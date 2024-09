Kết luận của Chính phủ về triển khai đường cao tốc Nha Trang – Đà Lạt

Thông báo kết luận nêu rõ tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là tuyến đường bộ ngắn nhất kết nối hai địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh là duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; kết nối hai trung tâm kinh tế, du lịch lớn của đất nước là tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vận tải hàng hóa bằng phương tiện trọng tải lớn từ Tây Nguyên đến các cảng biển duyên hải Nam Trung Bộ ngày càng cao.

Do đó, cần có một tuyến đường chất lượng cao và an toàn kết nối hai trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước là Đà Lạt và Nha Trang, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm quốc phòng - an ninh của khu vực; góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Việc sớm đầu tư tuyến đường cao tốc Nha Trang – Đà Lạt là rất cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, triển khai dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất nghiên cứu triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT để thu hút nguồn lực của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa sớm thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trình văn bản chính thức báo cáo và thống nhất lựa chọn một địa phương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và Nhà đầu tư đề xuất dự án về thiết kế hướng tuyến, các giải pháp kỹ thuật xây dựng để đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động, ảnh hưởng đến rừng, tổng mức đầu tư, phương án tài chính, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án, hiệu quả đầu tư và các thủ tục để triển khai dự án trước năm 2030.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao công việc cho các Bộ liên quan. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương và Nhà đầu tư đề xuất dự án theo quy định; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hướng dẫn các thủ tục về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương và Nhà đầu tư đề xuất dự án các nội dung, thủ tục liên quan để sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 5535/UBND-XDND giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý đề xuất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải về việc đầu tư, xây dựng đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt qua địa phận hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Được biết, Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có chiều dài dự kiến hơn 80,8 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/giờ với giai đoạn thực hiện khoảng từ 2024 - 2028.

Điểm đầu dự án giao với cao tốc Bắc - Nam tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Darahoa thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo dự toán ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án 17.540 tỷ đồng, nhà đầu tư huy động hơn 7.500 tỷ đồng.