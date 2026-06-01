Thị trường du lịch hạng sang tiếp tục tăng trưởng tại châu Á
Tường Bách
01/06/2026, 08:56
Trong bài viết "Decoding Asia's luxury titans” (Giải mã những 'ông trùm' du lịch hạng sang châu Á) mới đây, chuyên trang Travel Weekly Asia nhận định Trung Quốc và Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành những động lực quan trọng của ngành du lịch hạng sang toàn cầu…
Trung Quốc hiện nằm trong nhóm thị trường có nhu cầu du lịch
cao nhất mùa hè 2026, với nhiều du khách ưu tiên những hành trình du lịch hạng sang mang lại trải nghiệm sâu sắc và được cá nhân hóa. Theo kết quả khảo sát
"Chỉ số Niềm tin Du lịch toàn cầu Allianz 2026" được China Daily dẫn
lại ngày 27/5, 74% du khách trên toàn thế giới có kế hoạch đi du lịch trong mùa
hè năm nay. Riêng tại Trung Quốc, tỷ lệ này đạt 81%.
Đáng chú ý, du khách Trung Quốc dự kiến chi tiêu bình quân
cho các chuyến đi mùa hè 2026 cao hơn phần lớn các quốc gia khác. Theo
Future Market Insights, thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc được
dự báo tăng từ 183,8 tỉ USD năm 2026 lên 459,4 tỉ USD vào năm 2036, tương ứng tốc
độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,6%.
Trong khi đó, báo cáo của Visa Business & Economic
Insights thì nhấn mạnh sự chuyển hướng trong chi tiêu du lịch nước
ngoài của du khách Ấn Độ. Với các lựa
chọn từ những biệt thự riêng tư ở Maldives đến các hành trình ẩm thực được tuyển
chọn kỹ lưỡng ở Paris, du khách hạng sang của Ấn Độ đang định hình lại kỳ vọng,
thúc đẩy các điểm đến suy nghĩ lại về trải nghiệm, dịch vụ, thậm
chí cả định nghĩa về sự sang trọng.
Dự báo cho thấy đến năm 2033, hai thị trường này có thể tạo
ra gần 300 tỉ USD doanh thu từ du lịch hạng sang. Trước đó, chuyên gia
kinh tế Simon Baptist thuộc tập đoàn tài chính đa quốc gia Visa tại Hội chợ Du
lịch hạng sang quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2025 đã cho rằng, châu
Á sẽ chiếm gần 1/2 số cá nhân "siêu giàu" (UHNW) mới trên thế giới vào năm 2028, góp phần thúc đẩy thị trường du lịch hạng sang trị giá 2,14 nghìn tỉ USD tại 10 nền kinh tế trọng điểm trong khu vực.
Những chuyến đi phổ biến dành cho nhóm du khách này sẽ được thiết kế xoay quanh các giải thể
thao danh giá như Wimbledon với ghế Debenture, Formula 1 tại Monaco,
Singapore, Abu Dhabi hoặc xem đua trên du thuyền tại cảng Port Hercule, các giải
golf như The Open và The Masters hay Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Tất
cả được tổ chức liền mạch bằng chuyên cơ, trực thăng và quyền tiếp cận hậu trường
thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân đặc biệt.
Theo giới chuyên gia, giá trị xã hội và khả năng hiện
diện tại những khoảnh khắc toàn cầu không thể lặp lại sẽ tạo nên sức hút của loại
hình du lịch hạng sang trong năm 2026. Bên cạnh đó, du lịch tàu hỏa xa xỉ đang hồi sinh mạnh mẽ. Những hành
trình nhiều ngày trên Orient Express tại châu Âu hay Eastern & Oriental
Express tại Đông Nam Á mang đến những phòng suite riêng tư, ẩm
thực tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, CEO toàn cầu của Fairmont
Hotels & Resorts, ông Omer Acar, cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một
trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong phân khúc cao cấp. Dù vẫn
đang ở giai đoạn đầu so với một số thị trường phát triển lâu năm, chính điều đó
lại tạo nên sức hút rất riêng: một điểm đến còn nhiều điều để khám phá, giàu
tính chân thực và sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Tại TP.HCM, sản phẩm kết hợp trực thăng và du thuyền không
chỉ là bước khởi động cho mùa du lịch hè cao điểm 2026, mà đã cho thấy thị trường
bắt đầu tập trung hướng đến các sản phẩm cao cấp. Nhiều doanh nghiệp còn tính đến
việc kết hợp thêm golf vào hành trình độc đáo trên, tạo thành chuỗi trải nghiệm
đa lớp.
Tương tự tại Quảng Trị, phóng sự về Hang Sơn Đoòng trên
chương trình 60 Minutes của CBS (Mỹ) nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Chỉ
sau 24 giờ, lượng truy cập website của đơn vị vận hành tour tăng gấp 20 lần.
Theo tìm hiểu, các tour giai đoạn 2026 - 2027 đã kín chỗ, trong khi lượng đặt
trước cho năm 2028 bắt đầu tăng.
Tại Nha Trang, các dịch vụ như lặn biển bằng bình dưỡng khí,
đi bộ dưới đáy biển, thuê ca nô riêng hay combo nghỉ dưỡng… được triển khai đồng
bộ. Trong khi đó, Hà Nội tập trung vào phân khúc chi trả cao với các trải nghiệm ẩm thực fine dining, tour riêng, lưu trú khách sạn hạng sang…
Mỗi dịch vụ đều có giá trị cao, góp phần nâng mức chi tiêu thay vì chỉ tăng số
lượng khách.
Mới đây, hai du khách người New Zealand cũng đã chi trả 19.780 USD/2 người cho hành
trình 8 ngày 7 đêm trên tàu hỏa hạng sang Hà Nội – TP.HCM. Với chuyến đi này,
các vị khách sẽ có những điểm dừng chân dọc hành trình bao gồm Ninh Bình, Quảng
Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng
để du khách có dịp trải nghiệm hành trình di sản văn hóa từ Bắc vào
Nam.
Không dừng lại ở những chuyến tham quan đơn thuần, nhờ các khu
nghỉ dưỡng cao cấp và không gian biển phù hợp, nhiều địa phương của Việt Nam
đang dần trở thành "điểm ngắm" của thị trường cưới xa xỉ. Trong quý 1
năm nay, hàng loạt đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ đến Việt Nam tổ chức.
Nổi bật là đám cưới của một gia đình tỉ phú Ấn Độ diễn ra ở Hạ Long,
sử dụng trọn khu nghỉ dưỡng, với quy mô khoảng 300 - 500
khách thuộc giới thượng lưu. Sự kiện được chuẩn bị công phu trong nhiều tháng,
thiết kế "may đo" về không gian, ẩm thực và nghi lễ với chi phí lên tới hàng chục tỉ đồng.
Ngày 25/5 vừa qua, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam
Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Phil Nelson, Phó chủ tịch
điều hành CNN International Commercial nhằm trao đổi định hướng hợp tác
truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.
Theo đó, ông Phil Nelson khẳng định Việt Nam hiện sở hữu nhiều
sản phẩm du lịch giàu tiềm năng như du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch golf, nghỉ
dưỡng cao cấp hay các điểm đến gắn với điện ảnh, vì vậy cần có những cách thức
để truyền tải tiềm năng, vẻ đẹp, câu chuyện hấp dẫn của Việt Nam tới đúng nhóm
khách hàng mục tiêu, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.
CNN hiện cũng đang đẩy mạnh phát triển mảng tổ chức sự kiện quốc
tế thông qua chuỗi chương trình Global Perspectives (Góc nhìn toàn cầu), quy tụ các nhà hoạch định chính
sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế nhằm trao đổi về các chủ đề lớn
như du lịch, AI, văn hóa, nghệ thuật... Trong thời gian tới,
CNN sẽ nghiên cứu tổ chức các hoạt động tương tự tại Việt Nam hoặc phối hợp đưa
các diễn giả, nội dung, tiêu chuẩn quốc tế vào các sự kiện do Việt Nam đăng cai
tổ chức.
An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc
10:30, 29/05/2026
Huế phát triển chuỗi du lịch từ Bạch Mã đến Lăng Cô
10:19, 29/05/2026
Quảng Ngãi: Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo Nam Trung Bộ
Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026
Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, hè 2026, du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa trong cùng một điểm đến…
Lễ hội du lịch: “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”- tinh thần Hoàng Sa bất diệt
Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra đầy cảm xúc, mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc địa phương. Với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo", lễ hội không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Quảng Ngãi mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa.
Bùng nổ tour du lịch khám phá công nghệ Trung Quốc
Du khách quốc tế đang đổ về các nhà máy và công ty AI tại Thượng Hải, Hàng Châu hay Thâm Quyến để tận mắt chứng kiến guồng quay công nghệ của Trung Quốc…
World Cup khó “cứu” du lịch Mỹ, nhưng vẫn mang lại lợi ích thương mại
Đội tuyển Iran sẽ trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại World Cup 2026 khi phải đóng quân tại Mexico, dù toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ…
An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc
Tháng 5/2026, tỉnh An Giang ước đón 2,49 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 5.281 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 13,3 triệu lượt khách, đạt 53,2% kế hoạch năm…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: