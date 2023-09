Khách Trung Quốc đang quay trở lại Quảng Ninh

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, tổng kết sơ bộ trong hai ngày đầu nghỉ lễ đã có khoảng 232 nghìn khách đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó khách quốc tế ước đạt 12.600 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 96.600 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 486 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 6.359 lượt.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh cũng không còn tình trạng thiếu phòng nghỉ do hệ thống cơ sở khách sạn được xây mới, nâng cấp đáp ứng nhu cầu ngủ nghỉ của du khách tới địa phương.Theo kế hoạch, quý III/2023, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 4,13 triệu khách, doanh thu du lịch đạt 9.800 tỷ đồng. 9 tháng sẽ đón gần 13 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đó, ngành Du lịch Quảng Ninh đang tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại tại Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn...

Cùng với đó, Quảng Ninh đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với 6 làn xe, con đường đẹp nhất Việt Nam, đưa cầu Tình Yêu vào sử dụng kết nối TP Hạ Long với Hoành Bồ sau sáp nhập...

Đây đều là những công trình giao thông tạo đà phát triển các ngành kinh tế trong đó có kinh tế du lịch, đáp ứng tốt năng lực vận tải, kết nối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển, các trung tâm kinh tế - xã hội, các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, các khu danh lam thắng cảnh, khu di tích văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh.Tăng sức hấp dẫn các nhà đầu tư, tạo động lực, thúc đẩy và tăng cường kết nối giao thương cũng như phát triển du lịch.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng đã tạo đột phá trong phát triển hạ tầng chuyên biệt với những cảng tàu du lịch cao cấp như: Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu – cảng tàu nhân tạo đạt kỷ lục guinness lớn nhất Việt Nam với bến cảng dài gần 10km, tiếp nhận được 2.000 tàu du lịch.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – cảng tàu chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam. Cảng sở hữu hệ thống cầu, bến dài, rộng, có thể tiếp nhận đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000GT, sức chở lên đến 8.400 khách và thủy thủ đoàn.

Cảng cao cấp Ao Tiên với quy mô gần 30ha, là tổ hợp cảng thiết kế theo chủ đề không gian xanh có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu, cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế.

Cùng với đầu tư mạnh mẽ thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch, nhất là trong dịp thu đông và cuối năm, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.