven sông luôn được xem là dòng tài sản khan hiếm, có giá trị bền vững.

Tại Izumi City, lợi thế ấy được thể hiện rõ qua hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai và địa thế ba mặt giáp sông - một ưu thế khó tái tạo trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn. Song, cảnh quan ven sông chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở cách thiên nhiên được tích hợp trong chiến lược quy hoạch để tạo nên một đô thị đủ đầy về trải nghiệm và bền vững cho hành trình an cư.

Izumi City là nơi con người và thiên nhiên giao hòa, góp phần nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Kiến trúc của Izumi City mang phong cách Nam Âu đương đại, ưu tiên không gian mở để đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, hướng đến môi trường sống cân bằng, thư thái. Bên cạnh đó, hệ tiện ích tại dự án và liền kề đa dạng với trung tâm thương mại, trường học liên cấp quốc tế Uppingham, bệnh viện quốc tế, công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền cùng chuỗi tiện ích thể thao và sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, làm việc và giải trí cho cư dân.

Tâm điểm của dự án là phân khu Izumi Canaria đang mở bán, tiếp giáp gần 1km mặt tiền sông cùng 15 công viên nội khu. Với chuỗi tiện ích khép kín gồm clubhouse, hồ bơi và khu thể thao, phân khu này đáp ứng không gian sống tiện nghi, vừa riêng tư, vừa kết nối cho nhiều thế hệ. Hiện những căn nhà đầu tiên đang được hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.

Pháp lý minh bạch cùng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng từ các đối tác Nhật Bản giúp phân khu này trở thành lựa chọn an cư bền vững với tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn. Ảnh phối cảnh phân khu Izumi Canaria đang mở bán và dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.

Dưới góc độ phong thủy, chuyên gia Nguyễn Hữu Hồng Kỳ cho biết, đặc điểm địa lý của Izumi City tương thích với triết lý “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” nhờ hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, được bao bọc bởi sông Đồng Nai và tọa lạc ngay giao điểm các trục giao thông huyết mạch, liên thông với TP.HCM.

Ông cũng dẫn quan niệm “thủy bọc Thanh Long, lộ thông mạch khí” để lý giải lợi thế dự án. Theo đó, “thủy bọc” tượng trưng cho thế đất hài hòa, giàu sinh khí; “lộ thông” mang hàm ý giao thông khai mở, tạo điều kiện cho dòng người, thương mại và nguồn lực lưu chuyển.

Sự cộng hưởng giữa vị trí ven sông, cấu trúc đô thị hài hòa, không gian sống sinh thái và lợi thế phong thủy tạo nên sức hút riêng của Izumi City như một điểm tựa vững chắc cho một tổ ấm an cư lâu dài và mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Đồng Nai.