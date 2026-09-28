Khải Hoàn Prime đón đầu chu kỳ mới của thị trường khu Nam

Thị trường bất động sản TP.HCM đang hình thành những “điểm sáng” mới với tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ người mua. Trong đó, khu Nam Sài Gòn tiếp tục là cực tăng trưởng năng động nhờ kết nối thuận tiện, môi trường sống và hệ thống tiện ích, hạ tầng ngày càng hoàn thiện.
Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, cạnh tranh cũng trở nên rõ nét hơn, đòi hỏi dự án phải có giá trị thực chất và nền tảng vững chắc. “Khẩu vị” thị trường vì thế đang dịch chuyển, khi yếu tố an toàn ngày càng được đặt lên hàng đầu bên cạnh tiềm năng an cư và đầu tư.
Tại khu Nam, Khải Hoàn Prime đang thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng khi giải quyết trọn vẹn bài toán an cư lẫn đầu tư sinh lời bền vững.
Tọa lạc ngay mặt tiền tuyến Lê Văn Lương chuẩn bị mở rộng lên 40m, Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng cùng hệ thống tiện ích quốc tế như Trường Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài Nguyên & Môi trường, Đại học Fulbright; Bệnh viện FV, Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn, Bệnh viện Tâm Anh hay Viện Tin Tâm Đức và các trung tâm thương mại lớn gồm Crescent Mall, SC Vivo City, Lotte Mart… chỉ trong vài phút di chuyển.
Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng hiện hữu, dự án còn đón đầu sức bật từ hàng loạt công trình trọng điểm tại khu Nam như cao tốc Bến Lức – Long Thành, các tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu – đường Nguyễn Khoái…
Ngoài đường bộ, cao tốc, khu Nam cũng đang xúc tiến nhiều tuyến metro như Thạnh Xuân – Hiệp Phước, Long Trường – Tân Kiên, Bến Thành – Cần Giờ và Metro số 10 dài 83,9km. Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện được kỳ vọng tăng kết nối liên vùng, định hình không gian đô thị và tạo thêm động lực nâng tầm giá trị bất động sản khu vực.
Trong bối cảnh thị trường đặt yếu tố minh bạch lên hàng đầu, pháp lý vững chắc là yếu tố quyết định giúp Khải Hoàn Prime tạo dựng niềm tin với khách hàng. Hiện dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý và đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi giao dịch.
Bên cạnh đó, tiến độ thi công thần tốc chính là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực triển khai của chủ đầu tư Khải Hoàn Land. Các khối tháp đang dần hoàn thiện, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng giúp củng cố niềm tin cho người mua.
Theo kế hoạch, Khải Hoàn Prime sẽ bắt đầu bàn giao theo chuẩn căn hộ cao cấp từ quý 2/2027. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại khu Nam bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao chủ đầu tư mới mở bán.
Khác biệt hóa giữa thị trường căn hộ cao cấp, Khải Hoàn Prime định nghĩa lại phong cách sống hiện đại thông qua mô hình căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness toàn diện. Với quy mô gần 2ha nhưng mật độ xây dựng toàn khu chỉ chiếm khoảng 21%, phần lớn diện tích còn lại được ưu tiên cho mảng xanh, mặt nước và không gian sinh thái khép kín.
Dự án tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện chuẩn Urban Wellness gồm: bến thuyền, đường dạo bộ ven sông, hồ bơi muối khoáng, tổ hợp thể thao đa năng ngoài trời, trường học, BBQ Riverside, Sky Garden và clubhouse rộng 3.000m2 với nhiều tiện ích dịch vụ đẳng cấp phục vụ cư dân.
Theo các chuyên gia, mô hình Urban Wellness đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tìm kiếm một chốn an cư thư thái, tái tạo năng lượng, chăm sóc toàn diện thể chất và tinh thần ngay giữa lòng đô thị của các cư dân hiện đại.
Sở hữu vị trí cận kề các trường đại học lớn, đồng thời bao quanh bởi khu công nghiệp – cảng Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu, khu chế xuất Tân Thuận – nơi đang tập trung nhiều chuyên gia, kỹ sư làm việc, Khải Hoàn Prime giải quyết hiệu quả nhu cầu nhà ở thực hoặc cho thuê.
Biên độ lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê tại đây được đánh giá ở mức hấp dẫn, mang lại tỷ suất sinh lời đều đặn và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo tiến trình phát triển hạ tầng đô thị Nam Sài Gòn.
Chính sách hỗ trợ khách hàng siêu ưu đãi
Nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng sở hữu căn hộ cao cấp Khải Hoàn Prime, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land vừa công bố chính sách tài chính siêu ưu đãi. Với chính sách này, khách hàng chỉ phải đóng số tiền hạn hữu để chính thức sở hữu căn hộ, sau đó chờ đến ngày nhận nhà dọn vào ở hoặc cho thuê lấy dòng tiền, sau 12 tháng mới bắt đầu trả lãi suất và 36 tháng sau mới trả nợ gốc vay ngân hàng.
Thanh toán giãn tiến độ nhẹ nhàng: Ký hợp đồng mua bán với 0 đồng.
Thanh toán 11% đến khi nhận nhà quý 2/2027.
Hỗ trợ vay 75% với lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng.
Miễn phí quản lý 24 tháng.
Booking sớm chiết khấu thêm 2%.
Cơ hội trúng Mercedes C200, Honda SH, Honda Air Blade, tour du lịch, vouchers mua sắm…
Sales Gallery Khải Hoàn Prime
Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM
Website: https://khaihoanprime.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime
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