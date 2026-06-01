Thị trường du lịch hạng sang tiếp tục tăng trưởng tại châu Á

Trong bài viết "Decoding Asia's luxury titans” (Giải mã những 'ông trùm' du lịch hạng sang châu Á) mới đây, chuyên trang Travel Weekly Asia nhận định Trung Quốc và Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành những động lực quan trọng của ngành du lịch hạng sang toàn cầu…

Trung Quốc hiện nằm trong nhóm thị trường có nhu cầu du lịch cao nhất mùa hè 2026, với nhiều du khách ưu tiên những hành trình du lịch hạng sang mang lại trải nghiệm sâu sắc và được cá nhân hóa. Theo kết quả khảo sát "Chỉ số Niềm tin Du lịch toàn cầu Allianz 2026" được China Daily dẫn lại ngày 27/5, 74% du khách trên toàn thế giới có kế hoạch đi du lịch trong mùa hè năm nay. Riêng tại Trung Quốc, tỷ lệ này đạt 81%.

Đáng chú ý, du khách Trung Quốc dự kiến chi tiêu bình quân cho các chuyến đi mùa hè 2026 cao hơn phần lớn các quốc gia khác. Theo Future Market Insights, thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc được dự báo tăng từ 183,8 tỉ USD năm 2026 lên 459,4 tỉ USD vào năm 2036, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,6%.

Trong khi đó, báo cáo của Visa Business & Economic Insights thì nhấn mạnh sự chuyển hướng trong chi tiêu du lịch nước ngoài của du khách Ấn Độ. Với các lựa chọn từ những biệt thự riêng tư ở Maldives đến các hành trình ẩm thực được tuyển chọn kỹ lưỡng ở Paris, du khách hạng sang của Ấn Độ đang định hình lại kỳ vọng, thúc đẩy các điểm đến suy nghĩ lại về trải nghiệm, dịch vụ, thậm chí cả định nghĩa về sự sang trọng.

Dự báo cho thấy đến năm 2033, hai thị trường này có thể tạo ra gần 300 tỉ USD doanh thu từ du lịch hạng sang. Trước đó, chuyên gia kinh tế Simon Baptist thuộc tập đoàn tài chính đa quốc gia Visa tại Hội chợ Du lịch hạng sang quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2025 đã cho rằng, châu Á sẽ chiếm gần 1/2 số cá nhân "siêu giàu" (UHNW) mới trên thế giới vào năm 2028, góp phần thúc đẩy thị trường du lịch hạng sang trị giá 2,14 nghìn tỉ USD tại 10 nền kinh tế trọng điểm trong khu vực.

Những chuyến đi phổ biến dành cho nhóm du khách này sẽ được thiết kế xoay quanh các giải thể thao danh giá như Wimbledon với ghế Debenture, Formula 1 tại Monaco, Singapore, Abu Dhabi hoặc xem đua trên du thuyền tại cảng Port Hercule, các giải golf như The Open và The Masters hay Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Tất cả được tổ chức liền mạch bằng chuyên cơ, trực thăng và quyền tiếp cận hậu trường thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân đặc biệt.

Theo giới chuyên gia, giá trị xã hội và khả năng hiện diện tại những khoảnh khắc toàn cầu không thể lặp lại sẽ tạo nên sức hút của loại hình du lịch hạng sang trong năm 2026. Bên cạnh đó, du lịch tàu hỏa xa xỉ đang hồi sinh mạnh mẽ. Những hành trình nhiều ngày trên Orient Express tại châu Âu hay Eastern & Oriental Express tại Đông Nam Á mang đến những phòng suite riêng tư, ẩm thực tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, CEO toàn cầu của Fairmont Hotels & Resorts, ông Omer Acar, cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong phân khúc cao cấp. Dù vẫn đang ở giai đoạn đầu so với một số thị trường phát triển lâu năm, chính điều đó lại tạo nên sức hút rất riêng: một điểm đến còn nhiều điều để khám phá, giàu tính chân thực và sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Tại TP.HCM, sản phẩm kết hợp trực thăng và du thuyền không chỉ là bước khởi động cho mùa du lịch hè cao điểm 2026, mà đã cho thấy thị trường bắt đầu tập trung hướng đến các sản phẩm cao cấp. Nhiều doanh nghiệp còn tính đến việc kết hợp thêm golf vào hành trình độc đáo trên, tạo thành chuỗi trải nghiệm đa lớp.

Tương tự tại Quảng Trị, phóng sự về Hang Sơn Đoòng trên chương trình 60 Minutes của CBS (Mỹ) nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Chỉ sau 24 giờ, lượng truy cập website của đơn vị vận hành tour tăng gấp 20 lần. Theo tìm hiểu, các tour giai đoạn 2026 - 2027 đã kín chỗ, trong khi lượng đặt trước cho năm 2028 bắt đầu tăng.

Tại Nha Trang, các dịch vụ như lặn biển bằng bình dưỡng khí, đi bộ dưới đáy biển, thuê ca nô riêng hay combo nghỉ dưỡng… được triển khai đồng bộ. Trong khi đó, Hà Nội tập trung vào phân khúc chi trả cao với các trải nghiệm ẩm thực fine dining, tour riêng, lưu trú khách sạn hạng sang… Mỗi dịch vụ đều có giá trị cao, góp phần nâng mức chi tiêu thay vì chỉ tăng số lượng khách.

Sau 12 năm khai thác, Sơn Đoòng mang về khoảng 25,5 triệu USD. Đây là tour du lịch mạo hiểm cao cấp, giới hạn số người tham gia hàng năm.

Mới đây, hai du khách người New Zealand cũng đã chi trả 19.780 USD/2 người cho hành trình 8 ngày 7 đêm trên tàu hỏa hạng sang Hà Nội – TP.HCM. Với chuyến đi này, các vị khách sẽ có những điểm dừng chân dọc hành trình bao gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng để du khách có dịp trải nghiệm hành trình di sản văn hóa từ Bắc vào Nam.

Không dừng lại ở những chuyến tham quan đơn thuần, nhờ các khu nghỉ dưỡng cao cấp và không gian biển phù hợp, nhiều địa phương của Việt Nam đang dần trở thành "điểm ngắm" của thị trường cưới xa xỉ. Trong quý 1 năm nay, hàng loạt đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ đến Việt Nam tổ chức.

Nổi bật là đám cưới của một gia đình tỉ phú Ấn Độ diễn ra ở Hạ Long, sử dụng trọn khu nghỉ dưỡng, với quy mô khoảng 300 - 500 khách thuộc giới thượng lưu. Sự kiện được chuẩn bị công phu trong nhiều tháng, thiết kế "may đo" về không gian, ẩm thực và nghi lễ với chi phí lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngày 25/5 vừa qua, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Phil Nelson, Phó chủ tịch điều hành CNN International Commercial nhằm trao đổi định hướng hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo đó, ông Phil Nelson khẳng định Việt Nam hiện sở hữu nhiều sản phẩm du lịch giàu tiềm năng như du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch golf, nghỉ dưỡng cao cấp hay các điểm đến gắn với điện ảnh, vì vậy cần có những cách thức để truyền tải tiềm năng, vẻ đẹp, câu chuyện hấp dẫn của Việt Nam tới đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

CNN hiện cũng đang đẩy mạnh phát triển mảng tổ chức sự kiện quốc tế thông qua chuỗi chương trình Global Perspectives (Góc nhìn toàn cầu), quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế nhằm trao đổi về các chủ đề lớn như du lịch, AI, văn hóa, nghệ thuật... Trong thời gian tới, CNN sẽ nghiên cứu tổ chức các hoạt động tương tự tại Việt Nam hoặc phối hợp đưa các diễn giả, nội dung, tiêu chuẩn quốc tế vào các sự kiện do Việt Nam đăng cai tổ chức.