Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 24/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho trên 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương...

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện sâu sắc những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các cấp ủy đã quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bám sát tình hình thực tiễn để thể chế hóa, cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, ban hành kịp thời chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình của Đảng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, từ quý IV/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian rất ngắn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử. Nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có đầy đủ căn cứ, cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao.

Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ, mục tiêu đề ra với khối lượng công việc rất lớn, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai toàn diện, đồng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường; nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đã hoàn thành tốt khối lượng rất lớn các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị. Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới, đi vào chiều sâu…

Đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Báo cáo chính trị Đại hội được trình bày tại Đại hội đánh giá những ưu điểm và nguyên nhân; hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Mục tiêu chung được xác định là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, toàn diện, kiểu mẫu, tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, cơ quan tư pháp tối cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, bản lĩnh, kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, năng lực tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực thi pháp luật; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ba khâu đột phá được xác định:

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đúng tầm quyết sách chiến lược, bảo đảm tính hành động và khả thi cao; lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Thứ ba, Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.