Khải Hoàn Imperial: Tiêu chuẩn bàn giao xứng tầm căn hộ hạng sang

Chuẩn sống hạng sang tại Khải Hoàn Imperial không được kể bằng ngôn từ, mà được "giải mã" bằng danh mục vật liệu và thiết bị bàn giao đến từ các thương hiệu quốc tế uy tín. Từ hệ façade ấn tượng, giải pháp an ninh thông minh cho đến từng chi tiết hoàn thiện nội thất bên trong giúp khách hàng an tâm sở hữu.

Căn hộ Khải Hoàn Imperial được đầu tư kỹ lưỡng từng chi tiết, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân.

Nếu trước đây những khái niệm như “hàng cao cấp”, “hàng nhập khẩu” có thể tạo sức hút, thì người mua hiện nay đã thận trọng hơn nhiều với các thông điệp truyền thông từ các chủ đầu tư. Bên cạnh vị trí, thiết kế và giá bán, khách hàng còn bóc tách khá kỹ danh mục bàn giao, từ vật liệu, thương hiệu thiết bị, chất lượng hoàn thiện đến những chi phí có thể phát sinh sau khi nhận nhà.

KHI “HẠNG SANG” CÓ THỂ KIỂM CHỨNG

Xu hướng này khiến mức độ minh bạch trở thành một tiêu chí quan trọng đối với các dự án. Giá trị căn hộ vì thế không chỉ nằm ở lời giới thiệu, mà giờ đây phải được thể hiện qua những chi tiết cụ thể, có thể kiểm chứng.

Tại Khải Hoàn Imperial, ngay từ giai đoạn phát triển, chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã công bố rõ tiêu chuẩn vật liệu xây dựng cùng danh mục thiết bị bàn giao. Tất cả được lựa chọn và triển khai đồng bộ theo phong cách Modern Neo-Classic, từ kiến trúc bên ngoài đến nội thất, tương xứng với chuẩn sống hạng sang mà dự án hướng đến.

Với một dự án hạng sang, chất lượng bàn giao không chỉ nằm ở những gì cư dân nhìn thấy trong căn hộ. Kiến trúc mặt ngoài công trình và hệ thống kỹ thuật mới là yếu tố quyết định độ bền và chi phí vận hành.

Tại Khải Hoàn Imperial, tiêu chuẩn này được thể hiện ngay từ lớp kiến trúc bên ngoài. Các mảng kính lớn gia tăng khả năng đón sáng, mở rộng tầm nhìn. Hệ nhôm kính chịu lực tại ban công và logia được tính toán về khả năng cách âm, cách nhiệt, đồng thời hạn chế cản trở tầm nhìn, giữ sự thanh thoát cho façade công trình. Vào bên trong, sảnh chính sử dụng đá ốp và gạch lát sàn theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang, kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào đa lớp, tạo nên trải nghiệm sang trọng và riêng tư ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Ban công rộng mở của căn hộ Khải Hoàn Imperial giúp kết nối thiên nhiên vào từng không gian sống.

Sự chỉn chu còn thể hiện ở cách Khải Hoàn Imperial xử lý những chi tiết kỹ thuật ít được chú ý nhưng lại có tác động trực tiếp đến trải nghiệm sống. Mỗi căn hộ chỉ bố trí một dàn nóng điều hòa tại logia riêng, thay vì lắp đặt lộ thiên trên mặt đứng. Giải pháp này vừa giữ trọn tính liền mạch của kiến trúc, vừa hạn chế tiếng ồn và giảm nhiệt tác động đến không gian sinh hoạt, đồng thời thuận tiện hơn cho việc kiểm tra, bảo trì trong quá trình sử dụng.

NÂNG NIU TỪNG TRẢI NGHIỆM SỐNG

Bên trong căn hộ, sự đầu tư được thể hiện rõ hơn ở những không gian có tần suất sử dụng cao. Không gian bếp được hoàn thiện đồng bộ với hệ tủ An Cường, bồn và vòi rửa Grohe, mặt bếp đá nhân tạo cao cấp cùng bếp từ, máy hút mùi Bosch. Theo đó, chủ đầu tư đã tính toán ngay từ đầu việc bố trí đồng bộ các thiết bị thiết yếu, vừa giữ sự gọn gàng, chỉn chu cho không gian bếp, vừa tối ưu trải nghiệm cho người sử dụng.

Không gian phòng tắm được đầu tư với thiết bị Duravit, Grohe - hai thương hiệu nổi tiếng từ Đức thường hiện diện tại các khách sạn, resort 5 sao, kết hợp gạch porcelain độ bền cao, chống trơn cùng mặt lavabo bằng đá nhân tạo cao cấp. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, đây cũng là những sản phẩm có tuổi thọ cao và dễ bảo trì, giúp chủ sở hữu giảm chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng hoặc cho thuê.

Trong khi đó, cửa chính căn hộ được trang bị là gỗ chống cháy An Cường, kết hợp khóa điện tử Hafele với 4 tích hợp chức năng đảm bảo an ninh tối đa. Các không gian riêng tư như phòng ngủ được hoàn thiện bằng sàn gỗ mang lại cảm giác ấm áp và phù hợp với đặc thù không gian nghỉ ngơi.

Hệ thống điều hòa Panasonic âm trần inverter vận hành êm, tiết kiệm điện năng, phù hợp với nhu cầu sử dụng liên tục trong điều kiện khí hậu phía Nam.

Đặc biệt, trải nghiệm bên trong căn hộ còn được nâng cao với hệ thống SmartHome, cho phép điều khiển đồng bộ đèn chiếu sáng, máy lạnh; kết hợp Audio Intercom, chuông cửa và hệ thống báo động SOS khẩn cấp kết nối đến sảnh lễ tân.

Căn hộ mẫu Khải Hoàn Imperial được thiết kế tinh gọn kết hợp với vật liệu hoàn thiện sang trọng tạo nên không gian nghỉ ngơi ấm áp và bền vững với thời gian.

Có thể thấy, hệ vật liệu và thiết bị bàn giao tại Khải Hoàn Imperial được đầu tư tương xứng với định vị căn hộ hạng sang. Mức độ hoàn thiện cao giúp chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa căn hộ vào sử dụng sau khi nhận nhà, hạn chế chi phí nâng cấp; đồng thời tạo lợi thế cho nhà đầu tư khi đưa tài sản vào khai thác.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng khắt khe, việc công khai chi tiết từng tiêu chuẩn bàn giao tại Khải Hoàn Imperial thể hiện cam kết của Khải Hoàn Land về chất lượng. Đây cũng là cách thương hiệu với gần 20 năm hoạt động trên thị trường vun đắp uy tín bằng sự minh bạch và những giá trị thiết thực nhất dành cho khách hàng.

Là dự án hạng sang đáng chú ý tại Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé và cách ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ khoảng 400m. Lợi thế vị trí lõi TOD cộng hưởng cùng thiết kế nổi bật, tiêu chuẩn bàn giao hạng sang và hơn 80 tiện ích đa điểm chạm, tạo nên hệ giá trị toàn diện cho dự án.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land vừa công bố loạt chính sách ưu đãi đặc biệt hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ Khải Hoàn Imperial: giãn thời gian thanh toán tới 4 năm, thanh toán chỉ 10% đến khi nhận nhà, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói tặng nội thất lên đến 300 triệu đồng (tùy loại căn hộ), miễn 12 tháng phí quản lý đồng thời nhận chiết khấu đến 1,5% khi sở hữu nhiều căn hộ.

Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP.HCM

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