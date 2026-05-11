Kê khai thuế trên toàn bộ doanh thu “gây khó” cho nền tảng gọi xe

Hoàng Sơn

11/05/2026, 17:51

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nền tảng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu không phân biệt phần được hưởng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính hợp lý. Theo VCCI, cách tiếp cận khiến nghĩa vụ thuế không tương xứng với phần thu nhập thực nhận và phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở nhiều mô hình kinh doanh khác nhau…

VnEconomy

Một trong những nội dung đáng chú ý trong góp ý của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế là các quy định liên quan đến kê khai, nộp thuế và cơ chế khấu trừ thuế trong hoạt động hợp tác kinh doanh và nền tảng số.

Thứ nhất, đối với quy định về kê khai, nộp thuế trong trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, Dự thảo tại Điểm b Khoản 2 Điều 22 yêu cầu tổ chức phải kê khai thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác, không phân biệt hình thức phân chia kết quả, đồng thời thực hiện khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác.

Theo đánh giá của VCCI, quy định này tuy hướng đến mục tiêu đơn giản hóa quản lý nhưng chưa phản ánh đúng bản chất kinh tế của giao dịch, cũng như chưa phù hợp với thực tiễn vận hành của nhiều mô hình kinh doanh hiện nay, từ đó có thể tạo ra những bất cập cho các bên liên quan.

Bất cập này được thể hiện rõ qua mô hình dịch vụ gọi xe công nghệ. Trong thực tế, doanh nghiệp nền tảng và tài xế thường phân chia doanh thu theo tỷ lệ thỏa thuận.

"Điều chỉnh quy định theo hướng tổ chức chỉ thực hiện kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu hoặc thu nhập mà cá nhân được hưởng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghĩa vụ khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác".

(Góp ý của VCCI)

Tuy nhiên, theo cách tính trong dự thảo, doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng ở mức  10% trên toàn bộ doanh thu chuyến xe, dù chỉ thực nhận một phần nhỏ trong tổng doanh thu.

Điều này khiến doanh nghiệp phải gánh nghĩa vụ thuế vượt quá phần doanh thu thực nhận, trong khi không có đầy đủ hóa đơn đầu vào từ phía tài xế để khấu trừ chi phí hợp lệ, VCCI cho biết.

Về phía người lái xe, việc áp dụng mức thuế giá trị gia tăng tương tự doanh nghiệp cũng không phù hợp với đặc thù của cá nhân kinh doanh, vốn thường thuộc diện miễn thuế hoặc áp dụng mức thuế theo tỷ lệ thấp hơn.

Thứ hai, liên quan đến trách nhiệm của nền tảng số trong việc khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, Điều 43 44 Dự thảo quy định chủ nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm khấu trừ thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu phát sinh tại Việt Nam và các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.  Đồng thời bãi bỏ quy định tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP.

“Trước đây, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về tỷ lệ khấu trừ giúp các nền tảng có cơ sở rõ ràng để thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, các quy định hiện hành về thuế chuyên ngành không hướng dẫn cụ thể về mức thuế suất. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định mức thuế khấu trừ, đặc biệt trong bối cảnh hàng hóa và dịch vụ trên nền tảng số rất đa dạng”.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, việc chỉ quy định mang tính nguyên tắc như trên trong khi bãi bỏ Nghị định 117/2025/NĐ-CP là chưa hợp lý bởi lẽ thuế mà các nền tảng số khấu trừ từ hộ và cá nhân kinh doanh là hình thức thu tại nguồn và mang tính tạm thời.

Từ những vướng mắc nêu trên, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh dựa trên hai phương án.

Một  bổ sung quy định cụ thể tại Dự thảo này về tỷ lệ phần trăm trên doanh thu để căn cứ xác định số thuế khấu trừ theo hướng tương tự cách tiếp cận đã được quy định trước đây.

Theo đó, đối với thuế giá trị gia tăng, mức áp dụng có thể là 1% đối với hàng hóa, 5% đối với dịch vụ và 3% đối với vận tải hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú có thể áp dụng mức 0,5% đối với hàng hóa, 2% đối với dịch vụ và 1,5% đối với vận tải hoặc dịch vụ liên quan đến hàng hóa; trong khi cá nhân không cư trú lần lượt áp dụng mức 1%, 5% 2%.

Hai là trong trường hợp cần thêm thời gian để hoàn thiện các quy định của pháp luật thuế chuyên ngành, cần xem xét duy trì hiệu lực của Nghị định số 117/2025/NĐ-CP cho đến khi có quy định thay thế đầy đủ. Việc này nhằm tránh phát sinh khoảng trống pháp lý và bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các chủ thể liên quan,  VCCI cho biết.

Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán

08:46, 07/05/2026

Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán

Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

11:52, 15/03/2026

Hộ kinh doanh sàn thương mại

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

07:18, 10/03/2026

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

Sau cú sốc năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi chậm và quy mô vẫn thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, trái phiếu Chính phủ cũng bắt đầu giảm sức hút từ cuối năm ngoái, khi lãi suất tăng trở lại. Hệ quả là gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn đổ dồn lên hệ thống ngân hàng đang gặp áp lực lớn từ các chỉ số an toàn vốn và hạn mức (room) tín dụng ngày càng hạn hẹp...

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Dù dời khỏi OCB, nhưng Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết vẫn theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực này trong tương lai…

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu

Chỉ 9,3% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam tiếp cận được vốn ngân hàng (thấp xa so với 56,1% ở doanh nghiệp lớn) vì có tới 70% SMEs nằm trong nhóm rủi ro tín dụng trung bình đến cao. Bởi vậy, ngân hàng cũng rất tốn kém chi phí phục vụ đối với mỗi đơn vị vốn. Để bù đắp rủi ro và chi phí, ngân hàng tăng lãi suất, phí hoặc yêu cầu tài sản bảo đảm cao hơn khiến SMEs càng khó vay...

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau 2 phiên “đứng giá” liên tiếp (8-9/5), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đều nằm trong xu hướng giảm. Mỗi nhịp điều chỉnh giảm đều lên tới cả nửa triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

