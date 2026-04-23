Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới
Đỗ Như
23/04/2026, 15:37
Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái
cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm.
Đặc biệt, toàn
bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống
pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có
khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác.
Nhờ đó, nội dung văn bản
được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử
lý tự động.
Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm
vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.
Lần đầu tiên, Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên
tập bảo đảm chất lượng dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và khai thác sử dụng
được tối ưu, hiệu quả, chính xác.
Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn
bản quy phạm pháp luật được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng
như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai
của hệ thống pháp luật Việt Nam; giúp cơ quan Nhà nước quản lý hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật;
Đồng thời hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi
hành pháp luật khác.
Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về
pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt
Nam.
Đây đồng thời là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển
khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.
Trong giai đoạn tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là
nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược:
(i) Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; (ii) Phát
triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; (iii) Thúc đẩy
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; (iv) Hình thành
nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; (v) Kiến tạo tri thức pháp luật số
phục vụ toàn xã hội.
Từ nền tảng công nghệ được chuẩn hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo và kết nối liên
thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đang vượt qua giới hạn của một hệ thống thông tin truyền thống
để trở thành hạ tầng tri thức pháp lý số quốc gia, nơi dữ liệu được “kích hoạt”,
chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ hành động và tạo lập niềm tin pháp lý cho
toàn xã hội.
Từ ngày 23/4/2026, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận
hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn.
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cơ sở
dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) và Hệ thống thông tin hỗ trợ
tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
