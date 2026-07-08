Izumi City: Tọa độ đáng sống được nâng tầm bởi quy hoạch

Từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cấu trúc đô thị vùng Đông Nam Bộ. Với vị thế mới, địa phương đang mở rộng vai trò từ trung tâm công nghiệp sang cực tăng trưởng đa chức năng, thu hút logistics, thương mại, dịch vụ và dòng dân cư chất lượng cao.
Đáng chú ý, hành lang sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến Nhơn Trạch đang được định hướng trở thành một trục tái thiết quan trọng. Theo chủ trương được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai thống nhất, không gian ven sông sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành diện mạo đô thị ven sông đặc trưng, gắn với dịch vụ, công trình công cộng và chất lượng sống mới.
Khi dòng sông trở thành trục tổ chức không gian đô thị, những khu vực nằm dọc hành lang phát triển này càng có thêm dư địa bứt phá. Trong đó, khu vực Long Hưng nổi bật nhờ vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, với tiềm năng phát triển các mô hình đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.
Ngoài ra, hệ thống hạ tầng liên vùng và nội tỉnh tiếp tục tạo xung lực phát triển cho khu vực. Bên cạnh sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến metro nối dài đến sân bay đang được triển khai. Đây là những trục huyết mạch giúp liên kết Đồng Nai với sân bay, cảng biển, trung tâm logistics và các cực tăng trưởng, mở ra dư địa phát triển cho các đô thị nằm trên trục kết nối phía Đông và sẵn sàng cho làn sóng an cư mới.
Sự cộng hưởng giữa vị thế mới, quy hoạch ven sông và hạ tầng kết nối đang tạo lực hút rõ nét cho thị trường. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tại Đồng Nai tăng 21% tính đến tháng 9/2025, cao gấp đôi mức trung bình khu Đông TP.HCM.
Trong lịch sử đô thị thế giới, nhiều thành phố phồn vinh được hình thành bên các dòng sông lớn. Sông mở ra giao thương, định hình cảnh quan và bản sắc sống, nhờ đó bất động sản ven sông luôn được xem là dòng tài sản khan hiếm, có giá trị bền vững.
Tại Izumi City, lợi thế ấy được thể hiện rõ qua hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai và địa thế ba mặt giáp sông - một ưu thế khó tái tạo trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn. Song, cảnh quan ven sông chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở cách thiên nhiên được tích hợp trong chiến lược quy hoạch để tạo nên một đô thị đủ đầy về trải nghiệm và bền vững cho hành trình an cư.
Kiến trúc của Izumi City mang phong cách Nam Âu đương đại, ưu tiên không gian mở để đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, hướng đến môi trường sống cân bằng, thư thái. Bên cạnh đó, hệ tiện ích tại dự án và liền kề đa dạng với trung tâm thương mại, trường học liên cấp quốc tế Uppingham, bệnh viện quốc tế, công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền cùng chuỗi tiện ích thể thao và sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, làm việc và giải trí cho cư dân.
Tâm điểm của dự án là phân khu Izumi Canaria đang mở bán, tiếp giáp gần 1km mặt tiền sông cùng 15 công viên nội khu. Với chuỗi tiện ích khép kín gồm clubhouse, hồ bơi và khu thể thao, phân khu này đáp ứng không gian sống tiện nghi, vừa riêng tư, vừa kết nối cho nhiều thế hệ. Hiện những căn nhà đầu tiên đang được hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.
Dưới góc độ phong thủy, chuyên gia Nguyễn Hữu Hồng Kỳ cho biết, đặc điểm địa lý của Izumi City tương thích với triết lý “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” nhờ hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, được bao bọc bởi sông Đồng Nai và tọa lạc ngay giao điểm các trục giao thông huyết mạch, liên thông với TP.HCM.
Ông cũng dẫn quan niệm “thủy bọc Thanh Long, lộ thông mạch khí” để lý giải lợi thế dự án. Theo đó, “thủy bọc” tượng trưng cho thế đất hài hòa, giàu sinh khí; “lộ thông” mang hàm ý giao thông khai mở, tạo điều kiện cho dòng người, thương mại và nguồn lực lưu chuyển.
Sự cộng hưởng giữa vị trí ven sông, cấu trúc đô thị hài hòa, không gian sống sinh thái và lợi thế phong thủy tạo nên sức hút riêng của Izumi City như một điểm tựa vững chắc cho một tổ ấm an cư lâu dài và mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Đồng Nai.
Đến ngày 7/7, Hà Nội đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm ngày 24/6. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu và đo đạc những thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành các mốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch…
Vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là thiếu phương pháp định giá mà là thiếu hệ thống dữ liệu đủ tin cậy để các phương pháp định giá đất phát huy hiệu quả…
Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng tham mưu quy trình, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công; quy định khung giá cho thuê nhà ở; thực hiện việc mua, thuê mua nhà ở thương mại để bố trí quỹ nhà ở cho nhân lực chất lượng cao…
Nexus Tower - tòa căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị Đông Nam Oasis City - sẽ chính thức ra mắt và mở bán vào 08h00, thứ Bảy ngày 11/07/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác phân phối trên toàn khu vực.
Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ Tư pháp được giao rà soát, hoàn thiện nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá. Đáng chú ý, đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân từ 10% - 50% lên 20% - 50%...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...