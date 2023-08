Yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn lao động sau vụ sập hầm lò tại Quảng Ninh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 4 công nhân bị vùi lấp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết theo báo cáo nhanh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do sụt lở, vùi lấp, xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 26/8/2023 tại lò thượng phân tầng số 3 đào từ lò thượng thông gió vận chuyển +50/+80 vỉa 5, giếng Cánh Gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin, hậu quả làm 4 người chết.

Bộ chia sẻ trước những khó khăn của địa phương, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - thuộc Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động trên.

Để xoa dịu nỗi đau, khắc phục khó khăn và phòng ngừa tai nạn tái diễn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân; chia sẻ những khó khăn, mất mát; hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nêu trên để phòng ngừa tai nạn tái diễn, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm hình sự (nếu có); báo cáo kịp thời về Bộ theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty Cổ phần than Vàng Danh, Bộ đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên; khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các chế độ, chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn.

Đối với Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam, Bộ yêu cầu rà soát ban hành văn bản chỉ đạo trong toàn Tập đoàn để các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp phòng ngừa; đặc biệt chú trọng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong mùa mưa bão; tăng cường công tác tự kiểm tra. Cùng với đó, kịp thời xử lý những hành vi, vi phạm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động, tai nạn sự cố nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân bị than vùi lấp trong quá trình làm việc tại thượng số 3.

Vụ việc đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng TP. Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.